Σούπερ μάρκετ: Η κατανάλωση στο πεντάμηνο - Τζίρος 5,7 δισ. ευρώ και άνοδος σε ιδιωτική ετικέτα και προσφορές

Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Circana για την κατάσταση στο ράφι.

Συνολικό τζίρο άνω των 5,7 δισ. ευρώ κατέγραψε κατά τους πέντε πρώτους μήνες του 2026 ο κλάδος του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, με την αγορά των ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών (FMCG) να συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα νέα στοιχεία της εταιρείας μετρήσεων Circana, για τους μήνες Ιανουάριο – Μάιο 2026, η αγορά των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών αγαθών σημείωσε ανάπτυξη πωλήσεων κατά 6,4% σε αξία, με τις πωλήσεις να ανέρχονται στα 5,753 δισ. ευρώ έναντι πωλήσεων 5,409 δισ. ευρώ που είχαν καταγραφεί στο πρώτο πεντάμηνο του 2025.

Από τις συνολικές πωλήσεις, τζίρος ύψους 4,412 δισ. ευρώ αφορά στα τυποποιημένα προϊόντα, ενώ τα υπόλοιπα 1,341 εκατ. ευρώ προήλθαν από τις πωλήσεις των «χύμα» προϊόντων. Τα τυποποιημένα προϊόντα εμφάνισαν άνοδο 5,6% και τα «χύμα» προϊόντα 8,8%.

Στα 133 εκατ. ο τζίρος στο online κανάλι

Οι συνολικές πωλήσεις στο online κανάλι, την ίδια χρονική περίοδο, ανήλθαν στα 133 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 1% έναντι του πρώτου πενταμήνου του 2025, με τον αριθμό των παραγγελιών να υποχωρεί κατά 3% και τη μέση αξία του καλαθιού να αυξάνεται κατά 5%. Ταυτόχρονα, ο μέσος αριθμός τεμαχίων αυξήθηκε κατά 3%.

Όπως, δε, προκύπτει από την «ακτινογραφία» του online καναλιού, τα φρέσκα τρόφιμα βρίσκονται στην πρώτη θέση, αντιστοιχώντας στο 35% των πωλήσεων, ενώ έπονται τα τυποποιημένα προϊόντα πρεσβεύοντας το 22% των πωλήσεων, τα είδη χαρτικών και καθαριστικά με μερίδιο 14%, τα εμφιαλωμένα νερά, αναψυκτικά με μερίδιο 10%, τα κατεψυγμένα τρόφιμα με 6% και τα προϊόντα υγείας και ομορφιάς που αντιστοιχούν στο 5% των πωλήσεων.

Σημαντική ανάπτυξη για τα τρόφιμα

Σε ό,τι αφορά τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων και σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Circana, τη μεγαλύτερη ανάπτυξη σε αξία πωλήσεων εμφάνισαν τα τρόφιμα με 6,9% (έναντι ανάπτυξης 7,5% στο πρώτο πεντάμηνο του 2025), με τις κατηγορίες οικιακής φροντίδας και υγείας και ομορφιάς να ακολουθούν με ανάπτυξη πολύ μικρότερη και δη 3,3% και 3,2% αντίστοιχα.

Τους πέντε πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους, στα τυποποιημένα προϊόντα σημειώθηκε αύξηση πωλήσεων σε αξία κατά 5,6% και σε όγκο κατά 3,9%.

Στα τρόφιμα η μέση τιμή ανά μονάδα αυξήθηκε κατά 2,3%, στην υγεία και ομορφιά εμφάνισε μείωση κατά 0,2%, ενώ στα προϊόντα οικιακής φροντίδας η μέση τιμή ανά μονάδα αυξήθηκε κατά 0,4%.

Γιατί ξεχώρισαν τα κατεψυγμένα προϊόντα

Ως προς τις επιμέρους κατηγορίες, η κατηγορία των κατεψυγμένων προϊόντων κατέγραψε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, σημειώνοντας άνοδο κατά 9,7% σε αξία πωλήσεων και κατά 9,4% σε όγκο πωλήσεων.

Έπονται τα γαλακτοκομικά προϊόντα με άνοδο κατά 8,8% σε αξία πωλήσεων και κατά 8,1% σε όγκο, τα μη αλκοολούχα ποτά με άνοδο κατά 7,5% σε αξία αλλά μόλις 2% άνοδο σε όγκο πωλήσεων, τα σνακς με άνοδο 5% σε αξία και τα αλκοολούχα ποτά με άνοδο κατά 2,7%.

Σε ό,τι δε αφορά την κατηγορία των μη αλκοολούχων ποτών, στο πρώτο πεντάμηνο του έτους σημειώθηκε και η μεγαλύτερη αύξηση τιμών και δη κατά 5,4%, ενώ έπονται τα σνακς με άνοδο τιμών κατά 3,8%, τα τυποποιημένα προϊόντα με 2,1%, τα γαλακτοκομικά προϊόντα με άνοδο 0,7%, τα προϊόντα καθαρισμού κατά 0,6%.

Στο 27,4% τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Σύμφωνα με επιμέρους στοιχεία της Circana, στο πεντάμηνο του 2026, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας κατέγραψαν άνοδο 6,3%, φτάνοντας στο 27,4% επί του συνόλου της αγοράς, όταν πέρυσι, στο πρώτο πεντάμηνο του 2025, είχαν μερίδιο 27,2%.

Μάλιστα, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας «έτρεξαν» με μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης έναντι των επώνυμων προϊόντων που κατέγραψαν ανάπτυξη κατά 5,4%.

Στα τρόφιμα, το ποσοστό της ιδιωτικής ετικέτας ανέρχεται στο 27,7%, στην οικιακή φροντίδα στο 27,5% και στην κατηγορία υγείας και ομορφιάς στο 20,9%.

Αύξηση των προωθητικών ενεργειών

Στο μεταξύ, το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2026, ποσοστό της τάξης του 26,4% των πωλήσεων προήλθε από προϊόντα σε καθεστώς έκπτωσης, ήτοι αύξηση κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες έναντι των πρώτων πέντε μηνών του 2025.

Ειδικότερα, στα τρόφιμα το ποσοστό πωλήσεων μέσω προσωρινής μείωσης τιμής ανήλθε στο 27,6%, ήτοι αυξημένο κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες και στην οικιακή φροντίδα στο 21,8%, αυξημένο κατά 0,4 μονάδες.

Στον αντίποδα, στην κατηγορία υγείας και ομορφιάς η προωθητική ενέργεια υποχώρησε στο 23,3%.