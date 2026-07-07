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Συντάξεις: Οι επόμενες ημερομηνίες πληρωμών για Αύγουστο και Σεπτέμβριο

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Συντάξεις: Οι επόμενες ημερομηνίες πληρωμών του ΕΦΚΑ για Αύγουστο και Σεπτέμβριο
Συνταξιούχος / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
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Εν όψει καλοκαιριού ο ΕΦΚΑ γνωστοποίησε εγκαίρως τις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου.

Εν όψει καλοκαιριού ο ΕΦΚΑ γνωστοποίησε εγκαίρως τις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, με σκοπό την ομαλή ροή των πληρωμών και
την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνταξιούχων του.

Συνεπώς οι κύριες και επικουρικές συντάξεις μηνός Αυγούστου 2026 του ΕΦΚΑ καταβάλλονται ως εξής:

  • Την Τρίτη 28 Ιουλίου θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).
  • Την Πέμπτη 30 Ιουλίου θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις μηνός Σεπτεμβρίου 2026 του ΕΦΚΑ καταβάλλονται ως εξής:

  • Την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).
  • Την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

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