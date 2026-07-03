Λαγκάρντ: Πιθανή μία πρόωρη αποχώρησή μου από την ΕΚΤ

To ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την ΕΚΤ πριν από το τέλος της θητείας της, που λήγει τον Οκτώβριο του 2027 άφησε ανοιχτό η Κριστίν Λαγκάρντ.

To ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την ΕΚΤ πριν από το τέλος της θητείας της, που λήγει τον Οκτώβριο του 2027 άφησε ανοιχτό η Κριστίν Λαγκάρντ. «Είναι μια πιθανότητα», παραδέχτηκε η Λαγκάρντ σε συνέντευξή της στο Les Echos, εξηγώντας ότι μια «ευρωπαϊκή φωνή» μπορεί να χρειαστεί στην προεκλογική εκστρατεία για τις επερχόμενες γαλλικές προεδρικές κάλπες, όπου το κόμμα του Εμανουέλ Μακρόν κινδυνεύει να χάσει.

Ωστόσο, η πρόωρη αποχώρηση της Λαγκάρντ δύναται να προκαλέσει πολιτικό σεισμό στην ΕΕ, όπου τον επόμενο Ιανουάριο έρχεται «μεσοπρόθεσμο» - ένα σημείο καμπής για την ΕΕ. Και ήδη τις τελευταίες εβδομάδες, στις Βρυξέλλες, υπάρχουν σενάρια για έναν δραματικό ανασχηματισμό, με τη Λαγκάρντ στο τιμόνι της Κομισιόν και την ΕΚΤ υπό την ηγεσία του Βερολίνου.

Το θέμα, σε κάθε περίπτωση, είναι ότι η πιθανή πρόωρη αποχώρηση της Γαλλίδας αξιωματούχου θα έθετε σε κίνηση τη διαδικασία διαδοχής - σε μία ευαίσθητη εποχή που η ΕΕ και το ευρώ πλοηγούνται στις διακυμάνσεις του πληθωρισμού και στις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την ίδια, «ο καπετάνιος της ΕΚΤ πρέπει να παραμείνει στο πλοίο» κατά τη διάρκεια αυτής της «περιόδου αναταραχής».

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για μια πιθανή πρόωρη παραίτηση, η Λαγκάρντ απάντησε: «Είναι δυνατό. Νομίζω ότι μια ευρωπαϊκή φωνή πρέπει να ακουστεί στο ντιμπέιτ για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές». Η Λαγκάρντ αναμένεται να βρεθεί αύριο στην Προβηγκία για συναντήσεις με ατζέντα την οικονομία, στις οποίες θα παραστεί και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Τον Φεβρουάριο, πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, η Σιδηρά Κυρία της ΕΚΤ είχε τονίσει πως: «θα μπορούσα να πω με κάποια ανακούφιση ότι η αποστολή ολοκληρώθηκε, ότι ήμουν 70 ετών και ότι, επιτέλους, ίσως μπορέσω να συνταξιοδοτηθώ λίγο νωρίτερα», πυροδοτώντας μια σειρά από φήμες για το μέλλον της. Αλλά, ταυτόχρονα, η Λαγκάρντ είχε εξηγήσει ότι, αντιμέτωπη με την επιστροφή του πληθωρισμού, «έχω αίσθημα καθήκοντος και πιστεύω ότι όταν υπάρχει καταιγίδα, πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή».

Ωστόσο, δεν έχει κρύψει ποτέ την ανησυχία της για το μέλλον της Γαλλίας. «Η παράδοση των ηνίων μιας ΕΚΤ που έχει εγγυηθεί τη σταθερότητα των τιμών για τους συμπολίτες μας είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα. Η δεύτερη προτεραιότητα είναι η προστασία του ευρώ, ώστε να παραμείνει σταθερό, ασφαλές, σεβαστό και ισχυρό στην παγκόσμια σκηνή, δεδομένου ότι έχουμε πλέον το δεύτερο πιο σημαντικό διεθνές νόμισμα. Η τρίτη προτεραιότητα είναι η πρόσδεση της Γαλλίας στην ΕΕ», εξήγησε.