Νόμος Κατσέλη: Δίμηνη προθεσμία στις τράπεζες για τα δάνεια - Οι βελτιώσεις που κατατέθηκαν στη Βουλή

Σειρά νομοθετικών βελτιώσεων κατέθεσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλίας κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου αλλά και επί της τροπολογίας για τα δάνεια του Νόμου Κατσέλη στην Ολομέλεια.

Σειρά νομοθετικών βελτιώσεων κατέθεσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλίας κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου αλλά και επί της τροπολογίας για τα δάνεια του Νόμου Κατσέλη στην Ολομέλεια.

Οι σημαντικότερες, όπως ανέφερε ο υφυπουργός είναι ότι στην τροπολογία για τα ενήμερα δάνεια του Νόμου Κατσέλη «ορίζεται ότι οι τράπεζες θα έχουν προθεσμία δύο μηνών για να ελέγξουν τα στοιχεία και να αποδώσουν τα χρήματα στον ΗΡΑΚΛΗ» σημειώνοντας ότι «οι τράπεζες ζητούσαν η προθεσμία αυτή να ήταν πολύ περισσότεροι μήνες αλλά εμείς θελήσαμε να είμαστε πολύ πιο αυστηροί».

Στο άρθρο 23 για την Επιτροπή Εξωδικαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών αντί η προθεσμία ολοκλήρωσης της προθεσμίας εξέτασης των αιτημάτων εξέτασης να κληρώνεται στις 31.12.2026 δίνονται άλλοι έξι μήνες και τίθεται η 30η Ιουνίου 2027, ώστε να δοθεί ο περισσότερος χρόνος που ζητήθηκε.

Στο άρθρο 54, που αφορά τις αποδοχές του προσωπικού της Προεδρίας της Κυβέρνησης γίνεται μια αποσαφήνιση σχετικά με τις ημερομηνίες και τις μισθολογικές κατατάξεις και αποδχών για το προσωπικό που υπηρετεί στην γενική γραμματεία Συντονισμού και στην γενική γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των αποσπασμένων υπαλλήλων.

Στο άρθρο 61 που αφορά τις ρυθμίσεις της ΕΕΠ αναφορικά με τις αρμοδιότητες παρέχεται και η δυνατότητα να κάνει εργασίες για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και καταστολής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,

Στο άρθρο 71 του νομοσχεδίου που είναι για τους αιγιαλούς εξειδικεύεται ότι οι πρωτοβάθμιες Επιτροπές Καθορισμού Ορίων Αιγιαλού και Παραλιών είναι σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ