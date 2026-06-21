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Πρόεδρος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων: Η Αθήνα έχει από τα φθηνότερα εισιτήρια στην Ευρώπη

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Πρόεδρος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων: Η Αθήνα έχει από τα φθηνότερα εισιτήρια στην Ευρώπη
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Η συζήτηση που άνοιξε τελευταία για τη μερική ή ολική κατάργηση των εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινείται σε λάθος κατεύθυνση.

Η συζήτηση που άνοιξε τελευταία για τη μερική ή ολική κατάργηση των εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινείται σε λάθος κατεύθυνση, τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Θανάσης Τσιάνος, σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ γιατί η Αθήνα έχει σήμερα από τα φθηνότερα εισιτήρια στην Ευρώπη, 1,20 ευρώ τη διαδρομή.

Άρα, η συζήτηση περί «δωρεάν μετακινήσεων» θα ήταν σκόπιμο να περιλαμβάνει και το πώς θα εξασφαλίσουμε χρήματα για την κάλυψη όλων αυτών των αναγκών (με κατά προτεραιότητα πάντα τα Μ.Μ.Μ.). Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν απολογισμό, τί δεν κάναμε σωστά.

«Είναι δεδομένο ότι πολλές επιλογές του παρελθόντος ήταν βαθιά προβληματικές και δυστυχώς ακόμα και σήμερα δεν έχουμε ξεκάθαρους στόχους π.χ.: η επιδότηση για κοινωνικό leasing αυτοκινήτου. Την ίδια ώρα που το κράτος προσπαθεί να στρέψει τους πολίτες στα Μ.Μ.Μ., συνεχίζει να χρηματοδοτεί έμμεσα ή άμεσα την κυριαρχία του ιδιωτικού αυτοκινήτου στις πόλεις» επεσήμανε.

Σύμφωνα με τον κ Τσιάνο θα πρέπει να εκτιμηθεί ότι μελλοντικά θα υπάρχουν περισσότερα λεωφορεία, περισσότεροι οδηγοί και τεχνικό προσωπικό, περισσότεροι συρμοί, μεγαλύτερη ανάγκη για συντήρηση και αναβάθμιση. Σε αυτήν την περίπτωση το κόστος λειτουργίας αυξάνεται κατακόρυφα. Αν ταυτόχρονα έχουμε καταργήσει και το εισιτήριο, η οικονομική «μαύρη τρύπα» γίνεται ακόμα μεγαλύτερη.

Είναι ενθαρρυντικό, σημειώνει, που ανοίγει η συζήτηση για τα Μ.Μ.Μ. ωστόσο εκτιμώ ότι κινείται προς την λάθος κατεύθυνση. Ως επιστημονικός και θεσμικός φορέας, οφείλουμε να κοιτάζουμε τα δεδομένα. Η υπόθεση ότι η τιμή του εισιτηρίου εμποδίζει τους Έλληνες να χρησιμοποιήσουν τα Μ.Μ.Μ. είναι εσφαλμένη υπογραμμίζει.

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tags:
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)
Εισιτήρια
Αθήνα
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