Πιερρακάκης: «Η ισχυρή πορεία της οικονομίας δεν έχει αξία αν δεν βελτιώνει την καθημερινότητα του πολίτη»

«Όσο υπάρχει έστω και μία οικογένεια η οποία έχει ανάγκη την στήριξη και την αρωγή του κράτους, το κράτος θα είναι εκεί», τόνισε.

«Η ισχυρή πορεία της οικονομίας δεν έχει αξία αν δεν βελτιώνει την καθημερινότητα του πολίτη και με αυτή τη λογική κάναμε τη μεγαλύτερη μείωση φόρων στη μεταπολίτευση στην τελευταία ΔΕΘ, με αυτή τη λογική κάναμε τις τελευταίες ημέρες τη μεγαλύτερη δέσμη μέτρων για τη μείωση του ιδιωτικού χρέους, με αυτή τη λογική αξιοποιούμε κάθε ευρώ που έχουμε υπέρ των πολιτών, υπέρ των οικογενειών, για να μειώνουμε βάρη».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας απόψε στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων των νέων γραφείων της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας, της ΝΔ.

Όπως πρόσθεσε, «ξέρουμε ότι υπάρχουν ακόμη προβλήματα, αλλά ξέρουμε επίσης ότι και ο μόνος τρόπος για να διαχειριστείς τα προβλήματα και να ελαφρύνεις τον κόσμο από τα προβλήματα, είναι να στηρίζεις στην κοινωνία πάνω σε υγιή δημόσια οικονομικά και πάνω σε πολιτική σταθερότητα».

Παράλληλα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης επεσήμανε ότι «έχουμε κατακτήσει τη θέση της χώρας στην οποία βρισκόμαστε σήμερα με ιδρώτα και για να μην πω με αίμα, γι΄ αυτό δεν πρέπει να υπονομεύσουμε αυτήν την τεράστια εθνική προσπάθεια», συμπληρώνοντας: «Κάποτε η Ελλάδα έβγαινε έξω από το δωμάτιο του Eurogroup για να λάβουν άλλοι αποφάσεις, σήμερα όμως η Ελλάδα προεδρεύει στο Eurogroup και αυτό το έχουν πετύχει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι θυσίες του ελληνικού λαού και οι κόποι όλων μας. Και αυτό μία αντανάκλαση του που είμαστε και κυρίως του πού μπορούμε να πάμε όλοι μαζί. Διότι ξέρουμε καλά ότι πίσω από κάθε αριθμό, πίσω από κάθε πολιτική υπάρχουν οικογένειες που δοκιμάστηκαν από την κρίση, υπάρχουν συμπολίτες μας που θέλουν να τακτοποιήσουν υποχρεώσεις και να σταθούν ξανά στα πόδια τους».

Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε αυτό το σημείο ο Κυριάκος Πιερρακάκης, «όσο υπάρχει έστω και μία οικογένεια η οποία έχει ανάγκη την στήριξη και την αρωγή του κράτους, το κράτος θα είναι εκεί, γιατί είμαστε μία κυβέρνηση και ένα κράτος που δίνει το χέρι του και δεν κουνάει το δάχτυλο».

«Και αυτή» όπως είπε, «είναι η μεγάλη μας διαφορά σε σχέση με κάθε άλλο κόμμα, το οποίο διεκδικεί αυτή τη στιγμή τη διακυβέρνηση της χώρας μόνο με συνθήματα, μόνο με τσιτάτα, μόνο με συνειρμούς του χθες και αυτή είναι και η διαφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Μιλώντας ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας για την πορεία αποπληρωμής του χρέους, σημείωσε ότι «πριν από λίγες ημέρες προχωρήσαμε σε μία ακόμη πρόωρη αποπληρωμή δανείων της περιόδου της κρίσης, δηλαδή 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ, μία κίνηση που μειώνει το βάρος των τόκων για τα επόμενα χρόνια και εξοικονομεί περίπου 180 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τον Έλληνα φορολογούμενο», προσθέτοντας: «Αυτό δεν το κάναμε για να εντυπωσιάσουμε τις αγορές. Κάθε ευρώ που δεν πηγαίνει σε τόκους επιστρέψει στην κοινωνία. Μπορεί να είναι φορολογική ελάφρυνση, στήριξη της οικογένειας, ή επένδυση στην υγεία, στην παιδεία και στις υποδομές. Η Ελλάδα δεν μειώνει το χρέος της επειδή κάποιος το επιβάλλει. Το μειώνει γιατί μπορεί, το μειώνει γιατί δεν θέλει να περάσει το βάρος στην επόμενη γενιά, το μειώνει επειδή αναπτύσσεται παράγει πλούτο και δεν θέλει να μεταφέρει τον λογαριασμό, όπως έκαναν όλοι οι προηγούμενοι . Αυτό είναι μία απόδειξη ότι η Ελλάδα γύρισε σελίδα και κερδίζει βαθμούς ελευθερίας για να επενδύσει περισσότερο στο μέλλον της».

Επίσης, ανέφερε ότι «κάποτε η χώρα μας ήταν το παράδειγμα προς αποφυγή στην Ευρώπη, αλλά σήμερα διεθνή μέσα ενημέρωσης, οικονομικοί αναλυτές και θεσμοί παρουσιάζουν την ελληνική πορεία ως παράδειγμα του τι μπορεί να πετύχει μία χώρα όταν συνδυάζει μεταρρυθμίσεις, σοβαρότητα και στρατηγική και αυτή είναι η φιλοσοφία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2019 μέχρι σήμερα».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε ότι «σήμερα η εικόνα της χώρας είναι διαφορετική, γιατί έχουν δημιουργηθεί 600.000 θέσεις εργασίας, είμαστε έτοιμοι να ακουμπήσουμε το ιστορικό χαμηλό στην ανεργία, έχουμε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, οι επενδύσεις και οι εξαγωγές τρέχουν».

«Η Ελλάδα», συνέχισε, «απέκτησε ξανά αξιοπιστία και αυτή η αξιοπιστία μεταφράζεται σε όλα τα αποτελέσματα και είναι εθνικό κεφάλαιο», συμπληρώνοντας: «Πριν από λίγες ημέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι πλέον δεν είμαστε σε καθεστώς μακροοικονομικών ανισορροπιών. Για πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια έκλεισε και το τελευταίο κεφάλαιο του τι σημαίνει να είσαι σε οικονομική κρίση. Μία ολόκληρη γενιά και πολλά νέα παιδιά μεγάλωσαν ακούγοντας ότι η Ελλάδα είναι το πρόβλημα της Ευρώπης. Και σήμερα η ίδια η Ευρώπη αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα αφήνει οριστικά πίσω της εκείνη την εποχή. Αυτό δεν έγινε από τύχη, αλλά έγινε επειδή επιλέξαμε να συνδυάσουμε την ανάπτυξη με τη δημοσιονομική σοβαρότητα, γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει καλή περίοδος ανάπτυξης, καλές δουλειές, καλοί μισθοί, μείωση της ανεργίας, αν δεν κρατάμε νοικοκυρεμένα και σταθερά τα δημόσια οικονομικά μας. Και από το 2020 μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει να πετύχουμε από τις ταχύτερες μειώσεις δημοσίου χρέους που έχουν καταγραφεί διεθνώς».

Ακόμη, ο Κυριάκος Πιερρακάκης είπε ότι «κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και κάθε μήνας μέχρι τις εκλογές που θα γίνουν το 2027 θα είναι ένας βηματισμός βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών, ένας βηματισμός για να φτάσει το μήνυμά μας σε όλη τη χώρα, για να πετύχουμε μία ιστορική τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί αυτός είναι και ο μόνος τρόπος για να μπορέσει η χώρα να συνεχίσει να πηγαίνει προς την διαδρομή που της αξίζει και μπορεί».

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Πάτρα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης βρέθηκε στο νέο λιμάνι της πόλης, όπου συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΛΠΑ, Παναγιώτη Αναστασόπουλο.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι αναπτυξιακές προοπτικές του λιμένα και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ επισημάνθηκε η σημασία των στρατηγικών επενδύσεων για την περιφερειακή ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός σύγχρονου οικοσυστήματος καινοτομίας με επίκεντρο το λιμάνι της Πάτρας, το οποίο θα συνδέει την έρευνα, την επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία και τις λιμενικές δραστηριότητες.

Επίσης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης συναντήθηκε με την διοίκηση του Επιμελητηρίου Αχαΐας και όπως ανέφερε «η ανάπτυξη προκύπτει μέσα από τη δημιουργία νέου πλούτου, την καινοτομία, τις επενδύσεις και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής». Παράλληλα, είπε ότι «η Πολιτεία οφείλει να αφαιρεί εμπόδια, να προχωρά σε κρίσιμες υποδομές και να δημιουργεί συνθήκες που θα επιτρέψουν στις τοπικές οικονομίες να αναπτύξουν πλήρως το δυναμικό τους».

Μιλώντας για το λιμάνι της Πάτρας, το χαρακτήρισε ως «σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο, όχι μόνο για τη Δυτική Ελλάδα, αλλά και για τη χώρα συνολικά».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ