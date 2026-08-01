Πυρκαγιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην Καμηλόβρυση Φθιώτιδας - Μήνυμα του 112

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην Καμηλόβρυση Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15.00 και η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Λαμιέων.

Επιπλέον στις 16:37, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ