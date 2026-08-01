Νέες πηγές εσόδων αναζητούν τα σούπερ μάρκετ – Οι επενδύσεις της επόμενης μέρας

Ποιες εμβληματικές επενδύσεις δρομολογούν οι μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας, εν μέσω του εντεινόμενου ανταγωνισμού, με στόχο να κερδηθεί η μάχη στο ράφι, αλλά και να αναζητηθούν νέες πηγές εσόδων. Επενδύσεις εκατομμυρίων σε νέα καταστήματα, υποδομές, logistics, ψηφιακό μετασχηματισμό και «άνοιγμα» σε συναφείς κλάδους ή νέα πεδία.

«Γκάζι» πατάνε τα επενδυτικά σχέδια των μεγαλύτερων αλυσίδων σούπερ μάρκετ της χώρας, καθώς το οικοσύστημα του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων καλείται να επιδείξει άμεση προσαρμοστικότητα στη νέα εποχή και γρήγορα αντανακλαστικά απέναντι στον εντεινόμενο ανταγωνισμό.

Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, είναι τέτοιο το μέγεθος των ανακατατάξεων και των ραγδαίων αλλαγών που σημειώνονται στην οργανωμένη λιανική τροφίμων, που καθιστά μονόδρομο την αύξηση των επενδύσεων. Επενδύσεις σε καταστήματα, υποδομές, logistics, ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά και σε νέα πρωτοποριακά concepts που προάγουν την καινοτομία, αφουγκράζονται τις ανάγκες της νέας εποχής και προσφέρουν νέες πηγές εσόδων σε μια εποχή που τα περιθώρια κέρδους είναι συμπιεσμένα. Επενδύσεις σε συναφείς κλάδους όπως η εστίαση και η γαστρονομία, αλλά και σε πεδία με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, όπως το real estate.

Η νέα εποχή άλλωστε αλλάζει άρδην την εικόνα που είχαν παλαιότερα τα παραδοσιακά σούπερ μάρκετ και τα μετατρέπει σε ισχυρούς λιανεμπορικούς ομίλους με πολλαπλές και παράλληλες δραστηριότητες, με κοινή συνισταμένη όλων τη μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Ενός πιεσμένου καταναλωτή, με μειωμένη αγοραστική δύναμη μετά από χρόνια ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων, που εξακολουθεί ωστόσο να αναζητά την καλύτερη σχέση μεταξύ ποιότητας και τιμής.

Σκλαβενίτης: Νέα καταστήματα, έμφαση στο έτοιμο φαγητό και δημιουργία FoodHall

Ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα ανεβάζουν τα επενδυτικά σχέδια του ομίλου Σκλαβενίτης τα επόμενα χρόνια, καθώς ο μεγαλύτερος, βάσει τζίρου, «παίκτης» του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων στη χώρα μας πέτυχε ένα ακόμη ορόσημο, ξεπερνώντας σε κύκλο εργασιών τα 6 δισ. ευρώ το 2025.

Ο μεγαλύτερος λιανεμπορικός όμιλος της χώρας προχώρησε το 2025 σε επενδύσεις ύψους 228 εκατ. ευρώ, ενώ ο βασικός του βραχίονας, η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη, προχώρησε για το ίδιο χρονικό διάστημα σε επενδύσεις ύψους 192,5 εκατ. ευρώ.

Για τη δε διετία 2026-2027 προβλέπονται επενδύσεις που θα κυμανθούν σε ετήσια βάση στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς, ήτοι 190 - 200 εκατ. ευρώ ανά έτος και κατ’ επέκταση 380-400 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2027.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων της, το 2026 η επιχείρηση έχει ήδη προχωρήσει στην ίδρυση δύο νέων καταστημάτων σε Γλυφάδα και Βαθύ Σάμου. Το κατάστημα στη Γλυφάδα βρίσκεται επί των οδών Γρ. Λαμπράκη 46 και Αγ. Νικολάου 49 και άνοιξε τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ το κατάστημα στο Βαθύ άνοιξε στις 28 Ιουλίου 2026 και βρίσκεται στον Οικισμό Βαρέλλα (θέση Άγιος Δημήτριος). Στα τέλη, δε, του περασμένου Απριλίου, ο όμιλος Σκλαβενίτης ανακοίνωσε τη λειτουργία ως εταιρικών δύο νέων καταστημάτων στην Πάρο - σε Μάρπησσα και Παροικία - που λειτουργούσαν με τη μέθοδο της δικαιόχρησης.

Παράλληλα, την άνοιξη του 2026 η επιχείρηση έφερε στην αγορά ένα νέο μοντέλο καταστημάτων, τα Food to Go, τα οποία προσφέρουν ποικιλία επιλογών σε έτοιμα γεύματα, σαλάτες, σάντουιτς, παγωτά και επιδόρπια. Μέχρι σήμερα λειτουργούν τέσσερα πιλοτικά καταστήματα σε Σύνταγμα, Αμπελόκηπους, Μαρούσι και Κουκάκι, με το τελευταίο να ανοίγει μόλις στις 22 Ιουλίου. Στα επενδυτικά πλάνα της Σκλαβενίτης είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του project μέσω της δημιουργίας και νέων πιλοτικών καταστημάτων και περαιτέρω ανάπτυξη μέσω δικαιόχρησης σε εργαζομένους της επιχείρησης και σε επαγγελματίες της εστίασης. Τα «Σκλαβενίτης Food to Go» αποτελούν επί της ουσίας μετεξέλιξη της αλυσίδας μαγειρευτού φαγητού «Σπιτική Κουζίνα» που εξαγόρασε ο όμιλος Σκλαβενίτης το καλοκαίρι του 2025, επιβεβαιώνοντας περίτρανα πως ο κλάδος των έτοιμων γευμάτων αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του τα τελευταία χρόνια. Με την εν λόγω επιχειρηματική κίνηση ο leader του κλάδου «μπαίνει» με ακόμη μεγαλύτερες αξιώσεις στη μαζική εστίαση και δη στο σπιτικό φαγητό, ανεβάζοντας στα ύψη τον ανταγωνισμό με τους έτερους «παίκτες» του κλάδου, καθώς αλλάζει στρατηγικά τους όρους του παιχνιδιού. Το φιλόδοξο πλάνο της Σκλαβενίτης στον χώρο του έτοιμου μαγειρευτού επικεντρώνεται σε ένα μεγάλο project.

Πρόκειται για τη νέα μονάδα παραγωγής έτοιμων γευμάτων που κατασκευάζει ο όμιλος Σκλαβενίτης στη Μαγούλα. Κατά τις πληροφορίες, η νέα μονάδα παραγωγής έτοιμων γευμάτων, όταν θα ξεκινήσει τη λειτουργία της, αναμένεται να παράγει σε ημερήσια βάση έως και 250.000 μερίδες έτοιμου φαγητού, οι οποίες θα διανέμονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Θα απασχολεί περίπου 300 εργαζομένους, ενώ το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να σχεδιάζεται να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια. Η λειτουργία του εργοστασίου εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2026.

Το επενδυτικό πλάνο της επιχείρησης επικεντρώνεται επίσης και στη δημιουργία νέου Κέντρου Διανομής Προϊόντων Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας, 45.000 τ.μ., στη Φούσα Ασπροπύργου, καθώς και στη δημιουργία του μεγαλύτερου FoodHall στην Ελλάδα, ενός πολυχώρου στην περιοχή του Ρέντη, με στόχο να προσφέρει μία ολιστική εμπειρία γαστρονομίας, ψυχαγωγίας και πολιτισμού για όλη την οικογένεια. Το FoodHall στον Ρέντη βρίσκεται σε φάση κατασκευής, προκειμένου να ανοίξει τις πύλες του στις αρχές του 2027.

Θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου της ΠΙΤΣΟΣ, πλησίον συμβολής των Λεωφόρων Πέτρου Ράλλη και Κηφισού, θα διαθέτει εκθεσιακούς χώρους 50.000 τ.μ. και θα δέχεται πάνω από 20.000 Έλληνες και ξένους επισκέπτες καθημερινά. Το ύψος της επένδυσης θα ξεπεράσει τα 150 εκατ. ευρώ, ενώ θα δημιουργηθούν πάνω από 1.200 νέες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τρόφιμο θα είναι ο μεγάλος «πρωταγωνιστής» του πολυχώρου. Θα υπάρχει μια υπεραγορά τροφίμων και περίπου 20 εστιατόρια γύρω γύρω, αλλά και ένα πρωτοποριακό project που θα αφορά στη στήριξη των μικρών παραγωγών.

Lidl Ελλάς: Νέα καταστήματα, νέο κέντρο διανομής και Lidl House Athens

Επενδύσεις σε όλα τα επίπεδα, από την επέκταση του δικτύου καταστημάτων της έως την προώθηση τεχνολογικά προηγμένων λύσεων και την πολιτική υιοθέτησης μειωμένων τιμών στο ράφι δρομολογεί η Lidl Ελλάς, που φιγουράρει στη δεύτερη θέση, από πλευράς κύκλου εργασιών, στην κατάταξη των εγχώριων αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Μάλιστα, το 2026 αποτελεί έτος κρίσιμων αλλαγών για την αλυσίδα, καθώς από τις αρχές Μαρτίου καθήκοντα προέδρου και Chief Executive Officer της Lidl Ελλάς και της Lidl Κύπρου έχει αναλάβει ο Μίλτος Φοροζίδης.

Η αλυσίδα συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό το δυναμικό πλάνο ανάπτυξης του δικτύου της. Στις 26 Ιουνίου ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του νέου της καταστήματος στη Σκιάθο. Με την προσθήκη αυτή, η εταιρεία αγγίζει πλέον το ορόσημο των 234 καταστημάτων πανελλαδικά. Το νέο κατάστημα βρίσκεται επί της Δημοτικής Οδού (στη θέση Αμμουδιά) και αποτελεί μια συνολική επένδυση ύψους 7,78 εκατ. ευρώ.

Μια μόλις εβδομάδα νωρίτερα και δη στις 18 Ιουνίου η αλυσίδα ανακοίνωσε μια ακόμη στρατηγική επένδυση, ύψους 14,8 εκατ. ευρώ, για νέο κατάστημα στη Σαντορίνη. Το νέο κατάστημα βρίσκεται στην περιοχή Μεσαριά, 1ο χλμ Επ.Οδ. Φηρών-Πύργου και αντικατέστησε το παλαιότερο της περιοχής.

Στα τέλη του περασμένου Μαΐου η Lidl Ελλάς ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας νέου καταστήματος στο Ξυλόκαστρο, στο 3ο χλμ ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών, με τη συγκεκριμένη επένδυση να ανέρχεται σε 1,13 εκατ. ευρώ.

Στις αρχές, δε, του χρόνου η αλυσίδα εγκαινίασε το μεγαλύτερό της κατάστημα στην Ελλάδα, σε μια επένδυση ύψους 4,6 εκατ. ευρώ. Το κατάστημα βρίσκεται στην Κομοτηνή στη Β’ Ε.Ο. Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης και εκτείνεται σε έναν χώρο πώλησης 1.644 τμ.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι για τη διετία 2026-2027 η Lidl Ελλάς δρομολογεί συνολικές επενδύσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ. Και μπορεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του επενδυτικού πλάνου να αφορά στο δίκτυο καταστημάτων της αλυσίδας, αλλά οι επενδύσεις δεν περιορίζονται εκεί.

Όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, προχωρούν κανονικά οι σχεδιασμοί της αλυσίδας για τη δημιουργία ενός νέου κέντρου διανομής στην Ελευσίνα, προκειμένου να ενισχυθούν έτι περαιτέρω οι λειτουργίες της καθημερινής τροφοδοσίας των φρέσκων προϊόντων στα καταστήματα της αλυσίδας σε όλη την Ελλάδα. Να σημειωθεί εδώ πως πρόκειται για μια επένδυση αρχικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, ωστόσο όπως όλα δείχνουν αναμένεται να ξεπεράσει τα 120 εκατ. ευρώ. Το νέο κέντρο διανομής στην Ελευσίνα εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το 2029, θα έχει έκταση 62.000 τμ. και θα δημιουργήσει περίπου 150-200 νέες θέσεις εργασίας.

Ταυτόχρονα, δρομολογείται και η έναρξη του Lidl House Athens στην ιστορική Στοά Αρσακείου. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό project της Lidl Ελλάς, το οποίο σηματοδοτεί το «άνοιγμα» του λιανεμπορικού ομίλου σε ένα νέο πεδίο και δη στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού πολυχώρου σε εγκαταστάσεις εκτός των χώρων των σούπερ μάρκετ, με πληθώρα δράσεων και εκδηλώσεων, ικανών να προσελκύσουν μεγάλο μέρος του καταναλωτικού κοινού. «Θα είναι ένας νέος χώρος, ένας ανοιχτός χώρος στην Αθήνα όπου θα φιλοξενεί πληθώρα δράσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γευσιγνωσιών, workshops, συνεργασιών και ειδικών παρουσιάσεων», δήλωνε στα τέλη του 2025 στους εκπροσώπους του Τύπου ο Martin Brandenburger, προτού παραδώσει τα ηνία του λιανεμπορικού ομίλου στον Μίλτο Φοροζίδη. Στόχος του Lidl House Athens είναι να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς γύρω από την ελληνική γαστρονομία και τη βιωσιμότητα, με ουσιαστική και βιωματική γνώση.

Την ίδια στιγμή, η αλυσίδα δρομολογεί και ένα φιλόδοξο σχέδιο τοποθέτησης αυτόματων ταμείων (self checkout) στα καταστήματά της. O στόχος για το 2026 προβλέπει self checkout ταμεία σε 120-130 σημεία πώλησης, ώστε στα τέλη του 2027 να έχουν εγκατασταθεί σε όλο το δίκτυο της αλυσίδας, σε μια αναλογία έξι περίπου self checkout ταμεία σε κάθε κατάστημα έναντι πέντε παραδοσιακών ταμείων.

ΑΒ Βασιλόπουλος: Έμφαση στο franchise και είσοδος στην αγορά του catering

Την ίδια ώρα, ανεβάζει «στροφές» το στρατηγικό πλάνο μετασχηματισμού της ΑΒ Βασιλόπουλος, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028. Μέχρι στιγμής έχει υλοποιηθεί το 70%-80% των προβλεπόμενων σχεδίων και ενεργειών. Η ΑΒ δίνει έμφαση στην ενδυνάμωση του δικτύου καταστημάτων της, στην επέκταση του δικτύου franchise, στην αναβάθμιση των τεχνολογικών υπηρεσιών, καθώς και στη στήριξη της ελληνικής παραγωγής. Στόχος της αλυσίδας είναι μέχρι το 2028 να διατηρεί μια δύναμη πυρός 900 καταστημάτων, εκ των οποίων τα 700 να είναι franchise, αποκτώντας πλέον παρουσία και σε περιοχές στις οποίες δεν διαθέτει μέχρι σήμερα. Το δε επενδυτικό πλάνο της αλυσίδας κυμαίνεται στα επίπεδα των 60 εκατ. ευρώ ετησίως.

Κεντρικός πυλώνας του πλάνου μετασχηματισμού της αλυσίδας είναι η στοχευμένη επέκταση του δικτύου καταστημάτων, είτε με νέα ανοίγματα, είτε με μετατροπή αρκετών εταιρικών μέχρι πρότινος σε καταστήματα που λειτουργούν μέσα από το μοντέλο franchising. Μόνο για το 2026, η στρατηγική ανάπτυξης της θυγατρικής της Ahold Delhaize στην Ελλάδα προβλέπει τη δημιουργία 100 νέων καταστημάτων franchise, με έμφαση σε αστικές και τουριστικές περιοχές. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΑΒ Βασιλόπουλος «σκανάρει» κάθε δυνατή ευκαιρία για εξαγορές. Στο ραντάρ της αλυσίδας βρίσκονται οι μεμονωμένες εξαγορές, ήτοι δηλαδή μεμονωμένα καταστήματα, ή μικρές τοπικές αλυσίδες κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, την Κρήτη και τα υπόλοιπα νησιά.

Παράλληλα, η αλυσίδα γνωστοποίησε πρόσφατα την είσοδό της στον κλάδο του catering, ανακοινώνοντας την παροχή μιας νέας υπηρεσίας στο καταναλωτικό κοινό και προσφέροντας λύσεις έτοιμου φαγητού για κάθε περίσταση, από παιδικά πάρτι μέχρι εταιρικές εκδηλώσεις. Η υπηρεσία ισχύει για παραδόσεις μόνο εντός Αττικής, κατόπιν τηλεφωνικής παραγγελίας και προγραμματισμού. Κατά την επικοινωνία του ο ενδιαφερόμενος επιλέγει τα προϊόντα που επιθυμεί, την ημερομηνία και το διαθέσιμο απογευματινό time slot για την παράδοση. Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες, από 15:30 έως 22:00, από Δευτέρα έως Σάββατο, ενώ απαιτείται χρόνος προετοιμασίας από 48 έως 72 ώρες. Δεν υπάρχει δυνατότητα αυθημερόν ή επόμενης ημέρας εξυπηρέτησης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για παραδόσεις Σαββάτου, οι παραγγελίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται έως την Πέμπτη στις 13:00. Στο μενού περιλαμβάνεται μεγάλη ποικιλία έτοιμων γευμάτων, με αλμυρές επιλογές διαθέσιμες σε πρακτικές συσκευασίες, όπως μίνι τρίγωνα, μπριός, μίνι ρολς, burgers, κεφτεδάκια, κοτομπουκιές και καλαμάκια, όλα διαθέσιμα σε συγκεκριμένες συσκευασίες με προκαθορισμένο αριθμό τεμαχίων. Μάλιστα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώσουν για τυχόν αλλεργίες.

Metro ΑΕΒΕ: Νέα αποθήκη στον Ασπρόπυργο, νέα καταστήματα και ψηφιακός μετασχηματισμός

Ένα φιλόδοξο, μακροπρόθεσμο πλάνο ανάπτυξης με επενδύσεις της τάξης των 250-280 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026 – 2029 υλοποιεί ο όμιλος Metro ΑΕΒΕ που αναπτύσσει το δίκτυο My Market στη λιανική και τα Metro Cash & Carry στη χονδρική.

Στο επίκεντρο του αναπτυξιακού πλάνου βρίσκεται η νέα αποθήκη στον Ασπρόπυργο, στην οποία αναμένεται να μπουν μπουλντόζες το 2027, η λειτουργία 150 νέων καταστημάτων, η πλειοψηφία των οποίων θα λειτουργεί με τη μέθοδο του franchise, καθώς και η ανέγερση 16 ακινήτων, τα οποία σήμερα βρίσκονται σε στάδιο αδειοδότησης ή κατασκευής. Μόνο για το 2026, οι επενδύσεις του ομίλου υπολογίζονται σε 55 εκατ. ευρώ, σε συνέχεια ενός επενδυτικού πλάνου 72 εκατ. ευρώ το 2025.

Η ανάπτυξη του δικτύου παραμένει στρατηγική προτεραιότητα, τόσο μέσα από νέα My market όσο και κυρίως μέσα από την επέκταση των My market Local.

Το πλήρως ανακαινισμένο My market στη Μυτιλήνη επαναλειτούργησε στις 29 Μαΐου, έπειτα από ένα εκτεταμένο έργο ανακαίνισης, σε μια επένδυση ύψους περίπου 4,4 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα, στη Λευκάδα έγινε μετεγκατάσταση του My market στη συμβολή των οδών Αντώνη Τζεβελέκη και Δημήτρη Καλυβιώτη. Το κατάστημα ξεκίνησε τη λειτουργία του στα τέλη Ιουλίου.

Παράλληλα, συνεχίζεται η δυναμική ανάπτυξη των My market Local, τα οποία αριθμούν πλέον 77 καταστήματα, ενώ στόχος είναι ενώ έως το τέλος του 2026 το δίκτυο να φτάσει τα 100 καταστήματα. Τον Μάιο προστέθηκαν νέα σημεία στη Νάξο, την Πάρο, την Αντίπαρο και τη Θεσσαλονίκη, ενώ τον Ιούνιο το δίκτυο επεκτάθηκε στη Νέα Ιωνία, τον Άγιο Δημήτριο και τον Πειραιά. Άλλωστε, ο όμιλος σχεδιάζει και έναν νέο τύπο My market Local με στόχο να αναπτυχθεί στα νησιά και στην περιφέρεια. Πρόκειται για ένα ελαφρώς μεγαλύτερο σε έκταση σούπερ μάρκετ – από 400 έως 600 τμ – με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και δυνατότητα κάλυψης όλων των αναγκών μιας τοπικής κοινωνίας, από τον μόνιμο πληθυσμό μέχρι και τη μεγάλη εποχική ζήτηση του τουρισμού.

Μέχρι στιγμής για το 2026 οι επενδύσεις σε νέα καταστήματα και ανακαινίσεις ανέρχονται σε 44 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, τα Metro Cash & Carry εστιάζουν στην περαιτέρω διείσδυση στις επιχειρήσεις Ho.Re.Ca., αξιοποιώντας το φυσικό δίκτυο, τις υποδομές διανομής και το ηλεκτρονικό κατάστημα της αλυσίδας.

Παράλληλα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός παραμένει στο επίκεντρο της στρατηγικής της εταιρείας. Νέες εφαρμογές και τεχνολογικές λύσεις αξιοποιούνται για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την ενίσχυση της εμπειρίας πελάτη, την αυτοματοποίηση διαδικασιών και την καλύτερη υποστήριξη των εργαζομένων, των συνεργατών και των προμηθευτών. Η εταιρεία συνεχίζει επίσης τις επενδύσεις της στην εξοικονόμηση ενέργειας και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Διαμαντής Μασούτης: Το mega deal, τα καταστήματα και το οικιστικό project

Την ίδια ώρα, στην τελική του ευθεία οδεύει ένα από τα μεγαλύτερα deals στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, που αλλάζει εντελώς το τοπίο σε έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της οικονομίας και αφορά σε mega-επένδυση για τη Διαμαντής Μασούτης. Ο λόγος για την εξαγορά από τη βορειοελλαδίτικη αλυσίδα της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός.

Τον περασμένο Μάιο η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε την απόφασή της για την έγκριση αποκλειστικού ελέγχου της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη Διαμαντής Μασούτης, έπειτα από εξέταση και αξιολόγηση των στοιχείων της συμφωνίας. Υπενθυμίζεται εδώ ότι οι τελικές υπογραφές έπεσαν στις 9 Ιανουαρίου 2026. Πλέον όλη η προσοχή στρέφεται στην ολοκλήρωση της συμφωνίας. Στόχος της βορειοελλαδίτικης αλυσίδας είναι οι ταμπέλες στα 400 εταιρικά καταστήματα Κρητικός να αλλάξουν έως το τέλος του 2026, όπερ σημαίνει 10-20 καταστήματα ανά βδομάδα. Με την εξαγορά της Κρητικός η Αθήνα θα φτάσει τον τζίρο της Θεσσαλονίκης, ενώ η αλυσίδα θα διαθέτει πλέον 210 καταστήματα στην Αθήνα, 110 στη Θεσσαλονίκη αλλά και το μεγαλύτερο δίκτυο πανελλαδικά, με περισσότερα από 1.200 σημεία. Η Μασούτης απασχολεί σήμερα 11.000 εργαζόμενους, οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς θα φτάσουν τους 15.000, καθιστώντας την αλυσίδα τον δεύτερο μεγαλύτερο εργοδότη στη χώρα.

Πέραν του mega deal με την Κρητικός, η Μασούτης προχώρησε πρόσφατα και σε μια ακόμη κίνηση ματ, αποκτώντας την Kontzoglou Distribution (Αφοί Κοντζόγλου - Δίκτυο Διανομών ΑΕ), σε μια προσπάθεια να ενισχύσει το αποτύπωμά της και στον χώρο της χονδρικής διανομής. Με την επιχειρηματική της διαδρομή να ξεκινά το 1958 από τη Θεσσαλονίκη, η Kontzoglou Distribution είναι σήμερα μια από τις πιο γνωστές εταιρείες στον κλάδο των χονδρικών πωλήσεων που δραστηριοποιείται σε πανελλαδικό επίπεδο, διαθέτοντας οργανωμένο δίκτυο διανομής που εξυπηρετεί αλυσίδες σούπερ μάρκετ και σημεία λιανικής. Πρόκειται για μία κίνηση με καθαρά επενδυτικό χαρακτήρα, που στοχεύει στην ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας και ειδικότερα στην καλύτερη εξυπηρέτηση των μικρών σημείων λιανικής του δικτύου σε πανελλαδικό επίπεδο. Η Μασούτης έχει αποκτήσει το 51% της Αφοί Κοντζόγλου.

Τον περασμένο, δε, Απρίλιο άνοιξε τις πύλες του το κατάστημα Grand Μασούτης στην περιοχή Τρεις Γέφυρες Αττικής. Πρόκειται για το δεύτερο κατά σειρά Grand Μασούτης στην Αττική, μετά από εκείνο της Γλυφάδας που εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2023, με το οποίο διευρύνεται το δίκτυο των καταστημάτων Grand Μασούτης σε 16 πανελλαδικά.

Το νέο, σύγχρονο κατάστημα εκτείνεται σε χώρο 1.500 τ.μ., ενώ διαθέτει και υπόγεια αποθήκη 500 τ.μ. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών λειτουργούν επτά ταμεία και τέσσερα self-checkout σημεία, ενώ απασχολούνται συνολικά 57 εργαζόμενοι. Επιπλέον, το κατάστημα διαθέτει χώρο στάθμευσης 125 θέσεων, υποδομές για ΑΜΕΑ και προσφέρει μια ευρεία γκάμα προϊόντων, φιλοξενώντας πάνω από 20.000 ενεργούς κωδικούς προϊόντων. Παράλληλα, προσφέρει σύγχρονες υπηρεσίες όπως διανομή κατ’ οίκον, έτοιμα γεύματα και δυνατότητα άτοκων δόσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το νέο κατάστημα στις Τρεις Γέφυρες συνοδεύεται από ένα μεγάλο οικιστικό project και αποτελεί τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επένδυση της Διαμαντής Μασούτης στην Αττική, η οποία εκτιμάται άνω των 35 εκατ. ευρώ. Σε ένα οικόπεδο έξι στρεμμάτων, στη συμβολή των οδών Καλλάρη, Κουρτίδου και Ρεγκούκου, αναπτύσσεται ένα σύγχρονο συγκρότημα που συνδυάζει ένα κτήριο μικτών χρήσεων. Πάνω από το Grand Μασούτης ανεγέρθηκαν δύο 9ώροφες πολυκατοικίες συνολικής ανωδομής 10.515 τ.μ., οι οποίες θα φιλοξενήσουν 113 διαμερίσματα διαφορετικών εμβαδών. Όπως αποκάλυπτε την περασμένη άνοιξη στους εκπροσώπους του Τύπου η διοίκηση, τα 113 διαμερίσματα εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμα έως το τέλος του έτους. Τα διαμερίσματα ξεκινούν από 40 τμ και φτάνουν μέχρι και 100 τμ, ενώ οι τιμές τους ξεκινούν από 4.200 ευρώ/τμ στον πρώτο όροφο και μπορούν να φτάσουν μέχρι και 6.700 ευρώ/τμ στον ένατο όροφο. Οι δύο πολυκατοικίες διαθέτουν και πάρκινγκ συνολικά 64 θέσεων.

Για το 2025, το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της αλυσίδας για νέα καταστήματα και ανακαινίσεις ανήλθε σε 25 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2026 είναι πιο περιορισμένο, καθώς το βάρος έχει δοθεί στην ολοκλήρωση της εξαγοράς της Κρητικός.