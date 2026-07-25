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Υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο στη Χαλκιδική - Φωτιά στο Ηράκλειο

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Υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο στη Χαλκιδική - Φωτιά στο Ηράκλειο
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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 15:00 στην περιοχή Μόλα Καλύβα στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν 60 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ (Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων), εθελοντές και 20 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνεισέφεραν και υδροφόρες του Δήμου Κασσανδρας. Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Παράλληλα, πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε στο χωριό Δραπέτι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο Ηράκλειο. Η φωτιά καίει γεωργικές εκτάσεις και στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεπικουρούμενες από εναέριο μέσο. Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό-Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Τσαπάκος, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Η εστία της φωτιάς βρίσκεται σε μικρή, κλειστή χαράδρα με ελαιώνες και η κατάσταση χαρακτηρίζεται προς το παρόν δύσκολη.

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tags:
Φωτιά τώρα
Πυροσβεστική
Πυρκαγιά
Κρήτη
Θεσσαλονίκη
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