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Καρίμ Χαν: Αποπέμφθηκε ο γενικός εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

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Καρίμ Χαν: Αποπέμφθηκε ο γενικός εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου
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«Το πολιτικό κυνήγι μαγισσών κατά του Ισραήλ δεν έσωσε τον Καρίμ Χαν», τόνισε μεταξύ άλλων, ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ Ντάνι Ντάνον.

Τα κράτη μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου υπερψήφισαν πρόταση για την αποπομπή του γενικού εισαγγελέα Καρίμ Χαν, μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση, τις οποίες ο ίδιος απορρίπτει.

Η ψηφοφορία ήρθε μετά από πολύμηνη πειθαρχική διαδικασία – άδικη κατά τους δικηγόρους του- κατά την οποία εξετάστηκαν οι εναντίον του καταγγελίες, από γυναίκα που συνεργάστηκε μαζί του στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Στη διάρκεια της θητείας του ο Βρετανός νομικός βρέθηκε στο στόχαστρο λόγω της στάσης του υπέρ της έκδοσης ενταλμάτων σύλληψης ανώτατων πολιτικών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Το πολιτικό κυνήγι μαγισσών κατά του Ισραήλ δεν έσωσε τον Καρίμ Χαν», τόνισε μεταξύ άλλων, ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ Ντάνι Ντάνον.

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tags:
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
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