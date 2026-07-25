Κρήτη: Δίχρονο παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Κρίσιμες ώρες για δίχρονο αγοράκι, το οποίο νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου αφού ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα βίλας στην περιοχή της Γεωργιούπολης. Το παιδάκι, με καταγωγή από τη Γερμανία, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με απόφραξη αγωγού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Οι γιατροί έπεσαν κυριολεκτικά πάνω του και κατάφεραν να το επαναφέρουν ωστόσο η κατάσταση του χαρακτηρίζεται κρίσιμη ωστόσο με θετική πρόβλεψη. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΡΤ Χανίων ο διοικητής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, το παιδί σταθεροποιήθηκε, διασωληνώθηκε και η ζωή του δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Ωστόσο, οι γιατροί παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς ανησυχία προκαλεί το μεγάλο χρονικό διάστημα που παρέμεινε χωρίς τις αισθήσεις του και η ανταπόκριση του εγκεφάλου του. Κρίσιμες ώρες για δίχρονο αγοράκι, το οποίο νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου αφού ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα βίλας στην περιοχή της Γεωργιούπολης.

Κρίσιμες ώρες για δίχρονο αγοράκι, το οποίο νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου αφού ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα βίλας στην περιοχή της Γεωργιούπολης.

Το παιδάκι, με καταγωγή από τη Γερμανία, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με απόφραξη αγωγού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Οι γιατροί έπεσαν κυριολεκτικά πάνω του και κατάφεραν να το επαναφέρουν ωστόσο η κατάσταση του χαρακτηρίζεται κρίσιμη ωστόσο με θετική πρόβλεψη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΡΤ ο διοικητής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, το παιδί σταθεροποιήθηκε, διασωληνώθηκε και η ζωή του δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Ωστόσο, οι γιατροί παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς ανησυχία προκαλεί το μεγάλο χρονικό διάστημα που παρέμεινε χωρίς τις αισθήσεις του και η ανταπόκριση του εγκεφάλου του.

Στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου αναμένεται να λάβει εξειδικευμένη φροντίδα, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό συνεχίζουν να διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.