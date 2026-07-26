Ρύθμιση 72 δόσεων προς τον ΕΦΚΑ: Πάνω από 2.500 οι αιτήσεις των οφειλετών - Οι «κόφτες» που αποκλείουν την πλειοψηφία τους

Μόλις 2.500 αιτήσεις έχουν υποβληθεί στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για ασφαλιστικές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ - Μεγάλος αριθμός οφειλετών βγαίνει εκτός των όρων υπαγωγής, γιατί έχει ληξιπρόθεσμα και αρρύθμιστα χρέη από την 1η Ιανουαρίου 2024 κι έπειτα, ενώ αρκετοί έχουν εντάξει τα ίδια χρέη στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων

Με μόλις 2.500 οφειλέτες να έχουν ενταχθεί ήδη στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για ασφαλιστικές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), δεν είναι λίγοι οι φορείς που ζητούν επιτακτικά να επανέλθουν άμεσα οι 120 δόσεις με «κούρεμα» τμήματος της κύριας οφειλής και των προσαυξήσεων.

Όπως τονίζουν, υπάρχουν παράμετροι που είτε αποκλείουν μεγάλο αριθμό οφειλετών, είτε τους αποθαρρύνουν να αιτηθούν υπαγωγή στη ρύθμιση.

Πιο συγκεκριμένα, για να ενταχθούν οι οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 στη νέα ρύθμιση, πρέπει να ήταν εκτός προηγούμενων ρυθμίσεων μέχρι και την ημέρα υποβολής της αίτησης. Αυτό σημαίνει ότι όσοι είχαν ήδη εντάξει τα ίδια χρέη στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων δεν μπορούν να τα μεταφέρουν στις 72 δόσεις.

Εξάλλου κατά την υποβολή της αίτησης δεν επιτρέπεται να υπάρχουν ληξιπρόθεσμα και αρρύθμιστα χρέη από την 1η Ιανουαρίου 2024 κι έπειτα. Εάν υπάρχουν, ο οφειλέτης οφείλει να τα εντάξει ταυτόχρονα στην πάγια ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται.

Υπενθυμίζεται πως η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑΟ που δέχεται τις αιτήσεις θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Για όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των 72 δόσεων, η διαθέσιμη εναλλακτική είναι ο εξωδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος πλέον θα δέχεται αιτήσεις για οφειλές ακόμη και των 5.000 ευρώ.

Χρήσιμος οδηγός

Για την καλύτερη κατανόηση των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στη νέα ρύθμιση, ακολουθούν χρήσιμες ερωτήσεις-απαντήσεις που έχει επιμεληθεί η ομάδα της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.).

Ποιές οφειλές εντάσσονται στη νέα ρύθμιση;

Στη νέα ρύθμιση εντάσσονται οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και τους λοιπούς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που αφορούν χρονικά διαστήματα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 «που δεν τελούν κατά την 21η Απριλίου 2026 και δεν έχουν υπαχθεί έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε καθεστώς ρύθμισης». Επίσης, στη νέα αυτή ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν, μετά από επιλογή τού οφειλέτη, οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης και κατά την ημερομηνία τής αίτησης υπαγωγής βρίσκονται σε αναστολή πληρωμής.

Γίνεται αντιληπτό ότι ο νόμος αποκλείει όσους είχαν ήδη προχωρήσει σε ρύθμιση των οφειλών τους. Οι συγκεκριμένοι οφειλέτες δεν μπορούν να ενταχθούν εφόσον είχαν ενεργή ρύθμιση στις 21-4-2026 ή έχουν υπαγάγει τις συγκεκριμένες οφειλές τους σε άλλη ρύθμιση μέχρι την ημερομηνία υποβολής τής αίτησης.

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση;

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση των 72 δόσεων πρέπει:

α) οι οφειλές να αφορούν χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2023 που δεν ήταν ρυθμισμένες στις 21-4-2026 και δεν υπήχθησαν σε καθεστώς ρύθμισης έως και την ημερομηνία υποβολής τής αίτησης που θα κατατεθεί.

β) ο οφειλέτης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση να μην έχει άλλες οφειλές ή οι οφειλές του, στο σύνολό τους, να τακτοποιούνται κατά νόμιμο τρόπο. Επομένως, εφόσον κατά την υποβολή τής αίτησης υπάρχουν οφειλές εκτός ρύθμισης μετά την 1-1-2024, πρέπει και αυτές να υπαχθούν σε πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

Εκτός της ρύθμισης, σύμφωνα με τη βούληση του νομοθέτη, δυστυχώς βρίσκονται και όσοι έχουν οφειλές που δημιουργήθηκαν από 1-1-2024 και μετά, εφόσον αυτές δεν έχουν εξοφληθεί ή δεν έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Τούτο σημαίνει ότι χιλιάδες επαγγελματίες μπορεί να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να υπαχθούν στις 72 δόσεις, αλλά τελικά δεν εντάσσονται στη ρύθμιση επειδή υπάρχουν μεταγενέστερες ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Πως και πού υποβάλλεται η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση;

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέχρι 31-12-2026, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για οφειλές στον e-ΕΦΚΑ (πλην αυτών του πρώην Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου-ΝΑΤ) και για βεβαιωμένες οφειλές στο ΚΕΑΟ και στους λοιπούς ΦΚΑ για τις οποίες η αρμοδιότητα είσπραξης ανήκει κατά νόμο αποκλειστικά στο ΚΕΑΟ.

Ποιοί είναι οι ειδικότεροι όροι ρύθμισης;

Μετά από αίτηση του οφειλέτη, οι οφειλές δύναται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ύψους τριάντα (30) ευρώ.

Η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή κεφαλαιοποιείται και η βασική οφειλή επιβαρύνεται από την ημερομηνία υπαγωγής (αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής) με τόκο που υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο της παρ. 8 της υποπαρ. ΙΑ 1. της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως ισχύει, περί της πάγιας ρύθμισης των οφειλόμενων εισφορών στους ΦΚΑ. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης της ρύθμισης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με τη μηνιαία προσαύξηση της υποπερ. α) της περ. 7 της υποπαρ. ΙΑ1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

Πώς ολοκληρώνεται η υπαγωγή στη ρύθμιση;

Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση αυτή ολοκληρώνεται με την καταβολή της 1ης δόσης, η οποία καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που υποβλήθηκε η αίτηση. Οι επόμενες δόσεις τής ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα καταβολής τής 1ης δόσης.

Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζονται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. Κατ’ εξαίρεση, με την υποβολή από τον οφειλέτη αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, τα αποδιδόμενα ποσά από πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης λαμβάνονται υπόψη και για την κάλυψη της 1ης δόσης της ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται εμπρόθεσμα και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

Ποιός είναι ο τόκος πρόωρης εξόφλησης της ρύθμισης;

Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του συνόλου του υπολοίπου τής ρυθμισμένης οφειλής με οποιονδήποτε τρόπο, ήτοι με καταβολή από τον οφειλέτη ή μέσω διοικητικών ή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, ο οφειλέτης επιβαρύνεται με τον τόκο που αναλογεί στον αριθμό δόσεων που τελικά διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία εξόφλησης της ρύθμισης, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία υπαγωγής σε αυτή.

Ποια είναι τα «ευεργετήματα» υπαγωγής στη ρύθμιση;

Εφόσον τηρούνται όλοι οι όροι υπαγωγής στη ρύθμιση, παρέχονται στον οφειλέτη τα εξής «ευεργετήματα»:

α) χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας

β) αναστέλλεται η ποινική δίωξη για το αδίκημα του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση ενώ, σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης, το αξιόποινο εξαλείφεται.

γ) αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί. Εάν έχει αρχίσει η εκτέλεσή της, η ποινή διακόπτεται.

δ) αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας τής αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Εάν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης (αναλύεται παρακάτω), τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

ε) αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των ρυθμιζόμενων οφειλών.

Πότε χάνουν τη ρύθμιση οι οφειλέτες; Ποιές είναι οι συνέπειες;

Η ρύθμιση ακυρώνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή τού υπολοίπου των οφειλών, εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών.

β) δεν εξοφλεί ή δεν τακτοποιεί κατά νόμιμο τρόπο τις λοιπές οφειλές του προς τους ΦΚΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της εν λόγω ρύθμισης.

Τι δικαιώματα έχουν οι ΦΚΑ και μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση;

Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται και μετά από την υπαγωγή τού οφειλέτη στη ρύθμιση και την τήρηση των όρων της:

α) να εγγράφουν υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένων των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη

β) να μην χορηγούν αποδεικτικό ενημερότητας για τη μεταβίβαση ακινήτου ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού, ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4611/2019

γ) να προβαίνουν σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ΚΕΔΕ (ν. 4978/2022).