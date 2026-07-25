Ρόδος: Νέο θανατηφόρο τροχαίο - Θύμα 28χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας

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Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 28χρονο σημειώθηκε σήμερα τη νύχτα στο νησί της Ρόδου. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος, διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου.

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 28χρονο σημειώθηκε τη νύχτα στο νησί της Ρόδου.

Συγκεκριμένα, στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα, το 14ο χλμ της επαρχιακής οδού Ρόδου – Καλλιθέας, μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 28χρονος ημεδαπός, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος, διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου.