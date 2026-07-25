Όλυμπος: Το «βουνό των θεών» διεκδικεί θέση στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Η πιθανή ένταξη στον κατάλογο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα ενισχύσει την προστασία του απέναντι σε αυξανόμενες πιέσεις από τουρισμό και κλιματική κρίση.

Η υποψηφιότητα του Ολύμπου για ένταξη στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, που πραγματοποιείται στη Νότια Κορέα.

Η ελληνική αντιπροσωπεία που αποτελείται από εμπειρογνώμονες του υπουργείου Πολιτισμού και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με επικεφαλής τον μόνιμο αντιπρόσωπο της χώρας μας στην UNESCO, Γιώργο Κουμουτσάκο, τις τελευταίες μέρες, συνεχίζουν τις εντατικές επαφές τους στην σύνοδο, ώστε τελικά να επιτευχθεί ο σκοπός και ο Όλυμπος να μπει στον σχετικό κατάλογο του Οργανισμού, πράγμα πολύ σημαντικό από πολλές πλευρές.

Για την Ελλάδα, όπως χαρακτηριστικά μεταφέρει ο Guardian, η αναγνώριση του υψηλότερου βουνού της χώρας δεν αποτελεί μόνο ζήτημα διεθνούς κύρους, αλλά και ένα σημαντικό βήμα για την προστασία ενός τόπου με ξεχωριστή φυσική, ιστορική και μυθολογική αξία.

Η πιθανή ένταξη στον κατάλογο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα ενισχύσει την προστασία του βουνού απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις από τον τουρισμό και την κλιματική κρίση.

Η προσπάθεια της ελληνικής αντιπροσωπείας, εκτός από τις τελευταίες μέρες στην Κορέα, έχει ξεκινήσει εδώ και εβδομάδες, με τον κ. Κουμουτσάκο να έχει επαφές με πολλές αντιπροσωπείες χωρών, ώστε να γίνει δυνατόν αύριο η απόφαση να είναι θετική για τον Όλυμπο και την Ελλάδα, μια και υπήρχαν από τα τεχνοκρατικά όργανα της UNESCO ορισμένα ζητήματα που για καθαρά τεχνικούς λόγους, δεν θεωρούσαν πως η πρόταση ήταν ακόμη ώριμη για εγγραφή.

Οι τελευταίες πληροφορίες από την Κορέα αναφέρουν πως το κλίμα φαίνεται να έχει αντιστραφεί και υπάρχει αισιοδοξία για την θετική τελικά έκβαση της σχετικής ψηφοφορίας. «Στην ελληνική ομάδα», αναφέρει σε δήλωση του ο κ. Κουμουτσάκος «κάνουμε ό,τι είναι εφικτό για την δικαίωση των προσδοκιών πολλών ανθρώπων στην Πατρίδα έχοντας ταυτόχρονα την πεποίθηση ότι ο Όλυμπος και η ιστορία χιλιάδων χρόνων που τον περιβάλλει, ανήκουν όχι μόνον στην Ελλάδα και στον Ελληνισμό αλλά και στον οικουμενικό πολιτισμό».

Το 2024 ο Όλυμπος υποδέχθηκε περίπου 500.000 επισκέπτες, ενώ εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο, ιδίως μετά την προβολή της ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, που γυρίστηκε εν μέρει στην Ελλάδα και αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για την αρχαία ελληνική μυθολογία.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του Εθνικού Πάρκου, η μεγαλύτερη απειλή για τον Όλυμπο είναι οι δασικές πυρκαγιές, οι οποίες γίνονται συχνότερες λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η ένταξη στην UNESCO θα μπορούσε να εξασφαλίσει τεχνική και οικονομική υποστήριξη για έργα προστασίας, όπως η βελτίωση των αντιπυρικών υποδομών, των μονοπατιών και των καταφυγίων, συμβάλλοντας στη διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής.

Παρότι η τελική απόφαση της UNESCO παραμένει αβέβαιη, καθώς οι αρμόδιες συμβουλευτικές επιτροπές έχουν ζητήσει πρόσθετα στοιχεία από την ελληνική πλευρά, οι τοπικές αρχές επιμένουν ότι απαιτούνται άμεσα μέτρα προστασίας. Όπως τονίζει ο δήμαρχος Δίου-Ολύμπου, ο Όλυμπος έχει πλέον φτάσει στα όρια της φέρουσας ικανότητάς του και η διαφύλαξη του μοναδικού αυτού μνημείου της φύσης και του πολιτισμού αποτελεί προτεραιότητα, ανεξάρτητα από την έκβαση της υποψηφιότητας.