Εαρινές προβλέψεις Κομισιόν: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός 3,7% στην Ελλάδα το 2026

Επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης στο 1,8% το 2026 και αύξηση του πληθωρισμού στο 3,7% προβλέπει για την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως αναφέρει στις εαρινές προβλέψεις για τη χώρα μας, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να επιβραδυνθεί, από 2,1% το 2025 σε 1,8% το 2026, καθώς το σοκ των τιμών ενέργειας διαβρώνει το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών και επιβραδύνει την ανάπτυξη της κατανάλωσης. Η επενδυτική δραστηριότητα αναμένεται να παραμείνει ισχυρή, υποστηριζόμενη από τη συνεχή απορρόφηση κοινοτικών κεφαλαίων. Το 2027, η ανάπτυξη του ΑΕΠ προβλέπεται να υποχωρήσει ελαφρώς στο 1,6% καθώς ολοκληρώνεται η υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί στο 3,7% το 2026, τροφοδοτούμενος από την απότομη άνοδο των τιμών ενέργειας. Το 2027, ο πληθωρισμός προβλέπεται να υποχωρήσει στο 2,4%, ωστόσο ο δομικός πληθωρισμός εκτός ενέργειας και τροφίμων αναμένεται να παραμείνει υψηλός καθώς το σοκ τιμών μεταφέρεται στα μη ενεργειακά προϊόντα.

Η ανεργία προβλέπεται να συνεχίσει να μειώνεται, αλλά με πιο αργό ρυθμό, φτάνοντας στο 7,9% το 2027. Η Ελλάδα αναμένεται να διατηρήσει ευνοϊκή δημοσιονομική θέση, με σταθερά πλεονάσματα κατά την περίοδο 2025–27. Η ισχυρή ονομαστική ανάπτυξη ΑΕΠ και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα αναμένεται να συνεχίσουν να οδηγούν τον λόγο χρέους/ΑΕΠ σταθερά προς τα κάτω, πλησιάζοντας το 134% έως το τέλος του 2027.

Αύξηση των επενδύσεων λόγω ΤΑΑ - Πιέσεις στα νοικοκυριά

Η επενδυτική δραστηριότητα αναμένεται να παραμείνει ισχυρή το 2026, υποστηριζόμενη από ρεκόρ εισροών κοινοτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Ωστόσο, το σοκ των τιμών ενέργειας αναμένεται να μειώσει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Το δημοσιονομικό πακέτο που ανακοινώθηκε το 2025, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών μειώσεων και αυξήσεων δημόσιων μισθών, μαζί με πρόσφατα μέτρα για την ενέργεια, αναμένεται να μετριάσουν εν μέρει αυτή την επίπτωση. Παρ' όλα αυτά, η ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται να επιβραδυνθεί.

Συνολικά, η ανάπτυξη του ΑΕΠ προβλέπεται να μετριαστεί στο 1,8% το 2026 και στο 1,6% το 2027, παραμένοντας ωστόσο πάνω από τον κοινοτικό μέσο όρο. Οι κίνδυνοι παραμένουν στραμμένοι προς τα κάτω, καθώς μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση θα μπορούσε να πλήξει τις εξαγωγές υπηρεσιών, ιδίως τον τουρισμό.

Η αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική

Η αγορά εργασίας συνέχισε να επεκτείνεται το 2025, με το ποσοστό ανεργίας να υποχωρεί στο 8,4% στο τελευταίο τρίμηνο — το χαμηλότερο από το 2008 — αν και εξακολουθεί να υπερβαίνει τον κοινοτικό μέσο όρο του 6%. Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο, κοντά στο 5% — το υψηλότερο στην ΕΕ — αντανακλώντας διαρθρωτικές προκλήσεις όπως τα κενά δεξιοτήτων και η ανεπαρκής υποστήριξη φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων. Η αύξηση της απασχόλησης αναμένεται να συνεχιστεί αλλά με πιο μέτριο ρυθμό.

Το σοκ τιμών ενέργειας οδηγεί τις πληθωριστικές εξελίξεις

Ο πληθωρισμός παρέμεινε υψηλός το 2025, με μέσο όρο 2,9%, αντανακλώντας την ισχυρή ζήτηση, την σφιχτή αγορά εργασίας και την επίδραση μέτρων κατά της φοροδιαφυγής. Η πρόσφατη άνοδος των τιμών ενέργειας αναμένεται να αυξήσει τις τιμές λιανικής ενέργειας και συνεπώς τον πληθωρισμό το 2026, μεταδιδόμενη σταδιακά στις τιμές μη ενεργειακών αγαθών και υπηρεσιών. Ως αποτέλεσμα, ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 3,7% το 2026 και να διαμορφωθεί στο 2,4% το 2027.

Διατηρήσιμη δημοσιονομική ισχύς παρά τα επεκτατικά μέτρα

Το 2025, το γενικό κυβερνητικό ισοζύγιο κατέγραψε πλεόνασμα 1,7% του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας την πρόβλεψη του 1,1% της Εαρινής Πρόβλεψης 2025. Το ισχυρότερο αποτέλεσμα αντανακλά χαμηλότερες από τις αναμενόμενες δαπάνες, καθώς και υψηλότερα έσοδα, ιδίως από τον ΦΠΑ. Το 2026, το πλεόνασμα αναμένεται να παραμείνει ισχυρό αλλά να μετριαστεί στο 0,8% του ΑΕΠ. Η πρόβλεψη περιλαμβάνει μέτρα εκτιμώμενα σε 0,6% του ΑΕΠ το 2026, που συμπεριλαμβάνουν μειώσεις φόρου εισοδήματος, φόρου ακινήτων και ΦΠΑ, αυξήσεις συντάξεων και δημόσιων μισθών, καθώς και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης (0,2% του ΑΕΠ). Οι αμυντικές δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν από 2,4% του ΑΕΠ το 2025 σε 2,6% το 2026.

Το 2027, το ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να παραμείνει σε πλεόνασμα 0,6% του ΑΕΠ. Ο λόγος δημόσιου χρέους/ΑΕΠ υποχώρησε στο 146,1% το 2025, σχεδόν 43 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από την κορύφωσή του προ-COVID το 2018. Ο λόγος προβλέπεται να συνεχίσει να μειώνεται, πέφτοντας στο 134,4% έως το 2027.