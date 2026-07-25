Αίθριος καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας την Κυριακή

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης αναμένεται να είναι ο καιρός την Κυριακή.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 30 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Δευτέρα και Τρίτη

Τη Δευτέρα, στα κεντρικά και τα βόρεια αναμένεται να επικρατήσει αρχικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα κεντρικά και τα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Την Τρίτη, στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.