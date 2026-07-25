Στο στόχαστρο των Χούθι εγκαταστάσεις της Saudi Aramco - Παρεμπόδιση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ από Ιράν

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ανέκοψε τον πλου τεσσάρων πλοίων που επιχειρούσαν να εισέλθουν στον δίαυλο.

Ως στόχο τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, είχαν οι επιθέσεις των ανταρτών Χούθι, συμμάχων της Τεχεράνης όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός του Γιαχία Σάρι. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι εγκαταστάσεις του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού Saudi Aramco στο Τζιζάν και το Γιανμπού δέχθηκαν σήμερα επίθεση «από drones και πυραύλους» και απείλησε με κλιμάκωση τις επόμενες ημέρες και ώρες.

Η σύγκρουση στην Μέση Ανατολή έχει πλέον επεκταθεί στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, έπειτα από εκεχειρία 4 ετών ανάμεσα στους Χούθι και την Σαουδική Αραβία, η οποία υποστήριξε από το 2015 την κυβέρνηση της Υεμένης κατά των ανταρτών, οι εχθροπραξίες επαναλήφθηκαν από τις 13 Ιουλίου. Η κατάσταση ενισχύει την αβεβαιότητα σε μία περιοχή κλειδί για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε πρόσκαιρα και πάλι αυτήν την εβδομάδα το φράγμα των 100 δολαρίων πριν υποχωρήσει.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν την περασμένη Δευτέρα την πρόθεσή τους να διακόψουν την κυκλοφορία στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν για τα πλοία που συνδέονται με σαουδαραβικά, ισραηλινά και αμερικανικά συμφέροντα. Ο δίαυλος της Ερυθράς Θάλασσας είναι πλέον ζωτικής συμμαχίας για το Ριάντ μετά το αποκλεισμό από την Τεχεράνη των Στενών του Ορμούζ στην ανατολική πλευρά της αραβικής χερσονήσου.

Αν και ορισμένα πλοία έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα μπροστά στις απειλές των Χούθι, η κυκλοφορία των πλοίων συνεχίζεται κανονικά μέσω του Στενού του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν. Και οι Χούθι διαβεβαιώνουν ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ δεν έχει ως στόχο να παραλύσει τον δίαυλο.

Παράλληλα, περιστατικό «που αφορά τάνκερ» κοντά στα Στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε το Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας (UKMTO), ενώ παράλληλα η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ανέκοψε τον πλου τεσσάρων πλοίων που επιχειρούσαν να εισέλθουν στον δίαυλο. Το UKMTO «έλαβε πληροφορία για περιστικό το οποίο αφορά τάνκερ και στρατιωτικές δυνάμεις στον Κόλπο του Ομάν», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στην συνέχεια, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατά τις τελευταίες 24 ώρες ανέκοψαν τον πλου τεσσάρων πλοίων που επιχειρούσαν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ χρησιμοποιώντας «προειδοποιητικές βολές», οι οποίες συνήθως γίνονται με πυραύλους. Το Ιράν εμποδίζει συστηματικά τον διάπλου του Ορμούζ από την κατάρρευση του πρωτοκόλλου συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, το οποίο είχε πρόσκαιρα επιτρέψει το άνοιγμα των Στενών στην διεθνή ναυσιπλοΐα.