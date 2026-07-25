Συρία: Τουλάχιστον 35 νεκροί σε φονική σύγκρουση δύο λεωφορείων

Στη σύγκρουση ενεπλάκη λεωφορείο που μετέφερε μέλη των Δυνάμεων Εσωτερικής Ασφάλειας και ένα πολιτικό επιβατικό λεωφορείο.

Τριάντα πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 30 τραυματίστηκαν σε σύγκρουση δύο επιβατικών λεωφορείων στον δρόμο Ντέιρ αλ-Ζορ – Δαμασκού, δήλωσε το Σάββατο αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Σύμφωνα με το SANA, που επικαλείται το υπουργείο Εσωτερικών, στη σύγκρουση ενεπλάκη λεωφορείο που μετέφερε μέλη των Δυνάμεων Εσωτερικής Ασφάλειας και ένα πολιτικό επιβατικό λεωφορείο.