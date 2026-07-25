Εκτός ελέγχου οι πύρινες γλώσσες σε Γαλλία και Ισπανία - Ένας νεκρός στη Βαλένθια

Τα σύννεφα του καπνού από τις πυρκαγιές της Μαδρίτης ενώθηκαν με τους καπνούς της πυρκαγιάς του Μπορντό.

Τελευταία ενημέρωση 19:58

Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης, ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της Κρατικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ισπανίας (Aemet). Σε ανάρτηση της Aemet στην πλατφόρμα X φαίνεται το άκρο του σύννεφου καπνού των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή της Μαδρίτης να ενώνεται με την κορυφή του νέφους από τις πυρκαγιές του Μπορντό.

Οι πυρκαγιές στις περιοχές της Μαδρίτης και της Άβιλα έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Οι ισπανικές και οι γαλλικές αρχές διέταξαν την απομάκρυνση περίπου 270.000 ανθρώπων από τις εστίες τους. Παρίσι και Μαδρίτη ζήτησαν την ευρωπαϊκή συνδρομή για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Ειδικότερα, το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι οι πυρκαγιές που μαίνονται εδώ και μέρες δυτικά της Μαδρίτης έχουν καταστρέψει έκταση 250.000 στρεμμάτων, 100.000 στην Κοινότητα της Μαδρίτης και ανάμεσα σε 130.000 και 150.000 στρέμματα στην περιφέρεια της Αβιλα. Μέχρι στιγμής, περίπου 200.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις περιοχές Ζιρόντ και Λαντ, κοντά στο Μπορντό, από τότε που ξέσπασαν οι πυρκαγιές νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, δήλωσε ότι το πύρινο μέτωπο βρισκόταν περίπου 30 χιλιόμετρα από το Μπορντό. Η γαλλική κυβέρνηση προειδοποίησε τους πολίτες να αποφεύγουν τις οδικές και σιδηροδρομικές μετακινήσεις προς την περιοχή. Την ίδια στιγμή, η Ισπανία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε εξωτερικούς χώρους εξαιτίας των πυκνών καπνών.

Ένα μεταγωγικό αεροσκάφος Α400Μ των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, που κινητοποιήθηκε από τη γαλλική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στο Μπορντό, πραγματοποίησε την πρώτη ρίψη επιβραδυντικού υλικού σήμερα το απόγευμα στο Λακανό της Ζιρόντ. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται σε πραγματικές συνθήκες το αεροσκάφος της Airbus, το οποίο μπορεί να μεταφέρει 20.000 λίτρα νερό ή επιβραδυντικού υγρού.

Νωρίτερα, το γενικό επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «έχουν ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες» για να αξιολογηθεί η τεράστια δεξαμενή του αεροσκάφους και να διασφαλιστεί το συντομότερο δυνατόν ότι είναι έτοιμη προς χρήση. Το πρωτότυπο, που δοκιμάστηκε από την κατασκευάστρια εταιρεία τον Απρίλιο του 2025, αποτελείται από μια τεράστια, ημικυλινδρική δεξαμενή, η οποία έχει τοποθετηθεί στο κάτω μέρος του αεροπλάνου, χωρίς δομική τροποποίησή του.

Χάρη σε ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα, το Α400Μ μπορεί να πραγματοποιήσει ρίψεις νερού ή επιβραδυντικού υλικού ισοδύναμου με αυτόν τριών αεροσκαφών Canadair. Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας εξήγησε εξάλλου ότι η σημερινή ρίψη είχε ως στόχο «τη δημιουργία ζωνών επιβραδυντικού υγρού έξω από τους ορεινούς όγκους και την περιφέρεια του Μπορντό.

Από απόψε εξάλλου 1.500 στρατιώτες θα ριχτούν στη μάχη με τις φλόγες. Βασική αποστολή τους θα είναι να βοηθήσουν στις εκκενώσεις, στις ζώνες που απειλούνται από τις φλόγες αλλά και να προστατεύσουν τις κατοικίες που έμειναν χωρίς επιτήρηση. Στη Γαλλία, περίπου 200.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ή τον τόπο των διακοπών τους, μια επιχείρηση εκκένωσης που «πιθανότατα» είναι η μεγαλύτερη που εχει οργανωθεί ποτέ στη χώρα, είπε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ.

«Ιστορικό ρεκόρ»

Από τις αρχές του έτους, οι διάφορες πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στη Γαλλία, έχουν κάψει συνολικά 980.000 στρέμματα, «ιστορικό ρεκόρ», κατά τον Νουνιέζ. Παρουσιάζοντας την κατάσταση, ο υπουργός είπε ότι «υπάρχουν ακόμη πυρκαγιές που δεν έχουν οριοθετηθεί», όπως αυτές στη Ζιρόντ, στη Λαντ και το Βαρ, στη νοτιοδυτική και νοτιοανατολική Γαλλία.

Πάντως, η εκκένωση του Μπορντό, της μεγάλης πόλης της νοτιοδυτικής Γαλλίας, «δεν είναι στην ημερήσια διάταξη», παρά την πυρκαγιά που μαίνεται σε απόσταση μερικών δεκάδων χιλιομέτρων, είπε ο δήμαρχος Τομάς Καζενάβ. Στο Μπορντό έχουν βρει καταφύγιο 5-6.000 άνθρωποι από γειτονικές κοινότητες που εκκενώθηκαν. Στην Ισπανία, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είπε ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησής του είναι «να σωθούν ζωές».

Παράλληλα, χαρακτήρισε «περίπλοκη» την κατάσταση αφού επισκέφθηκε το πρωί ένα κέντρο αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών σε μια από τις πληγείσες ζώνες της Μαδρίτης. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, οι πυρκαγιές στα δυτικά της πρωτεύουσας και την Άβιλα έχουν κάψει συνολικά 250.000 στρέμματα - έκταση υπερδιπλάσια εκείνης της πόλης του Παρισιού. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα στις πυρκαγιές της Γαλλίας και της Ισπανίας.

Ο περιφερειάρχης της Μαδρίτης Φρανθίσκο Μαρτίν Αγκίρε προειδοποίησε ότι η σημερινή ημέρα θα ήταν «δύσκολη» λόγω των «ακανόνιστων ριπών» ανέμου, όμως εξέφρασε και κάποια αισιοδοξία, αφού «με την αύξηση της σχετικής υγρασίας και τη μείωση της θερμοκρασίας (…) υπάρχει μια πραγματική πιθανότητα να επιτεθούμε στη φωτιά με καλές πιθανότητες επιτυχίας».

Στα βόρεια προάστια της Μαδρίτης, ένα στρώμα μαύρης στάχτης καλύπτει τις στέγες και τις βεράντες των σπιτιών, ο καπνός και η έντονη μυρωδιά καμένου ερεθίζουν τα μάτια και τον λαιμό και αναγκάζουν τους κατοίκους να κρατούν κλειστά τα παράθυρα. Στο Ελ Εσκοριάλ, το ιστορικό μοναστήρι της πόλης ήταν πνιγμένο στους καπνούς, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ένας νεκρός στη Βαλένθια

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε δασική πυρκαγιά στο Μανίσες της Βαλένθια, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. Σύμφωνα με αξιωματούχους, ο άνδρας αυτός βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα αυτοκίνητο, σε μια χαράδρα. Η πυρκαγιά αυτή δεν σχετίζεται με εκείνες που μαίνονται στα δυτικά της Μαδρίτης. Ο δήμος του Μανίσες διευκρίνισε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Πυρκαγιά στο Κέρνγκορν

Στη βόρεια Σκωτία, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με μια πυρκαγιά σε βλάστηση στο εθνικό πάρκο Κέρνγκορν, η οποία χαρακτηρίζεται «σοβαρή». Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή. Ο πρώτος υπουργός της Σκωτίας Τζον Σουίνι προήδρευσε το πρωί μιας νέας σύσκεψης της ομάδας αντιμετώπισης κρίσεων (είχε προηγηθεί άλλη σύσκεψη το βράδυ της Παρασκευής) και είπε ότι η κατάσταση είναι «περίπλοκη και δύσκολη».

Οι πυρκαγιές αιφνιδίασαν τις αρχές

Η σφοδρότητα των πυρκαγιών στη Γαλλία και την Ισπανία αιφνιδίασε τόσο τις πυροσβεστικές δυνάμεις όσο και τις αρχές. Οι Ισπανοί πυροσβέστες ανέφεραν ότι οι φωτιές εξαπλώνονταν τόσο γρήγορα και βίαια, ώστε ήταν αδύνατο να αντιμετωπιστούν κατά μέτωπο. Στη Γαλλία, ορισμένοι κάτοικοι αναγκάστηκαν ακόμη και να διαφύγουν με σκάφη, όταν οι φλόγες σάρωσαν τουριστικές περιοχές στις ακτές του Ατλαντικού.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι προτεραιότητα έχουν οι ανθρώπινες ζωές και χαρακτήρισε «πολύπλοκη» την κατάσταση μετά την επίσκεψή του σε κέντρο υποδοχής σε μία από τις πληγείσες ζώνες της Κοινότητας της Μαδρίτης. «Η προτεραιότητά μας, η σκέψη μας, ο στόχος μας αφορούν τις ζωές, να σωθούν ζωές», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Πέδρο Σάντσεθ εξηγώντας ότι η κατάσταση παραμένει πολύπλοκη διότι «οι θερμοκρασίες έχουν πέσει, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα εξελιχθούν οι άνεμοι».

Η ισπανική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι σήμερα θα φτάσουν ακόμη τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη, δύο από την Ιταλία και δύο από την Ελλάδα, τα οποία αποστέλλονται στο πλαίσιο της συντονισμένης αντίδρασης της ΕΕ στην έκτακτη ανάγκη. Πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Ολλανδία και την Πορτογαλία έχουν ήδη αναπτυχθεί στην Ισπανία.