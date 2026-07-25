Νέα στοιχεία για τη «Μαφία της Κρήτης» - Στο μικροσκόπιο ιατροδικαστής και τοξικολόγος

Νέα στοιχεία προέκυψαν από τη συνεχιζόμενη έρευνα των αστυνομικών Αρχών για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 στα Χανιά.

Νέα στοιχεία προέκυψαν από τη συνεχιζόμενη έρευνα των αστυνομικών Αρχών για τη λεγόμενη «Μαφία της Κρήτης», την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 στα Χανιά.

Μετά την εξάρθρωση της οργάνωσης, πολίτες που είχαν πέσει θύματα εκβιασμών ή είχαν ζημιωθεί από τη δράση της απευθύνθηκαν στις Αρχές, με αποτέλεσμα να ανοίξουν νέοι κύκλοι ερευνών. Από τις υποθέσεις αυτές προέκυψαν στοιχεία ότι ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη για δωροδοκία, φέρονται να παρείχαν συνδρομή στην εγκληματική οργάνωση. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, ανέφερε: «Παράλληλα, από την συνεχιζόμενη έρευνα, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση επιπλέον ατόμων-μελών της εγκληματικής ομάδας, τα οποία δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και παράνομου οπλισμού-πυρομαχικών, ενώ επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι επιμέρους υποομάδες δέχονταν και εκτελούσαν εντολές ως ενιαίο σύνολο. Επιπλέον, προέκυψε ότι η οργάνωση είχε διεισδύσει και σε καίριες δομές και διωκτικές Αρχές. Ειδικότερα, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση της δράσης δημοσίων λειτουργών, όπως αστυνομικών και διοικητικών στελεχών δημοσίων οργανισμών, οι οποίοι ενεργώντας κατ’ εντολή της οργάνωσης διευκόλυναν και υποβοηθούσαν την τέλεση των εγκληματικών δραστηριοτήτων της».

Παράλληλα, οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε άλλες υποθέσεις που είχαν χειριστεί ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος. Στην έρευνα συμμετέχουν η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., αλλά και η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος. Για τον ρόλο των δύο κατηγορουμένων, ο ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου δήλωσε:

«Στο ίδιο πλαίσιο, η οργάνωση είχε εξασφαλίσει σε μέλη της την πρόσβαση σε ιατροδικαστή και τοξικολόγο, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την αποδεικτική βαρύτητα των ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων σε ποινικές, αστικές και ασφαλιστικές υποθέσεις, εξέδιδαν ή επιχειρούσαν να εκδώσουν επιστημονικά ατεκμηρίωτες ή ψευδείς γνωματεύσεις και εκθέσεις, με σκοπό την ευνοϊκή μεταβολή της δικονομικής θέσης τρίτων, έναντι αθέμιτων χρηματικών ωφελημάτων. Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν συνολικά 8 περιπτώσεις δωροληψίας για σύνταξη ψευδούς έκθεσης, ενώ από την Υπηρεσία μας οι ανωτέρω, ιατροδικαστής και τοξικολόγος, συνελήφθησαν δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, κατηγορούμενοι για δωροληψία υπαλλήλου για ενέργεια η οποία αντίκειται στα καθήκοντά τους κατ’ εξακολούθηση και από υπαίτιο που τελεί την πράξη κατ’ επάγγελμα.»

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία για τον χρηματισμό του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου σε τέσσερις από τις οκτώ περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ενώ για ακόμη τέσσερις αναμένεται να ζητηθεί επανέλεγχος.

«Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη μιας εκτεταμένης και σύνθετης αστυνομικής έρευνας για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία αποκάλυψε σοβαρές διασυνδέσεις που έφταναν έως εκπροσώπους θεσμικών φορέων και λειτουργών Στο οργανωμένο έγκλημα δεν υπάρχει μόνο η κορυφή του παγόβουνου· κάτω από την επιφάνεια κρύβεται συχνά ένα δίκτυο συνεργειών και συμφερόντων που εκτείνεται πολύ πέρα από τους άμεσα εμπλεκόμενους».

Ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν από τις δικαστικές Αρχές και δεκάδες ακόμη άτομα, οι περισσότεροι εκ των οποίων βρίσκονται εκτός φυλακής, στο πλαίσιο της νέας δικογραφίας που σχηματίστηκε για την υπόθεση.