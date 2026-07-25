Γαλάτσι: Βρέθηκε νεκρός 80χρονος μέσα στο σπίτι του - Έφερε τραύματα στον λαιμό

Ένας 80χρονος εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι του Σαββάτου σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, που βρίσκεται επί της οδού Ανδρούτσου στο Γαλάτσι.

Ένας 80χρονος εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι του Σαββάτου σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, που βρίσκεται επί της οδού Ανδρούτσου στο Γαλάτσι.

Τον 80χρονο εντόπισε ο γιος του γύρω στις 15:00 το μεσημέρι και ειδοποίησε την ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 80χρονος έφερε τραύμα στο λαιμό, ενώ υπήρχαν κηλίδες αίματος στα σεντόνια του κρεβατιού που εντοπίστηκε νεκρός. Παράλληλα δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης του διαμερίσματος ούτε ο χώρος ήταν αναστατωμένος.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία ο ιατροδικαστής δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του 80χρονου.