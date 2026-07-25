Ψωρίαση: Τα νέα φάρμακα για την παχυσαρκία ίσως προσφέρουν πρόσθετο όφελος

Νέα δεδομένα από πρόσφατες μελέτες δημιουργούν ενδείξεις ότι τα νεότερα φάρμακα για την παχυσαρκία ίσως προσφέρουν ένα επιπλέον όφελος στους ασθενείς με ψωρίαση

Νέα δεδομένα από πρόσφατες μελέτες δημιουργούν ενδείξεις ότι τα νεότερα φάρμακα για την παχυσαρκία ίσως προσφέρουν ένα επιπλέον όφελος στους ασθενείς με ψωρίαση, πέρα από την απώλεια βάρους, καθώς φαίνεται να επιδρούν και στους μηχανισμούς της φλεγμονής. Τα ευρήματα, ωστόσο, είναι πρώιμα, δεν αλλάζουν προς το παρόν την κλινική πρακτική και απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες για να επιβεβαιωθεί η παρατήρηση.

Τα παραπάνω δηλώνει σε συνέντευξη που παραχωρεί στο Πρακτορείο FM, η δερματολόγος - αφροδισιολόγος, διευθύντρια ΕΣΥ στην Α' Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική του ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός», Μαρίνα Παπουτσάκη, η οποία εξηγεί πώς οι ασθενείς μπορούν να απολαύσουν με ασφάλεια το καλοκαίρι, χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο τον έλεγχο της νόσου τους. Παράλληλα, αναφέρεται στις σύγχρονες βιολογικές θεραπείες που επιτρέπουν πλέον σε πολλούς ανθρώπους με ψωρίαση να έχουν καθαρό δέρμα και φυσιολογική καθημερινότητα.

Το καλοκαίρι βοηθά την ψωρίαση, αλλά η θεραπεία δεν πάει διακοπές

Πολλοί ασθενείς λένε ότι το καλοκαίρι «εξαφανίζεται» η ψωρίασή τους. Είναι πραγματικά θεραπευτική η επίδραση του ήλιου ή πρόκειται για μια προσωρινή ύφεση της νόσου, είναι το πρώτο ερώτημα που τέθηκε στην ειδικό. «Για τους περισσότερους ασθενείς η ελεγχόμενη έκθεση στον ήλιο έχει ευεργετική επίδραση στις δερματικές βλάβες και μόνο ένα μικρό ποσοστό εμφανίζει επιδείνωση κατά τους θερινούς μήνες. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως η νόσος έχει θεραπευτεί. Οι ασθενείς πρέπει να συνεχίζουν κανονικά τη θεραπεία τους, αποφεύγοντας τα ηλιακά εγκαύματα. Ο "χρυσός κανόνας" είναι η σταδιακή έκθεση στον ήλιο, η αποφυγή των ωρών έντονης ηλιοφάνειας και η συστηματική χρήση αντηλιακού, όπως ακριβώς ισχύει και για τον γενικό πληθυσμό. Οι ασθενείς με ψωρίαση δεν χρειάζονται ειδικά αντηλιακά, αλλά προϊόντα με αξιόπιστα φίλτρα και καλή ενυδατική δράση, καθώς το δέρμα τους είναι συχνά πιο ξηρό».

Θάλασσα ή πισίνα;

Στο ερώτημα πώς επηρεάζουν το δέρμα, το αλάτι ή το χλώριο και η πολύωρη παραμονή στο νερό, η δερματολόγος σημειώνει ότι το θαλασσινό νερό συνήθως δρα πιο ευεργετικά, ενώ το χλώριο της πισίνας μπορεί σε ορισμένους ασθενείς να προκαλέσει ερεθισμό. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποφεύγεται η πισίνα. Πρέπει να γίνεται καλό ξέβγαλμα μετά το μπάνιο και σχολαστική ενυδάτωση του δέρματος, ώστε να περιορίζονται οι ερεθισμοί».

Η διακοπή της θεραπείας μπορεί να οδηγήσει σε υποτροπή

Η κ. Παπουτσάκη, σε άλλο σημείο της συνέντευξής της είναι κατηγορηματική ότι οι συστηματικές θεραπείες δεν πρέπει να διακόπτονται, καθώς όπως τονίζει υπάρχει κίνδυνος η ψωρίαση να επανεμφανιστεί, ακόμη και πιο επιθετικά. «Μόνο σε ορισμένους ασθενείς που λαμβάνουν αποκλειστικά τοπική αγωγή και παρουσιάζουν πλήρη ύφεση μπορεί, πάντα σε συνεννόηση με τον γιατρό τους, να περιορίζεται προσωρινά η χρήση των φαρμακευτικών σκευασμάτων, διατηρώντας όμως την ενυδατική φροντίδα. Για όσους λαμβάνουν βιολογικούς παράγοντες είναι απαραίτητος ο σωστός προγραμματισμός των διακοπών, καθώς πολλά από τα φάρμακα χρειάζονται ψύξη κατά τη μεταφορά». Η ειδικός υπενθυμίζει ότι οι ασθενείς με ψωρίαση εμφανίζουν συχνότερα παχυσαρκία, μεταβολικό σύνδρομο και αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. «Για τον λόγο αυτό, η απώλεια βάρους, η μεσογειακή διατροφή, η άσκηση και η διακοπή του καπνίσματος αποτελούν σημαντικά στοιχεία της συνολικής αντιμετώπισης της νόσου».

Σήμερα μπορούμε να μιλάμε για καθαρό δέρμα

Ποιες είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις στη θεραπεία της ψωρίασης σήμερα; Μπορούμε πλέον να μιλάμε για πλήρη καθαρισμό του δέρματος και μακροχρόνιο έλεγχο της νόσου, είναι το επόμενο ερώτημα που τίθεται στη διευθύντρια ΕΣΥ στην Α' Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική του ΕΚΠΑ. «Η θεραπευτική αντιμετώπιση της ψωρίασης έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια. Οι βιολογικοί παράγοντες επιτρέπουν πλέον σε πολλούς ασθενείς να επιτυγχάνουν πλήρη κάθαρση του δέρματος και να διατηρούν το αποτέλεσμα αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα με υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Οι θεραπείες αυτές αυτοχορηγούνται, διατίθενται μέσω των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ με ειδική συνταγογράφηση και το μεσοδιάστημα χορήγησης διαφέρει ανάλογα με το φάρμακο. Μπορεί να είναι από μία συχνότητα μία φορά τις 15 μέρες, μέχρι μία συχνότητα μία φορά κάθε 12 εβδομάδες.

Η ψωρίαση δεν είναι ψώρα

Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το κοινωνικό στίγμα και να καταρρίψουμε τον μύθο ότι η ψωρίαση είναι μεταδοτική, ήταν το τελευταίο ερώτημα που τέθηκε στη γνωστή δερματολόγο. «Παρά την πρόοδο της επιστήμης, πολλοί ασθενείς εξακολουθούν να βιώνουν προκαταλήψεις, ιδιαίτερα το καλοκαίρι όταν οι δερματικές βλάβες είναι περισσότερο ορατές. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις ανθρώπων που ζητούν ακόμη και ιατρική βεβαίωση για να χρησιμοποιήσουν πισίνα. Είναι κρίμα το 2026 να συζητάμε ακόμη για αυτό. Η ψωρίαση είναι ένα χρόνιο αυτοάνοσο - αυτοφλεγμονώδες νόσημα και δεν μεταδίδεται». Κλείνοντας η κ. Παπουτσάκη απευθύνει μήνυμα προς όλους τους ασθενείς να μην στερούνται τον ήλιο, τη θάλασσα και τις καλοκαιρινές δραστηριότητες εξαιτίας του φόβου, ή του κοινωνικού στιγματισμού, αλλά να ακολουθούν τη θεραπεία τους και τις οδηγίες του δερματολόγου τους, ώστε να απολαμβάνουν με ασφάλεια την καθημερινότητά τους.