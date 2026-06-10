Αμετάβλητος ο πληθωρισμός στην Κίνα τον Μάιο

Οι τιμές παραγωγού (PPI) στην Κίνα αυξήθηκαν κατά 3,9% σε ετήσια βάση τον Μάιο, στο υψηλότερο ποσοστό από τον Ιούλιο του 2022.

Ο πληθωρισμός στην Κίνα τον Μάιο διαμορφώθηκε στο 1,2% αμετάβλητος σε σχέση με τον Απρίλιο, ενώ οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων ετών, «απειλώντας» τα κέρδη των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, ο δομικός CPI εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών τροφίμων και ενέργειας επιβραδύνθηκε στο 1,1% από 1,2% τον Απρίλιο.

Οι τιμές των τροφίμων σημείωσαν πτώση 1,7% σε ετήσια βάση, με τις τιμές του χοιρινού κρέατος να υποχωρούν κατά 16,1%. Οι τιμές της βενζίνης μειώθηκαν σε μηνιαία βάση, αλλά αυξήθηκαν κατά 23,5% σε σχέση με πέρυσι.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή υποχώρησε κατά 0,1%, αντιστρέφοντας την αύξηση 0,3% του Απριλίου, αν και η πτώση ήταν μικρότερη από τις προβλέψεις για μείωση 0,2%.

Πώς κινήθηκαν οι τιμές παραγωγού

Οι τιμές παραγωγού (PPI) στην Κίνα αυξήθηκαν κατά 3,9% σε ετήσια βάση τον Μάιο, στο υψηλότερο ποσοστό από τον Ιούλιο του 2022, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για άνοδο κατά 3,8% και την μέτρηση του Απριλίου στο 2,8%.

Σύμφωνα με το CNBC, οι τιμές χονδρικής έχουν πάρει την ανιούσα από τον Μάρτιο, καθώς η ραγδαία αύξηση του κόστους των εισροών που προκλήθηκε από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έβγαλε την οικονομία από τη μακροβιότερη περίοδο αποπληθωρισμού των τελευταίων δεκαετιών.

Οι τιμές αγοράς καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας από τις βιομηχανίες αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση τον Μάιο, σημειώνοντας αύξηση από το 4,4% του Απριλίου. Το κόστος των μη σιδηρούχων μετάλλων και των καλωδίων αυξήθηκε κατά 22%.