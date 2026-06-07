Οι μπαταρίες «σώζουν» τις περικοπές πράσινης ενέργειας – Το ενδεικτικό παράδειγμα του Απριλίου

Τα συστήματα αποθήκευσης απέτρεψαν το 0.72% των περικοπών «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα πρώτα δείγματα γραφής από τα οφέλη που προκύπτουν από την συμμετοχή των μπαταριών στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας αποτυπώθηκαν τον Απρίλιο με τα συστήματα αποθήκευσης να αποτρέπουν το 0.72% των περικοπών «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας.

Αν και νούμερο προφανώς είναι απειροελάχιστο μπροστά στο «ψαλίδι» των 475 GWh που βρέθηκαν στα «σκουπίδια» σε μηνιαία βάση, εντούτοις, αναδεικνύει την κρίσιμη συμβολή των μπαταριών στην αξιοποίηση του «πράσινου» παραγωγικού δυναμικού της χώρας και κατ’ επέκταση στην καλύτερη λειτουργία του ενεργειακού συστήματος.

Με άλλα λόγια, όπως επισημαίνει το Green Tank που επεξεργάστηκε τα παραπάνω στοιχεία, «αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη επιτάχυνσης της εγκατάστασης περισσότερων μπαταριών που έχουν ήδη όρους σύνδεσης προκειμένου να αποτραπούν πολύ περισσότερες περικοπές και να περιοριστεί η χρήση αερίου κατά τις βραδινές αιχμές σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό».

Ως γνωστόν, η τελευταία επισήμανση περί συμμετοχής του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μίγμα της χώρας αφορά στην αποφυγή αιχμιακών τιμών στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας με τις μονάδες φυσικού αερίου συχνά να αποτελούν τις «οριακές μονάδες», δηλαδή εισέρχονται τελευταίες στο σύστημα για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών, πράγμα που οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα τις τιμές, δεδομένου ότι οι θερμικές μονάδες είναι ακριβότερες έναντι των άλλων.

Σε κάθε περίπτωση, ο απολογισμός του Απριλίου – ο πρώτος πλήρης μήνας με συστήματα αποθήκευσης μπαταριών σε δοκιμαστική λειτουργία στο ενεργειακό μίγμα της χώρας – εκπέμπει ξεκάθαρο μήνυμα και αυτό δεν είναι άλλο από την ανάγκη περαιτέρω προώθησης των μπαταριών με την «ουρά» να περιλαμβάνει τουλάχιστον 500 MW μέχρι το τέλος του Ιουνίου που θα έρθουν να προστεθούν στα 200 MW που σήμερα βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία. Συνολικά για τον μήνα Απρίλιο, σύμφωνα με τις προβλέψεις ISP2 και ISP3 του ΑΔΜΗΕ, οι μπαταρίες απορρόφησαν 4,04 GWh και απέδωσαν στο σύστημα 3.51 GWh.

Θετικά τα πρώτα σημάδια λειτουργίας

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη περίοδος λειτουργίας των έργων έχει κυλήσει ομαλά με τα έργα, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις εντολές των Διαχειριστών και τους τελευταίους να είναι σε θέση να υποδεχθούν νέα έργα στο σύστημα.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις διατηρούν την αξία τους, καθώς, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, υποδεικνύουν την δυνατότητα του ηλεκτρικού συστήματος να «τρέξει» περισσότερο ως προς την ενσωμάτωση μονάδων αποθήκευσης παρά το γεγονός ότι πρόκειται για κάτι πρωτόγνωρο και σύνθετο με τα μέχρι στιγμής «δείγματα γραφής» να μην επαρκούν για συνολικά συμπεράσματα.

Από την πλευρά τους οι επενδυτές και διαχειριστές των έργων που έχουν πλέον τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία, «τεστάρουν» τα συστήματά τους με σκοπό να επιτύχουν την βέλτιστη δυνατή λειτουργία, πράγμα που με την σειρά του θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και τα έσοδα που θα αποκομίσει το έργο από την συμμετοχή του στην αγορά.

Το ενεργειακό μίγμα της χώρας τον Απρίλιο

Τον Απρίλιο 2026, οι ΑΠΕ συνέχισαν για τέταρτο συνεχόμενο μήνα να βρίσκονται στην πρώτη θέση της ηλεκτροπαραγωγής με 2,107 GWh, παρά τη μείωση κατά 17.3% σε σχέση με τον Μάρτιο. Συγκριτικά με τον περσινό Απρίλιο, οι ΑΠΕ αυξήθηκαν κατά 8.5%.

Στη δεύτερη θέση ήταν το ορυκτό αέριο συνεχίζοντας την πτωτική πορεία που έχει ξεκινήσει από τις αρχές του έτους. Με 1,340 GWh, το αέριο ήταν μειωμένο κατά 31.2% σε σχέση με τον Μάρτιο, ωστόσο, ήταν αυξημένο κατά 22.8% συγκριτικά με τον περσινό Απρίλιο.

Στην τρίτη θέση ήταν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 336 GWh και σχεδόν τη μισή ηλεκτροπαραγωγή από αυτή του Μαρτίου. Ωστόσο, συγκριτικά με τον Απρίλιο 2025, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά ήταν αυξημένα κατά 73.9%.

Ακολούθησε ο λιγνίτης με 197 GWh και χαμηλό εξαμήνου. Σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2025, ο λιγνίτης είχε 40.1% αύξηση. Αντίθετα, το πετρέλαιο για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά εμφανίζει αισθητή μείωση από τις αρχές του έτους, βάσει των τελευταίων δεδομένων από ΔΕΔΔΗΕ. Συγκεκριμένα τον Απρίλιο, η ηλεκτροπαραγωγή πετρελαίου έφτασε τις 140 GWh, μειωμένη κατά 8.9% σε σχέση με τον Μάρτιο και κατά 44.4% σε σχέση με τον περσινό Απρίλιο.

Τον Απρίλιο 2026 τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία τα 7 πρώτα συστήματα αποθήκευσης με συσσωρευτές μεγάλης κλίμακας, απορρόφησαν συνολικά 3.5 GWh, ενώ απέδωσαν στο σύστημα 2.9 GWh.

Η συνολική εγχώρια ζήτηση αυτόν τον μήνα ήταν 3,947 GWh, μειωμένη κατά 12.9% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα και κατά 2.6% συγκριτικά με πέρυσι. Η συνολική ηλεκτροπαραγωγή έφτασε τις 4,124 GWh, μειωμένη κατά 26.6% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.