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Σαλμονέλα: Τι να προσέξει ο καταναλωτής - Πώς να την προλάβουμε

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Σαλμονέλα: Τι να προσέξει ο καταναλωτής - Πώς να την προλάβουμε
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Ο ΕΦΕΤ εφιστά την προσοχή και δίνει αναλυτικές συμβουλές προστασίας στους καταναλωτές, ύστερα από τα περιστατικά σαλμονέλας.

H σαλμονέλα έχει επανέλθει στην καθημερινότητά μας ύστερα από τα περιστατικά που καταγράφηκαν στη Λαμία και την Καστοριά, αλλά και τα ύποπτα κρούσματα στην Αττική.

Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η αυξημένη θερμοκρασία του περιβάλλοντος δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τον πολλαπλασιασμό παθογόνων μικροοργανισμών, με τη σαλμονέλωση να συγκαταλέγεται στις συχνότερες τροφιμογενείς λοιμώξεις.

Βασικές αιτίες είναι η ακατάλληλη συντήρηση των τροφίμων, η ελλιπής θερμική επεξεργασία ή η επιμόλυνση κατά την προετοιμασία γευμάτων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη διαχείριση τροφίμων όπως τα πουλερικά, τα αυγά και τα προϊόντα τους, καθώς και κατά την τήρηση της ψυκτικής αλυσίδας. Η ενημέρωση του κοινού και η εφαρμογή βασικών κανόνων υγιεινής συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόληψη της σαλμονέλωσης και στην προστασία της δημόσιας υγείας.

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