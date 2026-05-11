La Repubblica για δημόσιο χρέος: «Η Ιταλία ξεπερνά την Ελλάδα και γίνεται ο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης»

«Δημόσιο χρέος, η Ιταλία ξεπερνά την Ελλάδα και γίνεται ο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης», τιτλοφορεί άρθρο της η εφημερίδα της Ρώμης La Repubblica. «Πρόκειται σχεδόν για ιστορικό γεγονός. Η Ιταλική κυβέρνηση, στις δημοσιονομικές προβλέψεις της αναφέρει ότι το δημόσιο χρέος της χώρας, θα αυξηθεί στο 138,6% του Αεπ, από το 137,1% του 2025. Η Ελλάδα, αντιθέτως, προβλέπει μια σαφή μείωση: από το 146,1%, στο 136,8%», γράφει η La Repubblica.

Όπως γράφει η εφημερίδα, και από την τελευταία πρόβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, προκύπτει η ίδια εικόνα: το δημόσιο χρέος της Ιταλίας, φέτος, αναμένεται να διαμορφωθεί στο 138,4%, ενώ της Ελλάδας στο 136,%.

«Η αλλαγή αυτή, εξαρτάται από δυο εκ διαμέτρου αντίθετες τροχιές. Η Αθήνα, η οποία το 2020 είχε ακόμη ένα χρέος που αντιστοιχούσε στο 210% του ΑΕΠ (όπως υπενθυμίζει ο οικονομολόγος Τζαμπάολο Γκάλι, σε άρθρο που δημοσίευσε στο Ιταλικό Δημοσιονομικό Παρατηρητήριο) ακολούθησε μια ταχύτατη πορεία βελτίωσης: μέσα σε πέντε χρόνια το πρωτογενές ισοζύγιο βελτιώθηκε κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες, περνώντας από έλλειμμα του 7% σε πλεόνασμα του 5%. Παράλληλα, όπως υπογραμμίζει ο Γκάλι, η ελληνική οικονομική ανάπτυξη μετά τον κορωνοϊό, ακολούθησε ρυθμούς πολύ υψηλότερους από εκείνους της Ιταλίας, που κατά μέσο όρο ήταν της τάξης του 7,7%, κατά την περίοδο 2021- 2025», προσθέτει η ιταλική εφημερίδα.

Η La Repubblica σημειώνει, επίσης, ότι στην Ιταλία η όλη κατάσταση επιβαρύνεται από τις φοροελαφρύνσεις που δικαιούνται οι πολίτες οι οποίοι προχώρησαν σε έργα ανακαίνισης ακίνητης περιουσίας, κάτι που στην φάση αυτή περιορίζει τα φορολογικά έσοδα. «Η μείωση του χρέους θα ακολουθήσει ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς: του χρόνου, το ιταλικό χρέος αναμένεται να διαμορφωθεί στο 138,5%, το 2028 στο 137,9% και το 2029 στο 136,3%», καταλήγει η ιταλική εφημερίδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ