Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Εκλέχτηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε σε σώμα την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, που προέκυψε από τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 5 και 6 Μαΐου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που προέκυψε μέσα από τη μεγαλύτερη συμμετοχή και τη μεγαλύτερη ανανέωση στην ιστορία του Συλλόγου, ξεκινά τη νέα του θητεία με ισχυρή εντολή ευθύνης, ενότητας και δυναμικής εκπροσώπησης της αγοράς. Συνδυάζει εμπειρία, ανανέωση και εκπροσώπηση διαφορετικών επαγγελματικών και εμπορικών κλάδων, επιβεβαιώνοντας τον πολυσυλλεκτικό, εξωστρεφή και σύγχρονο χαρακτήρα του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς.

Η πλήρης σύνθεσή του, έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΡΙΑ ΠΙΤΤΑΚΗ

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

Γ’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΧΤΑΡΗ

ΤΑΜΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ



ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΜΟΥΣΤΑΚΑΡΙΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ

ΜΠΙΤΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΜΠΟΥΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΠΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

ΣΚΡΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΡΑΒΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΕΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΧΑΡΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Ευχαριστώ θερμά τα μέλη του Συλλόγου για τη μεγάλη συμμετοχή και την εμπιστοσύνη τους. Συνεχίζουμε με ενότητα, ανανέωση και στόχο έναν ακόμη πιο ισχυρό, παρεμβατικό και σύγχρονο Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς, δίπλα στην αγορά και στις ανάγκες των επιχειρήσεων.»

