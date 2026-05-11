Νέο Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό: Τι προβλέπει

Kανόνες για ποιοτικό τουρισμό, με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου, βάζει η κυβέρνηση με το Νέο Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, που παρουσίασαν σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, με στόχο τη σωστή οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθηκών ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε πέντε διακριτές περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα, τα γεωγραφικα χαρακτηριστικά και τυχόν ειδικά καθεστώτα προστασίας. Μεγαλύτερη προστασία θα δίνεται σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη έντονη πίεση, ενώ η τουριστική ανάπτυξη σε περιοχές όπου υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω επενδύσεων θα γίνεται με όρους βιωσιμότητας και με σωστά κίνητρα.

Προβλέπεται επίσης δεύτερη ρύθμιση, που αφορά τον μέγιστο αριθμό κλινών στα νησιά, ανάλογα με το μέγεθός τους. Για την παράκτια ζώνη, προβλέπεται ότι στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή τίθενται υπό καθεστώς πλήρους προστασίας, όπου επιτρέπονται μόνο έργα κοινής ωφέλειας.

Ειδικές πρόνοιες υπάρχουν για το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών, προστατευόμενους παραδοσιακούς και εγκαταλελειμμένους οικισμούς, όπως και για αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και ιστορικούς τόπους.

Το χρονοδιάγραμμα

Η ΚΥΑ για την παραπάνω πρόταση θα δημοσιευτεί σήμερα και θα τεθεί προς σχολιασμό στους φορείς για περίπου εναμιση μήνα. Όπως ανέφερε ο γγ του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα συσταθεί Εθνικό Συμβουλιο Χωροταξίας το οποίο θα εξετάσει την πρόταση και μετά θα ληφθούν υπόψιν οι παρατηρήσεις του, καθώς και οι παρατηρήσεις των φορέων, ουτως ώστε να διαμορφωθεί το τελικό σχέδιο και να κατατεθεί προς τα τέλη Ιουνίου. Αφότου ψηφιστεί θα τεθεί σε άμεση εφαρμογή. Εξαίρεση αποτελούν τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ήδη υποβάλει ΣΜΠΕ ή ΜΠΕ, καθώς δεν επηρεάζονται από τις νέες ρυθμίσεις.

Οι ζώνες στις οποίες χωρίζονται οι περιοχές θα μπορούν ανά 5ετία να αναθεωρούνται καθώς μπορεί να έχουν γίνει επενδύσεις σε υποδομές και να έχει διαφοροποιηθεί η φέρουσα ικανότητα του κάθε προορισμού.

Όσον αφορά στην κατηγοριοποίηση του τουριστικού φαινομένου και των περιοχών, στην πρόταση που εξετάζεται είναι χωρισμένη σε τρεις βασικές ενότητες:

1. Χωρική κατανομή του τουριστικού φαινομένου

Οι περιοχές διακρίνονται σε:

• (Α) Περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης

• (Β) Αναπτυγμένες περιοχές

• (Γ) Αναπτυσσόμενες περιοχές

• (Δ) Περιοχές πρώιμης ανάπτυξης

• (Ε) Περιοχές ενίσχυσης ειδικής ανάπτυξης

2. Περιοχές με ειδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά

Περιλαμβάνονται:

• Μητροπολιτικές περιοχές

• Νησιά

• Παράκτια ζώνη

• Ορεινές περιοχές

3. Κατηγορίες χώρου με ειδικό καθεστώς

Αναφέρονται:

• Περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών

• Προστατευόμενοι μικροί και εγκαταλελειμμένοι οικισμοί

• Αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και ιστορικοί τόποι

Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε, σε περίπτωση χωρικής ταύτισης, υπερισχύουν οι πιο προστατευτικές για το φυσικό περιβάλλον προβλέψεις.