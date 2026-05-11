Χανταϊός: Νέα κρούσματα, ο ασθενής «μηδέν» και η εκκένωση των υπόλοιπων 50 επιβατών

Σε εξέλιξη η αναζήτηση και ιχνηλάτηση των επιβατών που αποβιβάστηκαν στο νησί της Αγίας Ελένης, μαζί με τους αποβιώσαντες Ολλανδούς.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκκένωση των επιβατών από το ερευνητικό κρουαζιερόπλοιο MV Hondius το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο στα ανοιχτά της Τενερίφης. Η εκκένωση πραγματοποιείται με λέμβους χωρητικότητας πέντε ατόμων που απομακρύνονται με αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα. Ταυτόχρονα, αυξάνονται τα ύποπτα κρούσματα χανταϊού, καθώς προστέθηκαν ένας Αμερικανός που η κατάσταση της υγείας του παραμένει καλή, χωρίς συμπτώματα, και μια Γαλλίδα που η υγεία της παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση, όπως αναφέρουν οι Γαλλικές Υγειονομικές αρχές οι οποίες βρίσκονται σε συναγερμό.

Ήδη έχουν αποβιβαστεί από το ερευνητικό κρουαζιερόπλοιο 94 επιβάτες, 19 συνολικά εθνικοτήτων και έχουν φτάσει στις χώρες τους, με επτά πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν με αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, σε έξι ευρωπαϊκές χώρες.

Ανάμεσα τους ήταν και η πτήση που μετέφερε τον μοναδικό έλληνα επιβάτη, η οποία προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας με τον επιβάτη που είναι καλά στην υγεία του και δεν έχει συμπτώματα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο Αττικόν όπου θα παραμείνει προληπτικά για συνολικά 45 μέρες σε θάλαμο αρνητικής πίεσης καθώς ο ιός έχει μία μεγάλη περίοδο επώασης που διαρκεί από μία έως πέντε βδομάδες. Ο Έλληνας ασθενής παραμένει καλά στην υγεία του χωρίς συμπτώματα και η νοσηλεία του σε συνθήκες αυστηρής καραντίνας στο νοσοκομείο Αττικόν γίνεται για προληπτικούς λόγους, ώστε να αποκλειστεί οποιοσδήποτε κίνδυνος μετάδοσης της νόσου.

Στο κρουαζιερόπλοιο συνολικά έχουν παραμείνει 50 επιβάτες οι οποίοι θα αποβιβαστούν το απόγευμα και θα επιστρέψουν στις χώρες τους με 2 πτήσεις.

«Ασθενής μηδέν»

Πλέον έχει σχεδόν επιβεβαιωθεί ότι ο ασθενής «μηδέν» ήταν ο Λέο Σιλπερόρντ, ορνιθολόγος στο επάγγελμα, που μαζί με τη σύζυγό του έκαναν ένα ταξίδι πέντε μηνών στη Νότια Αμερική και επιβιβάστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στην Αργεντινή στην Ουσουάϊα.

Οι δύο επικρατέστερες θεωρίες για το πώς ξεκίνησε το ξέσπασμα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο περιλαμβάνουν την πιθανότητα να μολύνθηκε ο Ολλανδός με τον ιό στην Ουσουάϊα είτε να τον είχε ήδη κολλήσει στη Βόρεια Παταγονία, την οποία επισκέφθηκε το ζεύγος κατά το ταξίδι του και εκεί υπήρχε μία έξαρση κρουσμάτων χανταϊού.

Ο ασθενής «μηδέν» επιβιβάστηκε στο πλοίο MV Hondius την 1η Απριλίου, παρουσίασε συμπτώματα την 6η Απριλίου και την 11η Απριλίου απεβίωσε, ενώ η σύζυγός του που αποβιβάστηκε με τη σορό του στις 24 Απριλίου, στο νησί της Αγίας Ελένης, αναχώρησε με πτήση για το Γιοχάνεσμπουργκ, αλλά στο αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ κατέρρευσε και μετά από δύο ημέρες νοσηλείας πέθανε.

Οι υγειονομικές αρχές συνεχίζουν την ιχνηλάτηση για να βρουν τους 20 έως 30 περίπου επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που αποβιβάστηκαν μαζί της στο νησί της Αγίας Ελένης.

Σημειώνεται ότι συμπτώματα χανταϊού παρουσίασε και ένας Βρετανός που κατοικεί σε ένα πολύ απομονωμένο μέρος του πλανήτη, στο Τριστάν Ντα Κούνια, στο ομώνυμο Αρχιπέλαγος του Νοτίου Ατλαντικού, όπου έγινε επιχείρηση με αλεξιπτωτιστές για να του παράσχουν φάρμακα για υγειονομική περίθαλψη.