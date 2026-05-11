Η ώρα της κρίσης για τον Ιμάμογλου - Σήμερα η δίκη για «κατασκοπεία»

Ανοίγει η αυλαία σήμερα για τη δίκη του πολιτικού κρατούμενου Εκρέμ Ιμάμογλου, υπό την κατηγορία της «πολιτικής κατασκοπείας» στην Τουρκία, με βασικούς κατηγορουμένους τον πρώην δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, τον σύμβουλό του, Νετζατί Οζκάν και το δημοσιογράφο Μερντάν Γιαναρντάγ.

Η πρώτη συνεδρίαση της υπόθεσης πραγματοποιείται στο συγκρότημα των φυλακών Μαρμαρά στη Σηλυβρία, ενώπιον του 25ου Κακουργιοδικείου Κωνσταντινούπολης. Στη διαδικασία αναμένεται να παρουσιαστούν οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων.

