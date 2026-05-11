Καλοκαίρι στα Ζαγοροχώρια: 5 αξέχαστες εμπειρίες

Βουτιές σε πισίνες της φύσης, πεζοπορία σε φαράγγια, ράφτινγκ, βόλτες σε πέτρινα χωριά και δροσερές στιγμές κάτω από τα πλατάνια.

Σαράντα έξι καλοδιατηρημένα πετρόχτιστα χωριά, επιβλητικές οροσειρές και εντυπωσιακές χαράδρες, ορμητικά και παγωμένα ποτάμια, αυθεντικές γεύσεις, γεφύρια κομψοτέχνηματα. Μπορεί να αποτελούν φημισμένο χειμερινό προορισμό, ωστόσο τα Ζαγοροχώρια είναι υπέροχα και το καλοκαίρι.

Εδώ μπορεί κανείς να χαρεί τη δροσιά του βουνού, να απολαύσει μαγευτικές διαδρομές στη φύση, να χαλαρώσει σε πέτρινες πλατείες, να βουτήξει σε φυσικές πισίνες και ποτάμια. Αυτές είναι μερικές από τις πιο δυνατές εμπειρίες για να ανακαλύψετε και να αγαπήσετε την καλοκαιρινή γοητεία του φημισμένου ορεινού προορισμού.

