KPMG: Στα 436,4 δισ. δολάρια οι παγκόσμιες επενδύσεις Iδιωτικών Κεφαλαίων το α’ τρίμηνο

Ο όγκος συναλλαγών παραμένει χαμηλός εν μέσω νέας αβεβαιότητας, σύμφωνα με την έκθεση “Pulse of Private Equity” της KPMG.

Η συνολική αξία παγκόσμιων συναλλαγών PE ανήλθε σε $436,4 δισ. σε 4.168 συναλλαγές το Α’ τρίμηνο του 2026 — ένας σχετικά υποτονικός ρυθμός δραστηριότητας σε σύγκριση με το τέλος του 2025. Σε κυλιόμενη δωδεκάμηνη βάση, η μείωση της χρηματοδότησης επενδύσεων PE ήταν σχετικά περιορισμένη, από $2,2 τρισ. σε $2,1 τρισ. Η πτώση στον όγκο συναλλαγών ήταν πιο έντονη, από 21.026 σε 19.682 συναλλαγές — το χαμηλότερο επίπεδο δωδεκαμήνου από το Α’ τρίμηνο 2021, σύμφωνα με την έκθεση Q1’26 Pulse of Private Equity της KPMG.

Ο περιορισμένος όγκος συναλλαγών αναδεικνύει ότι οι παγκόσμιοι επενδυτές PE συνέχισαν να δίνουν προτεραιότητα σε μεγάλες, υψηλής ποιότητας και υψηλής βεβαιότητας (high conviction) συναλλαγές. Η νέα έξαρση αβεβαιότητας που σχετίζεται με τη σύγκρουση στο Ιράν επιβράδυνε επίσης τη δραστηριότητα προς το τέλος του τριμήνου και διατήρησε πολύ χαμηλές τις αποεπενδύσεις, παρά τις προσδοκίες για ανάκαμψη. Κατά το Α’ τρίμηνο 2026, οι αποεπενδύσεις ανήλθαν μόλις σε $294,2 δισ. παγκοσμίως σε 635 συναλλαγές. Οι δημόσιες εγγραφές (IPOs) επλήγησαν ιδιαίτερα, με μόλις 31 παγκοσμίως.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Αμερική προσέλκυσε $247 δισ. σε 1.980 συναλλαγές PE το Α’ τρίμηνο 2026, με τις ΗΠΑ να αντιπροσωπεύουν τη μερίδα του λέοντος ($228 δισ. σε 1.811 συναλλαγές) — με κυρίαρχη την εξαγορά της AES ύψους $41 δισ. Η περιοχή EMA κατέγραψε $154,9 δισ. σε 1.816 συναλλαγές, με κύρια τη δευτερογενή εξαγορά της InPost (Πολωνία) αξίας $9,2 δισ., ενώ η περιοχή ASPAC κατέγραψε $26,1 δισ. σε 255 συναλλαγές, με κορυφαία τη δευτερογενή εξαγορά της ST Telemedia Global Data Centres (Σιγκαπούρη) ύψους $5,2 δισ.

Ο κλάδος Τεχνολογίας, Μέσων και Τηλεπικοινωνιών (TMT) κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο επενδύσεων PE το Α’ τρίμηνο 2026 ($127,5 δισ.), αν και οι μόνοι κλάδοι που ξεπέρασαν τον ρυθμό επενδύσεων του 2025 ήταν η Ενέργεια και οι Φυσικοί Πόροι ($93,7 δισ.), η Καθαρή και Κλιματική Τεχνολογία ($50,3 δισ.) και οι Υποδομές και Μεταφορές ($39,6 δισ.). Συνολικά οι κλάδοι, ωστόσο, κατέγραψαν χαμηλότερο όγκο συναλλαγών.

Ο Gavin Geminder, Global Head Private Equity, KPMG International, δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2026, υπήρχε αυξανόμενη αισιοδοξία στην παγκόσμια αγορά Ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, υποστηριζόμενη από άφθονο διαθέσιμο κεφάλαιο προς επένδυση (dry powder), βελτιούμενες συνθήκες αποεπένδυσης και ένα πιο σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον. Παρότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οδήγησε αρχικά σε υποχώρηση των αγορών, η δραστηριότητα συναλλαγών αποδείχθηκε πιο ανθεκτική από ό,τι αναμενόταν, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και την περιοχή ΕΜΑ. Καθώς πολλές αγορές πλέον ανακάμπτουν πέρα από τα προ της σύγκρουσης επίπεδα, παραμένει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι το 2026 θα αποτελέσει μια ισχυρότερη χρονιά για το private equity από ό,τι πολλοί είχαν προβλέψει μόλις πριν από λίγες εβδομάδες».

Βασικά σημεία – α' τρίμηνο 2026

• Κατά το Ά Τρίμηνο του 2026, η παγκόσμια αξία συναλλαγών PE ανήλθε σε $436,4 δισ. μέσω 4.168 συμφωνιών. Σε κυλιόμενη βάση δωδεκαμήνου, οι επενδύσεις PE μειώθηκαν από $2,2 τρισ. στο Δ’ Τρίμηνο του 2025 σε $2,1 τρισ. στο Ά Τρίμηνο του 2026, ενώ ο όγκος συναλλαγών υποχώρησε από 21.026 σε χαμηλό πενταετίας, στις 19.682 συμφωνίες.

• Η περιοχή της Αμερικής προσέλκυσε $247,8 δισ. μέσω 1.980 συμφωνιών στο Ά Τρίμηνο του 2026, εκ των οποίων οι ΗΠΑ αντιστοιχούσαν σε $228 δισ. μέσω 1.811 συμφωνιών. Σε κυλιόμενη βάση δωδεκαμήνου, οι επενδύσεις PE στην Αμερική μειώθηκαν από $1,3 τρισ. μέσω 10.090 συμφωνιών και σε $1,2 τρισ. μέσω 9.400 συμφωνιών, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

• Η περιοχή EMA κατέγραψε αξία συναλλαγών PE ύψους $154,9 δισ. μέσω 1.816 συμφωνιών. Σε κυλιόμενη βάση δωδεκαμήνου, οι επενδύσεις PE μειώθηκαν από $734 δισ. μέσω 9.043 συμφωνιών σε $718 δισ. δολάρια μέσω 8.522 συμφωνιών.

• Η περιοχή ASPAC κατέγραψε $26 δισ. μέσω 255 συμφωνιών. Σε κυλιόμενη βάση δωδεκαμήνου, οι επενδύσεις PE μειώθηκαν από $145 δισ. μέσω 1.300 συμφωνιών σε $128 δισ. μέσω 1.208 συμφωνιών.

• Κατά το Ά Τρίμηνο του 2026, οι αποεπενδύσεις ανήλθαν παγκοσμίως σε $294,1 δισ. μέσω 635 αποεπενδύσεων PE. Το παραπάνω περιλάμβανε $140,4 δισ. μέσω 298 εξαγορών, $119,7 δισ. μέσω 306 buyouts και $37 δισ. μέσω 31 δημόσιων εγγραφών (IPO και αντίστροφες συγχωνεύσεις).

• Ο τομέας Τεχνολογίας, Μέσων και Τηλεπικοινωνιών (TMT) κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο παγκόσμιων επενδύσεων PE στο Ά Τρίμηνο του 2026 ($127,5 δισ.), ωστόσο αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα σημειώθηκε και στους κλάδους Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ($93,7 δισ.), Καθαρής και Κλιματικής Τεχνολογίας ($50,2 δισ.), καθώς και Υποδομών και Μεταφορών ($39,6 δισ.).

• Η άντληση κεφαλαίων παρέμεινε πολύ αδύναμη, με μόλις $85,9 δισ. να συγκεντρώνονται μέσω 122 funds κατά το Ά Τρίμηνο του 2026. Από τα παραπάνω, τα $63,8 δισ. αφορούσαν buyout funds, ενώ τα $22 δισ. αφορούσαν funds ανάπτυξης/επέκτασης PE.

O Δημήτρης Λαμπρόπουλος, Partner, Head of Deal Advisory, KPMG στην Ελλάδα δήλωσε: «Το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανέδειξε ένα περιβάλλον αυξημένης πολυπλοκότητας για την αγορά private equity, όπου η αβεβαιότητα και η μεταβλητότητα των αγορών επηρέασαν τόσο τη δραστηριότητα επενδύσεων όσο και τις αποεπενδύσεις. Παρά τη συγκρατημένη δυναμική σε ορισμένες περιοχές και κλάδους, παρατηρείται σαφής στροφή των επενδυτών προς πιο στοχευμένες, υψηλής ποιότητας και στρατηγικής σημασίας συμφωνίες. Καθώς προχωράμε στο δεύτερο τρίμηνο, η πορεία της αγοράς θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη σταθεροποίηση του γεωπολιτικού σκηνικού και την εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών, διατηρώντας ωστόσο μια συγκρατημένη αισιοδοξία για σταδιακή ανάκαμψη μέσα στο 2026.»

Η συνολική άντληση PE σε κυλιόμενη βάση δωδεκαμήνου υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο από το Ά Τρίμηνο του 2026

Κατά το Ά Τρίμηνο του 2026, το κυλιόμενο δωδεκάμηνο σύνολο παγκόσμιας άντλησης PE διαμορφώθηκε στα $373,9 δισ. μέσω 549 funds. Πρόκειται για σημαντική μείωση από τα $421 δισ. μέσω 656 funds στο ‘Δ Τρίμηνο του 2025 —και το χαμηλότερο επίπεδο άντλησης κεφαλαίων από το Ά Τρίμηνο του 2017. Πολλοί παράγοντες συνέβαλαν πιθανότατα σε αυτή τη συνεχιζόμενη αδυναμία, συμπεριλαμβανομένου του μεγάλου όγκου διαθέσιμου προς επένδυση κεφαλαίου (dry powder) που ήδη υπάρχει στην αγορά και της ανάγκης πολλών funds να επιστρέψουν κεφάλαια στους επενδυτές τους (LPs) πριν προχωρήσουν σε νέους κύκλους άντλησης.

Παρά τις προσδοκίες, η δραστηριότητα αποεπενδύσεων PE παραμένει ιδιαίτερα υποτονική

Ενώ υπήρχαν ελπίδες ότι το περιβάλλον αποεπενδύσεων βελτιωνόταν στο ΄Δ Τρίμηνο του 2025, το Ά Τρίμηνο του 2026 απέδειξε το αντίθετο λόγω νέων γεωπολιτικών ανησυχιών και αβεβαιοτήτων. Οι αποεπενδύσεις στο Ά Τρίμηνο του 2026 ανήλθε μόλις στα $294 δισ. μέσω 635 αποεπενδύσεων—σημαντικά χαμηλότερα από τον ρυθμό επενδύσεων που παρατηρήθηκε το 2025. Τα κυλιόμενα δωδεκάμηνα σύνολα τόσο της αξίας όσο και του όγκου αποεπενδύσεων μειώθηκαν επίσης, από $1,33 τρισ. στο ‘Δ Τρίμηνο του 2025 σε $1,29 τρισ. και από 3.484 συμφωνίες σε 3.211 αντίστοιχα. Η Αμερική κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο, με $168,3 δισ. μέσω 289 αποεπενδύσεων στο Ά Τρίμηνο του 2026 —εκ των οποίων $155,6 δισ. μέσω 260 αποεπενδύσεων στις ΗΠΑ—και ακολουθούσαν η περιοχή EMA με $93,6 δισ. μέσω 272 αποεπενδύσεων και η ASPAC με $25,9 δισ. μέσω 52 αποεπενδύσεων.

Η δραστηριότητα συμφωνιών PE στην Αμερική επιβραδύνεται, αν και οι μεγάλες συμφωνίες διατηρούν υψηλά τα επίπεδα επενδύσεων

Η Αμερική κατέγραψε επιβράδυνση στη δραστηριότητα συμφωνιών PE στο Ά Τρίμηνο του 2026, με $247,8 δισ. επενδύσεων μέσω 1.980 συμφωνιών. Ως αποτέλεσμα, το κυλιόμενο δωδεκάμηνο σύνολο επενδύσεων μειώθηκε από $1,3 τρισ. στο ΄Δ Τρίμηνο του 2025 σε $1,2 τρισ. στο Ά Τρίμηνο του 2026, ενώ ο όγκος συναλλαγών υποχώρησε στις 9.400—η πρώτη φορά σε επτά τρίμηνα που έπεσε κάτω από τις 10.000. Καθώς οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες εντάθηκαν, οι επενδυτές PE στην περιοχή συνέχισαν να εστιάζουν σε συμφωνίες υψηλής ποιότητας, υψηλής βεβαιότητας (high conviction) και στρατηγικού χαρακτήρα.

Οι ΗΠΑ αντιπροσώπευαν τη συντριπτική πλειονότητα των επενδύσεων PE στην περιοχή ($228 δισ.), περιλαμβάνοντας εννέα από τις δέκα μεγαλύτερες συμφωνίες. Ο Καναδάς κατέγραψε $11,9 δισ. μέσω 117 συμφωνιών. Ο κλάδος της Ενέργειας αποτέλεσε βασικό άξονα επενδύσεων, με σημαντικές συμφωνίες όπως η εξαγορά και αποχώρηση από το χρηματιστήριο (take-private) της αμερικανικής εταιρείας κοινής ωφέλειας AES ύψους $41 δισ. και το buyout της εταιρείας ανανεώσιμης ενέργειας Inkia Energy στο Περού από το Canada Pension Plan και την I Squared Capital έναντι $3,4 δισ.

Η περιοχή EMA παρουσιάζει δυναμική στην αρχή του Ά Τριμήνου του 2026, αλλά η αβεβαιότητα επανεμφανίζεται

Οι δύο πρώτοι μήνες του 2026 χαρακτηρίστηκαν από ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα PE στην περιοχή EMA, πριν η αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη νέα σύγκρουση στο Ιράν και οι πιθανές επιπτώσεις της στον πληθωρισμό και τα επιτόκια οδηγήσουν σε επιβράδυνση. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκαν εννέα από τις δέκα μεγαλύτερες συμφωνίες του τριμήνου, συμπεριλαμβανομένων του buyout της πολωνικής εταιρείας InPost ($9,2 δισ.), της ιρλανδικής Macquarie Air Finance ($7 δισ.) και της ισπανικής εταιρείας διαχείρισης αποβλήτων Urbaser ($6,6 δισ.).

Συνολικά, η περιοχή EMA προσέλκυσε $154,4 δισ. μέσω 1.816 συμφωνιών στο Ά Τρίμηνο του 2026, με το κυλιόμενο δωδεκάμηνο σύνολο να μειώνεται από $734 δισ. μέσω 9.043 συμφωνιών στο ΄Δ Τρίμηνο του 2025 σε $718,6 δισ. μέσω 8.522 συμφωνιών. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε τις περισσότερες επενδύσεις ($39 δισ. μέσω 417 συμφωνιών), ακολουθούμενο από τη Γερμανία ($15 δισ.), την Ισπανία ($14 δισ.) και τη Γαλλία ($12,7 δισ.).

Η περιοχή ASPAC καταγράφει αδύναμο ξεκίνημα στο έτος

Η περιοχή ASPAC σημείωσε σχετικά χαμηλή επενδυτική δραστηριότητα PE στο Ά Τρίμηνο του 2026, με $26 δισ. μέσω 255 συμφωνιών—αν και το πρώτο τρίμηνο είναι ιστορικά το πιο αργό της χρονιάς για την περιοχή. Σε κυλιόμενη βάση δωδεκαμήνου, τόσο οι επενδύσεις όσο και ο όγκος συναλλαγών μειώθηκαν, από $145 δισ. μέσω 1.300 συμφωνιών στο ΄Δ Τρίμηνο του 2025 σε $128,5 δισ. μέσω 1.208 συμφωνιών στο Ά Τρίμηνο του 2026. Οι επενδυτές παρέμειναν ιδιαίτερα προσεκτικοί, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες ανησυχίες για τη φυσική διαθεσιμότητα πετρελαίου σε βασικές αγορές λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Η Ιαπωνία προσέλκυσε το μεγαλύτερο μερίδιο επενδύσεων PE στην περιοχή ($7,6 δισ.), ακολουθούμενη από την Αυστραλία ($4δισ.), τη Νότια Κορέα ($3 δισ.) και την Κίνα ($1,7 δισ.). Ωστόσο, η Σιγκαπούρη φιλοξένησε τις δύο μεγαλύτερες συμφωνίες του τριμήνου: το secondary buyout της ST Telemedia Global Data Centres ($5,1 δισ.) και το buyout της XCL Education ($1,3 δισ.)

Σημαντική αβεβαιότητα ενόψει του Β’ Τριμήνου του 2026

Καθώς το Β’ Τρίμηνο του 2026 ξεκινά, οι παγκόσμιες επενδύσεις PE αναμένεται να συνεχίσουν να επικεντρώνονται σε συμφωνίες υψηλής ποιότητας και στρατηγικής σημασίας, ιδιαίτερα σε κλάδους που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως η Ενέργεια, τα Data Centres και οι Ψηφιακές Υποδομές. Η Άμυνα ενδέχεται επίσης να προσελκύσει αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων και της αυξημένης προτεραιότητας που του δίνουν πολλές κυβερνήσεις.

Το βασικό ερώτημα για το Β’ Τρίμηνο του 2026 είναι κατά πόσο θα αποκλιμακωθούν οι εντάσεις γύρω από τη σύγκρουση στο Ιράν, δεδομένης της επίδρασής τους στις τιμές πετρελαίου και στη διαθεσιμότητα ενέργειας. Οι επενδυτές PE αναμένεται να αφιερώσουν χρόνο στην αξιολόγηση των επιπτώσεων στα υφιστάμενα χαρτοφυλάκιά τους και πιθανόν να αποφύγουν συμφωνίες σε ενεργοβόρους κλάδους μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση.

Ο Gavin Geminder, Global Head of Private Equity, KPMG International, πρόσθεσε: «Το Ά Τρίμηνο του 2026 αποδείχθηκε ένα απαιτητικό τρίμηνο για τη δραστηριότητα IPO, καθώς η αναζωπύρωση της γεωπολιτικής αστάθειας και η απότομη αύξηση της μεταβλητότητας των αγορών οδήγησαν πολλούς εκδότες και επενδυτές σε στάση αναμονής. Παρότι οι αποεπενδύσεις που υποστηρίζονται από private equity παρέμειναν περιορισμένες, το «παράθυρο» παρέμεινε ανοιχτό για επιλεγμένα υψηλής ποιότητας περιουσιακά στοιχεία. Με τις αγορές να ανακάμπτουν έκτοτε, υπάρχει ακόμη συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η δραστηριότητα IPO μπορεί να ανακάμψει στο δεύτερο μισό του 2026 και να ολοκληρώσει το έτος σε ισχυρότερη βάση».