Νέα αύξηση στα οικοδομικά υλικά τον Μάρτιο - Ανατιμήσεις 21,9% στο πετρέλαιο κίνησης

Newsroom
Περαιτέρω αύξηση, της τάξης του 3,1% σημείωσαν τον Μάρτιο εφέτος οι τιμές στα οικοδομικά υλικά συνολικά, λόγω κυρίως της σημαντικής ανατίμησης στο πετρέλαιο κίνησης.

Ειδικότερα, ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε: Πετρέλαιο κίνησης- Diesel (21,9%), Αγωγούς χάλκινους (7,2%), Κουφώματα αλουμινίου (4,8%), Άμμο λατομείου (4,8%), Τούβλα (4,5%), Έτοιμο σκυρόδεμα (4,1%), Ηλιακούς θερμοσίφωνες (3,3%), Σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (2,9%), Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (2,7%), Πλακίδια γενικά- δαπέδου, τοίχου (2,7%), Ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος (2,7%), Τσιμέντο (2,2%), Μαρμαρόπλακες (1,8%) και Σίδηρο οπλισμού (1,3%).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 3,1% τον Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, έναντι αύξησης 3,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2025 με το 2024.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,8% τον Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2026, έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2025.

Το μήνυμα Μητσοτάκη για «plan B» - Έξαλλος ο Πιερρακάκης

Πόσα κερδίζουν οικογένειες και συνταξιούχοι από τα νέα μέτρα της κυβέρνησης

«Τρίποντο» στους κλάδους του retail και των τροφίμων βάζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Φόρτωση BOLM...
