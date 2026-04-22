Νέα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος - Άρση κατασχέσεων, διεύρυνση Εξωδικαστικού και ρύθμιση 72 δόσεων

Με άξονα την ενίσχυση της ρευστότητας και τη διεύρυνση των εργαλείων ρύθμισης, η κυβέρνηση ενεργοποιεί τρεις στοχευμένες παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος, επιχειρώντας να φέρει περισσότερους οφειλέτες εντός πλαισίου ρύθμισης.

Η πρώτη παρέμβαση αφορά την άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση καταβολής τουλάχιστον του 25% της βασικής οφειλής και ταυτόχρονης ρύθμισης του υπολοίπου προς τη φορολογική διοίκηση. Η δυνατότητα παρέχεται άπαξ και αποσκοπεί στη διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου ρευστότητας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, ιδίως για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Παράλληλα, διευρύνεται ο Εξωδικαστικός μηχανισμός, με το κατώφλι ένταξης να υποχωρεί από τις 10.000 ευρώ στις 5.000 ευρώ. Η αλλαγή αυτή εντάσσει για πρώτη φορά μια μεγάλη κατηγορία μικροοφειλετών, με την εκτίμηση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να κάνει λόγο για περίπου 300.000 πολίτες και επιχειρήσεις που αποκτούν πρόσβαση στη διαδικασία ρύθμισης.

Το τρίτο σκέλος αφορά τη νέα ρύθμιση για παλαιές οφειλές, η οποία φτάνει έως τις 72 δόσεις. Στη ρύθμιση εντάσσονται χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως το τέλος του 2023 και παραμένουν αρρύθμιστα έως τον Απρίλιο του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι οι νεότερες οφειλές θα έχουν τακτοποιηθεί μέσω της πάγιας ρύθμισης. Το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 5,84%, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ.

Προϋπόθεση υπαγωγής αποτελεί η τακτοποίηση των νεότερων οφειλών μέσω της πάγιας ρύθμισης. Στη ρύθμιση δύνανται να ενταχθούν και οι τόκοι που έχουν βεβαιωθεί από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως την ημερομηνία αίτησης. Παράλληλα, προβλέπεται η χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, η αναστολή ποινικών διώξεων και η αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

Το μέτρο εκτιμάται ότι καλύπτει δυνητικά 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα με οφειλές ύψους 31,5 δισ. ευρώ και περίπου 284.000 νομικά πρόσωπα με οφειλές 63,8 δισ. ευρώ, δηλαδή συνολικά περί τα 95 δισ. ευρώ ή σχεδόν το 90% των αρρύθμιστων οφειλών.

Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της φορολογικής συνέπειας, στη βελτίωση της ρευστότητας και στη διαμόρφωση ενός λειτουργικού πλαισίου διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, με παράλληλη στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

Η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Θεώνη Αλαμπάση χαρακτήρισε τις παρεμβάσεις «τις πλέον αποτελεσματικές», επισημαίνοντας ότι «ο Εξωδικαστικός και η ρύθμιση των 72 δόσεων δίνουν μια οριστική δυνατότητα διευθέτησης για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις». Όπως ανέφερε, περίπου το 80% των 113 δισ. ευρώ των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση αφορά χρέη έως και το 2019, γεγονός που όπως σημείωσε καθιστά τις νέες ρυθμίσεις «τις πλέον αποτελεσματικές», καθώς δίνουν δυνατότητα οριστικής διευθέτησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η υφυπουργός διευκρίνισε ότι η ρύθμιση των 72 δόσεων και ο Εξωδικαστικός λειτουργούν συμπληρωματικά ή και διαζευκτικά, ανάλογα με το προφίλ του οφειλέτη. «Οι 72 δόσεις λειτουργούν όπως οι παλαιές ρυθμίσεις, με τα χαρακτηριστικά που είχαν κάθε φορά», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα σχήμα τυποποιημένης αποπληρωμής, χωρίς τα πρόσθετα εργαλεία που διαθέτει ο Εξωδικαστικός. Αντίθετα, «μέσω του Εξωδικαστικού, ανάλογα με την εικόνα των εισοδημάτων, της περιουσίας και των οφειλών, μπορεί να επιτευχθεί και κούρεμα», σημείωσε. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.«Οι 72 δόσεις δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά», υπογράμμισε, καταλήγοντας ότι «ο κάθε οφειλέτης πρέπει να δει τι τον συμφέρει», με βάση την οικονομική του εικόνα.

Μια «ακόμη ευκαιρία» ώστε οι οφειλέτες να βάλουν σε τάξη τις υποχρεώσεις τους

Με δεδομένο ότι η «συντριπτική πλειοψηφία» των οφειλών εντάσσεται στο πεδίο των παλαιών χρεών, η ρύθμιση των 72 δόσεων εκτιμάται ότι καλύπτει ένα ευρύ τμήμα οφειλετών, ενώ ο Εξωδικαστικός λειτουργεί ως πιο ευέλικτο εργαλείο για περιπτώσεις που επιτρέπουν βαθύτερη αναδιάρθρωση.

Στο ερώτημα για το εάν υπάρχουν παρεμβάσεις και για τους συνεπείς φορολογούμενους, ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, υποστήριξε ότι το συνολικό μείγμα πολιτικής καλύπτει τόσο όσους είναι συνεπείς όσο και εκείνους που επιχειρούν να επανέλθουν σε καθεστώς κανονικής εξυπηρέτησης.

«Η επιλογή που κάνουμε σήμερα είναι και για τους ανθρώπους που προσπαθούν να έρθουν κοντά στη συνέπεια, να υπάγουν τις οφειλές τους σε μία συντεταγμένη ρύθμιση, πιο διευρυμένη από το παρελθόν, με όρους που διατηρούν την κουλτούρα πληρωμών», ανέφερε. Παράλληλα, παρέπεμψε και σε ευρύτερες φορολογικές παρεμβάσεις, σημειώνοντας ότι η μείωση της άμεσης φορολογίας και η πρόβλεψη εκπτώσεων φόρου στις δηλώσεις αποτελούν τα βασικά εργαλεία στήριξης των συνεπών.

Σε κάθε περίπτωση, όπως υπογράμμισε, οι ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος, είτε πρόκειται για τις 72 δόσεις είτε για την άρση κατασχέσεων, «αφορούν πολίτες που προσπαθούν να είναι συνεπείς και τους δίνουν τη δυνατότητα να είναι», ενισχύοντας τη ρευστότητα και την ομαλή λειτουργία της οικονομίας. «Είναι ένα μείγμα επιλογών που στηρίζει και τους συνεπείς, αλλά και αυτούς που θέλουν να γίνουν συνεπείς», σημείωσε, κάνοντας λόγο για μια «ακόμη ευκαιρία» ώστε οι οφειλέτες να βάλουν σε τάξη τις υποχρεώσεις τους.