Δημογραφική «βόμβα»: Η Ελλάδα θα χάσει το 1/3 του πληθυσμού έως το 2100 - Βαριές απώλειες και για την Ευρώπη

Οι μεγαλύτερες πληθυσμιακές μειώσεις στην Ευρώπη αναμένον στη Λετονία (33,9%), στη Λιθουανία (33,4%), στην Πολωνία (31,6%) και στην Ελλάδα (30,1%)

Αντιμέτωπη με μείωση του πληθυσμού της κατά 53 εκατομμύρια άτομα έως το 2100 βρίσκεται η Ευρώπη, ενώ την ίδια στιγμή χώρες όπως η Ελλάδα θα δουν τον πληθυσμό τους να συρρικνώνεται κατά 30% μέχρι το τέλος του αιώνα. Οι δημογραφικές προβολές δείχνουν μεγάλες διαφοροποιήσεις στον πληθυσμό της Ευρώπης, καθώς έως το 2100 ένας στους τρεις Ευρωπαίους θα είναι άνω των 65.

Ο πληθυσμός της θα υποχωρήσει από τα 452 στα 399 εκατομμύρια (μείωση 11,7%) έως τις αρχές του επόμενου αιώνα, σύμφωνα με το euronews. Ωστόσο οι μεταβολές του πληθυσμού σημαντικά από χώρα σε χώρα, αφού από τα 30 ευρωπαϊκά κράτη, στα 12 ο πληθυσμός εκτιμάται ότι θα αυξηθεί, ενώ στα υπόλοιπα 18 θα μειωθεί.

Τις μεγαλύτερες πληθυσμιακές μειώσεις αναμένεται να καταγράψουν η Λετονία (33,9%), η Λιθουανία (33,4%), η Πολωνία (31,6%) και η Ελλάδα (30,1%). Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να χαθεί ένας στους τρεις κατοίκους τους έως το 2100. Η μείωση υπερβαίνει το 20% στη Βουλγαρία (28%), την Κροατία (27%), τη Σλοβακία (26,7%), τη Ρουμανία (24,3%), την Ιταλία (24%) και την Ουγγαρία (22,5%). Αυτό αντιστοιχεί σε απώλεια περίπου ενός στους τέσσερις κατοίκους σε αυτές τις χώρες, εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική.

Η πληθυσμιακή μείωση κυμαίνεται επίσης μεταξύ 10% και 20% στην Πορτογαλία (19,3%), στην Εσθονία (19,1%), στην Τσεχία (11,5%), στη Φινλανδία (10,7%), στη Σλοβενία (10,6%) και στη Γερμανία (10,6%). Παρότι όλες οι χώρες της Ευρώπης πλήττονται από υπογεννητικότητα, εκείνες με σταθερή εισροή μεταναστών μπορούν να συνεχίσουν να αναπτύσσονται και μετά το 2050, παρά τη χαμηλή γονιμότητα.

Σε ποιες χώρες αυξάνεται ο πληθυσμός

Στον αντίποδα, τρεις ευρωπαϊκές χώρες αναμένεται να αυξήσουν τον πληθυσμό τους πάνω από 25% έως το τέλος του αιώνα. Πρόκειται για το Λουξεμβούργο (36,4%), την Ισλανδία (27,1%) και τη Μάλτα (26%). Η Ελβετία (16,9%), η Ιρλανδία (14,6%), η Νορβηγία (11,8%) και η Σουηδία (10%) είναι χώρες όπου ο πληθυσμός τους προβλέπεται να αυξηθεί πάνω από 10%.

Ανάμεσα στις τέσσερις μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ ως προς το μέγεθος της οικονομίας και του πληθυσμού τους, η Ισπανία είναι η μόνη που αναμένεται να εμφανίσει -έστω και μικρή- αύξηση του πληθυσμού της έως το 2100 κατά περίπου 1,3%. Για τη Γαλλία προβλέπεται μια μικρή μείωση κατά 2,5%. Αντίθετα η Γερμανία (10,6%) και ιδίως η Ιταλία (24%) αναμένεται να καταγράψουν πολύ μεγαλύτερες μειώσεις.

Οι δημογραφικές αυτές εξελίξεις θα αλλάξουν και την κατάταξη των ευρωπαϊκών χωρών. Η Ισπανία αναμένεται να «προσπεράσει» την Ιταλία και να γίνει η τρίτη πιο πολυπληθής χώρα της Ευρώπης. Στο ίδιο διάστημα, ο πληθυσμός της Ιταλίας εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 15 εκατομμύρια, ενώ της Ισπανίας θα αυξηθεί περίπου κατά μισό εκατομμύριο.

Ανάμεσα στις 30 χώρες της Γηραιάς Ηπείρου, η Ελβετία (από τη 15η στη 10η θέση), όπως και η Ιρλανδία (από την 21η στη 17η) και η Νορβηγία (από τη 19η στη 16η) θα σημειώσουν τις μεγαλύτερες ανόδους στην κατάταξη. Αντίθετα, εκείνες που θα εμφανίσουν την μεγαλύτερη πτώση είναι η Βουλγαρία (από τη 16η στη 20η), η Πορτογαλία (από τη 10η στη 13η) και η Ελλάδα (από τη 12η στη 15η θέση).