Φάμελλος: Με το «δίπλα» στον Αλέξη Τσίπρα είμαστε παρόντες στην προγραμματική σύγκλιση

Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, να σταθεί το κόμμα «δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα».

Τη θέση του για σύμπλευση και στήριξη του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα υποστήριξε στη δευτερολογία του στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος. Υπενθυμίζεται ότι η εισήγηση του προέδρου του κόμματος, να σταθεί το κόμμα «δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα», υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Είπε μεταξύ άλλων ο Σωκράτης Φάμελλος: «Χτίζουμε "γέφυρες στο μέλλον". Έτσι με το "δίπλα" στον Αλέξη Τσίπρα είμαστε παρόντες στην προγραμματική σύγκλιση. Και δίνουμε καθαρή απάντηση, να είμαστε δίπλα και μαζί με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και να δυναμώσουμε και τη δράση μας και τη δράση της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, ώστε να διαμορφωθεί πόλος που θα ρίξει τον Μητσοτάκη».

Διευκρίνισε ότι «δεν υπάρχει κανένα plan B ή C. Ένα είναι το σχέδιο για να βγει κοινωνία από την κρίση και αυτό υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Αυτό το σχέδιο είναι και οδικός χάρτης που εξασφαλίζει την ιστορική πολιτική συνέχεια, αλλά και την παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο σε μία μεγάλη προοδευτική παράταξη μπορούν να ανασάνουν οι αξίες και ιδέες της Αριστεράς. Γιατί αλλιώς, με τις αυτόνομες λογικές θα χρεωθούμε ότι δεν συμβάλλουμε στην προσπάθεια για αλλαγή».

Απάντησε στις εσωκομματικές διαφωνίες και κυρίως στον Παύλο Πολάκη: «Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο. Έχω επιλέξει να προστατέψω την πολιτική συζήτηση και το κόμμα. Και δέχτηκα την παρουσία τού Π. Πολάκη και στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή, ως απλό μέλος διότι δεν φοβάμαι τη συζήτηση. Αλλά και δεν θα δεχτώ την προσβολή του κόμματος. Η τροπολογία των 6 επιστρέφει στην τροπολογία του Π. Πολάκη που απορρίφθηκε τον Μάρτιο, όπου ήθελε να βάλει όρους, χρονοδιάγραμμα και επιτροπεία στην πολιτική διαδικασία της ένωσης και της σύγκλισης».

Τέλος ξεκαθάρισε: «Ζητώ καθαρή εντολή με ξεκάθαρή θέση για τη στάση μας απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Διότι αριστερή πολιτική είναι να πάρουμε αποφάσεις με βάση τις κοινωνικές και λαϊκές ανάγκες, αλλά και με βάση την αναγκαιότητα της πολιτικής αλλαγής και της ανατροπής του καθεστώτος Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαντά και στα σενάρια διάλυσης, με τη συντεταγμένη και συλλογική τοποθέτησή του για την επόμενη μέρα, αποδεικνύοντας ότι έχει ισχυρή πολιτική βούληση».

Πολάκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χαρίζεται σε κανέναν

Με την λήξη της συνεδρίασης έγιναν τέσσερις ψηφοφορίες: για τη βασική εισήγηση του προέδρου του κόμματος και για τις τρεις τροπολογίες, με βασικότερη εκείνη που συνυπέγραφαν έξι μέλη της Πολιτικής Γραμματείας (Πολάκης, Παπάς, Δούρου, Αλεξιάδης, Καρυστιανάκη, Παναγιώτοπουλος), όπου και υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ η εισήγηση του προέδρου του κόμματος για σύμπλευση με την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

Ονομαστική ψηφοφορία πάντως δεν έγινε και για τα αποτελέσματα υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις από την πλειοψηφία και την μειοψηφία. Συνεργάτες του Σωκράτη Φάμελλου έκαναν λόγο για επικράτηση της τάξης του 70%.

Ο Παύλος Πολάκης αντίθετα κατά την αποχώρηση του από την συνεδρίαση, είπε πως η δική του πρόταση συγκέντρωσε άνω του 40% (και 45% η τροπολογία Μπουλέκου). Από την άλλη πλευρά πάντως έλεγαν ότι αν ήταν όντως τόσο οριακό το αποτέλεσμα, θα γινόταν ονομαστική ψηφοφορία, πράγμα που όμως δεν κρίθηκε αναγκαίο να γίνει.

Σε δηλώσεις του ο Παύλος Πολάκης σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χαρίζεται σε κανέναν και κάλεσε τους βουλευτές και τα στελέχη, που θα αποχωρήσουν προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, να το πράξουν άμεσα. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν θα αφήσουμε το «μαγαζί» να κλείσει ανέφερε ακόμη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ