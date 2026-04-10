Ανησυχία στις ΗΠΑ για το «Mythos» της Anthropic - Έκτακτη συνάντηση κυβέρνησης και τραπεζών

Σε επείγουσα συνάντηση κάλεσαν τους ηγέτες της Wall Street, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ σχετικά με ανησυχίες για το τελευταίο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, Mythos.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η συνάντηση έγινε την Τρίτη στα κεντρικά του υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες είναι ενήμερες για τους πιθανούς κινδύνους από το Mythos και άλλα παρόμοια μοντέλα και να λάβουν μέτρα για να υπερασπιστούν τα συστήματά τους. Στη σύσκεψη συμμετείχαν κορυφαία στελέχη, όπως η Τζέιν Φρέιζερ της Citigroup, ο Τεντ Πικ της Morgan Stanley, ο Μπράιαν Μόινιχαν της Bank of America, o Τσάρλι Σαρφ της Wells Fargo και ο Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sachs. Ο Τζέιμι Ντάιμον της JPMorgan δεν μπόρεσε να παραστεί σύμφωνα με τις πηγές.

Η συνάντηση, η οποία δεν είχε γίνει γνωστή μέχρι τώρα και οργανώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτελεί ένα ακόμη σημάδι ότι οι ρυθμιστικές αρχές θεωρούν την πιθανότητα εμφάνισης ενός νέου είδους κυβερνοεπιθέσεων ως έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο χρηματοπιστωτικός τομέας.

Το Mythos της Anthropic είναι ένα πανίσχυρο σύστημα που σύμφωνα με την εταιρεία μπορεί να εντοπίσει και να εκμεταλλευθεί τα ευάλωτα σημεία κάθε λειτουργικού συστήματος και προγράμματος περιήγησης, όταν ο χρήστης του το υποδείξει.

Η ίδια η εταιρεία, αναγνωρίζοντας την επικινδυνότητα του εργαλείου της, έχει περιορίσει τη διάθεσή του σε μια περιορισμένη ομάδα τεχνολογικών και χρηματοπιστωτικών κολοσσών, όπως η Amazon, η Apple και η JPMorgan Chase, μέσω του προγράμματος «Project Glasswing». Στόχος είναι η θωράκιση των υποδομών πριν το μοντέλο κυκλοφορήσει ευρύτερα.

Ταυτόχρονα, η Anthropic βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς το Πεντάγωνο την έχει χαρακτηρίσει ως «κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα», μια απόφαση που η εταιρεία προσπαθεί να ανατρέψει.