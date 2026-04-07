Στενά του Ορμούζ: Παραμένει αποκλεισμένο το ένα πέμπτο του παγκόσμιου LNG

Το Ιράν δεν έχει ακόμη επιτρέψει ούτε σε ένα πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου να περάσει από το Στενό του Ορμούζ μετά από πέντε εβδομάδες πολέμου, μια απαγόρευση που ενδέχεται να επιδεινώσει τις παγκόσμιες ελλείψεις.

Δύο δεξαμενόπλοια φορτωμένα με LNG του Κατάρ προσπάθησαν να περάσουν από τα Στενά τη Δευτέρα, ωστόσο έκαναν αναστροφή μέσα σε λίγες ώρες. Traders δήλωσαν στο Bloomberg πως οι ιρανικές αρχές αρνήθηκαν να δώσουν άδεια στα πλοία να περάσουν από την κρίσιμη θαλάσσια οδό.

Το χθεσινό συμβάν υπογραμμίζει μια φαινομενική απαγόρευση που ισχύει από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τις επιθέσεις στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Η κυκλοφορία μέσω του Στενού έχει μειωθεί απότομα από τότε, ωστόσο τα πετρελαιοφόρα και άλλα πλοία έχουν διασχίσει τη στενή πλωτή οδό, συνήθως με ιρανική άδεια. Την ίδια ώρα το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς LNG παραμένει αποκλεισμένο.

Φορτωμένα πλοία βρίσκονται επί του παρόντος διάσπαρτα σε όλο τον κόλπο, είτε επειδή δεν συμμετέχουν επί του παρόντος σε συνομιλίες με το Ιράν για διέλευση, είτε επειδή δεν έχουν λάβει έγκριση, ανέφεραν οι πηγές. Τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων δείχνουν ότι πάνω από δώδεκα φορτωμένα δεξαμενόπλοια LNG παραμένουν στην περιοχή, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Είναι πιθανό ορισμένα πλοία να διέφυγαν από τον εντοπισμό απενεργοποιώντας τους αναμεταδότες τους ή οι παρεμβολές στην περιοχή να εμπόδισαν την ακριβή παρακολούθησή τους. Ωστόσο, οι έμποροι και τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων δείχνουν ότι μόνο ένα δεξαμενόπλοιο LNG ταξίδεψε μέσω του Ορμούζ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, και αυτό μάλιστα χωρίς φορτίο.

Το Κατάρ αναγκάστηκε να κλείσει το γιγαντιαίο εργοστάσιο εξαγωγής Ras Laffan έπειτα από ιρανικές επιθέσεις τον περασμένο μήνα. Ακόμα κι έτσι, η επανέναρξη της κυκλοφορίας μέσω του Ορμούζ θα αποτελούσε μία σημαντική κίνηση, καθώς η ελεύθερη διέλευση θα επέτρεπε στη χώρα να στέλνει φορτία που είναι φορτωμένα. Θα μπορούσε επίσης να διοχετεύσει καύσιμα από τις αποθήκες, ακόμη και να αρχίσει να σχεδιάζει να επανεκκινήσει τμήματα του εργοστασίου Ras Laffan.

Χωρίς αυτό το αέριο, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει μετατρέψει μια αγορά με που έδειχνε να έχει πλεόνασμα προσφοράς, σε μια αγορά που έρχεται αντιμέτωπη με σημαντικές ελλείψεις.

Αυτό έχει οδηγήσει τους καταναλωτές να αναζητούν εναλλακτικά καύσιμα - η Ιαπωνία και το Μπαγκλαντές είναι μεταξύ των εθνών που ήδη στρέφονται πίσω στην εξάρτηση περισσότερο από πιο «βρώμικο» άνθρακα, ενώ η Ταϊβάν έχει δαπανήσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για να εξασφαλίσει φορτία LNG spot.

Οι παγκόσμιες εξαγωγές LNG μειώθηκαν σε χαμηλό εξαμήνου τον Μάρτιο, ενώ οι εισαγωγές προς την Ασία μειώθηκαν περισσότερο από το 2022.

Χώρες όπως το Πακιστάν, η Ταϊλάνδη και η Ινδία έχουν συνάψει συμφωνίες με το Ιράν για να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε εγκλωβισμένα πετρελαιοφόρα. Τις τελευταίες ημέρες, ακόμη και πλοία με συνδέσεις με την Ιαπωνία και τη Γαλλία έχουν εξασφαλίσει διέλευση, αν και οι λεπτομέρειες πίσω από αυτές τις διελεύσεις είναι ασαφείς.

Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει ακόμα για τα πλοία μεταφοράς LNG, ούτε για το Κατάρ.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι η ελευθερία ναυσιπλοΐας μέσω του Ορμούζ θα πρέπει να αποτελεί μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Τη Δευτέρα δήλωσε ότι το άνοιγμα του στενού ήταν «πολύ μεγάλη προτεραιότητα».