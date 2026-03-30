ΕΣΠ: Η μεταρρύθμιση χρειάζεται ισορροπία- όχι απομάκρυνση από την αγορά

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, με επιστολή του προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας κ. Κ. Χατζηδάκη, τοποθετείται επί των ρυθμίσεων του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, εστιάζοντας στις αλλαγές που αφορούν την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών.

Η κατεύθυνση για απλοποίηση και ενιαία εφαρμογή διαδικασιών είναι θετική και ανταποκρίνεται σε ένα διαχρονικό αίτημα των επιχειρήσεων. Ωστόσο, η πλήρης μεταφορά της διαδικασίας σε κεντρικά όργανα δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς για την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα εξυπηρέτησης. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η προοπτική κατάργησης των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ, ενός μηχανισμού που έχει συμβάλει ουσιαστικά στην επίλυση διαφορών, με γνώση των πραγματικών συνθηκών της αγοράς και με άμεση πρόσβαση για τον πολίτη και την επιχείρηση.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΣΠ Θ. Καπράλος: «Η επιχειρηματική κοινότητα θέλει ένα κράτος πιο απλό και πιο γρήγορο. Δεν θέλει όμως ένα κράτος πιο μακρινό. Οι λύσεις πρέπει να χτίζονται πάνω σε ό,τι λειτουργεί. Οι τοπικές επιτροπές δεν είναι πρόβλημα, είναι μέρος της λύσης. Αν χαθεί η επαφή με την πραγματική οικονομία, θα χαθεί και η αποτελεσματικότητα της ίδιας της μεταρρύθμισης.»

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς καλεί την Πολιτεία να εξετάσει βελτιωτικές παρεμβάσεις που θα διασφαλίζουν την ισορροπία μεταξύ ενιαίας εφαρμογής και λειτουργικής αποκέντρωσης, με στόχο μια διοίκηση πραγματικά φιλική προς την επιχείρηση.