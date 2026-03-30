Ενεργειακή κρίση: Η Γαλλία επεκτείνει τη στήριξη για επιπλέον 700.000 νοικοκυριά

Περισσότερα γαλλικά νοικοκυριά θα επωφεληθούν φέτος από τη στήριξη που παράσχει η κυβέρνηση για την άμβλυνση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, αφού αυξήθηκαν οι δικαιούχοι.

Σχεδόν 700.000 επιπλέον νοικοκυριά θα λάβουν επιταγές με μέσο όρο τα 153 ευρώ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των δικαιούχων σε περίπου 3,8 εκατομμύρια, με συνολικό κόστος 600 εκατομμύρια ευρώ για το κράτος.

Σε μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα X, ο υπουργός Οικονομικών Σεμπαστιάν Λεκορνί ανέφερε ότι ο μηχανισμός, που υπάρχει από το 2018, βοηθά τα φτωχότερα νοικοκυριά «να αντιμετωπίσουν τα ενεργειακά έξοδα και την πίεση στην αγοραστική δύναμη», μειώνοντας απευθείας τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου ή πετρελαίου θέρμανσης.

Η γαλλική κυβέρνηση βρίσκεται υπό πίεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να λάβει περισσότερα μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν απότομη αύξηση στο κόστος καυσίμων, καθώς οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν λόγω της σύγκρουσης στο Ιράν.

Ωστόσο, η Γαλλία διστάζει να ακολουθήσει άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις με νέα μέτρα, καθώς οι εκτεταμένες δαπάνες για ενεργειακή στήριξη το 2022 συνέβαλαν στη σημαντική διεύρυνση του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Την Παρασκευή, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε προσωρινή στήριξη για τα καύσιμα στον τομέα των οδικών μεταφορών, στους αγρότες και στην αλιεία, ύψους 70 εκατ. ευρώ.