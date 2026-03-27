Όλα τα «μυστικά» για το Fuel Pass – Πώς θα κάνετε την αίτηση, ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Μέσα στις επόμενες ημέρες οι αιτήσεις για το Fuel Pass. Ποιοι οδηγοί θα λάβουν έως 60 ευρώ. Πώς θα χρησιμοποιείται η ψηφιακή κάρτα. Λάθη που πρέπει να αποφευχθούν.

Με φόντο τη διεθνή άνοδο των τιμών του πετρελαίου και τη νέα πίεση στα καύσιμα, η κυβέρνηση ενεργοποιεί ένα ακόμη μέτρο στήριξης των μετακινήσεων, επιχειρώντας να απορροφήσει μέρος του κόστους που μεταφέρεται στους οδηγούς. Η παρέμβαση εντάσσεται στο ευρύτερο πακέτο αντιμετώπισης της ενεργειακής επιβάρυνσης που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στην αγορά, με στόχο να περιοριστούν οι συνέπειες από την αύξηση των τιμών.

Σε αυτό το πλαίσιο, προωθείται η εφαρμογή το νέο Fuel Pass μετά τη δημοσίευση της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου την Πέμπτη, με το μέτρο να αφορά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και να στοχεύει στην κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους μετακίνησης. Η ενίσχυση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026, ημερομηνία μετά την οποία τυχόν υπόλοιπο επιστρέφεται στο Δημόσιο, ενώ η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων να αναμένεται να ανοίξει στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Τα βήματα για την υποβολή της αίτησης για το Fuel Pass

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr ή μέσω ΚΕΠ, και στην αίτηση οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν αν επιθυμούν να λάβουν την ενίσχυση είτε μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας και τον αριθμό IBAN.

Η είσοδος στην πλατφόρμα και η αίτηση πραγματοποιείται με χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet, ενώ ο δικαιούχος καλείται να επιβεβαιώσει ή να επικαιροποιήσει στοιχεία όπως email, κινητό τηλέφωνο και τραπεζικό λογαριασμό. Η πλατφόρμα διαλειτουργεί αυτόματα με τα μητρώα της ΑΑΔΕ, προκειμένου να ελεγχθούν τα στοιχεία του οχήματος, η ασφάλιση και η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, χωρίς να απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών από τον πολίτη.

Οι προϋποθέσεις, τα ποσά και οι δικαιούχοι

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα, είτε είναι ιδιοκτήτης είτε συγκύριος είτε χρήστης μέσω leasing. Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας, διαφορετικά η αίτηση δεν εγκρίνεται.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει τις 39.000 ευρώ, επίσης με προσαυξήσεις ανά παιδί .

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας και νοικοκυριών με περισσότερα από ένα οχήματα, καθώς κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα αυτοκίνητο για την ενίσχυση. Σε περίπτωση που ένα όχημα ανήκει σε περισσότερους ιδιοκτήτες, το Fuel Pass μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε έναν από αυτούς. Αντίστοιχα, σε οικογένειες με δύο ή περισσότερα αυτοκίνητα, κάθε μέλος μπορεί να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση και να δηλώσει διαφορετικό όχημα, εφόσον πληροί τα κριτήρια. Σε περίπτωση που κάποιος διαθέτει περισσότερα από ένα οχήματα στο όνομά του, θα πρέπει να επιλέξει μόνο ένα για να λάβει την ενίσχυση.

Το ποσό της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την επιλογή, καθώς διαμορφώνεται σε υψηλότερο επίπεδο όταν καταβάλλεται μέσω ψηφιακής κάρτας και σε χαμηλότερο όταν επιλέγεται η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η ενίσχυση εξαρτάται από την περιοχή κατοικίας και το όχημα. Για ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην υπόλοιπη Ελλάδα, το ποσό ανέρχεται στα 50 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας ή 40 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές το ποσό αυξάνεται στα 60 ευρώ με κάρτα ή 50 ευρώ σε λογαριασμό. Για μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα τα ποσά είναι χαμηλότερα, ξεκινώντας από 30 ευρώ ή 25 ευρώ αντίστοιχα.

Η μεγαλύτερη διαφορά του νέου Fuel Pass σε σχέση με τέτοιου τύπου ενισχύσεις στο παρελθόν βρίσκεται στον τρόπο χρήσης της ενίσχυσης. Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για την αγορά καυσίμων αλλά και για μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί. Βασική προϋπόθεση είναι ο χρήστης να έχει δηλώσει ένα όχημα που πληροί τις προϋποθέσεις.

Fuel Pass: Τα λάθη που πρέπει να αποφύγουν οι ενδιαφερόμενοι κατά την υποβολή της αίτησης

Οι πιο συχνές παγίδες κατά την υποβολή της αίτησης εντοπίζονται τόσο κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων όσο και στη χρήση της ενίσχυσης. Η συμπλήρωση λανθασμένων στοιχείων, όπως email, κινητό τηλέφωνο ή IBAN, μπορεί να οδηγήσει σε καθυστέρηση ή ακόμη και μη καταβολή του ποσού, ενώ η επιλογή οχήματος που δεν πληροί τις προϋποθέσεις (π.χ. ανασφάλιστο, σε ακινησία ή με οφειλές τελών κυκλοφορίας) οδηγεί σε απόρριψη της αίτησης. Παράλληλα, κρίσιμη είναι και η επιλογή τρόπου πληρωμής, καθώς το ποσό διαφοροποιείται μεταξύ ψηφιακής κάρτας και τραπεζικού λογαριασμού.

Πέρα από τον τρόπο χρήσης, κρίσιμο ρόλο παίζει και το χρονικό περιθώριο αξιοποίησης της ενίσχυσης. Η ψηφιακή κάρτα παραμένει ενεργή έως τις 31 Ιουλίου 2026 και οποιοδήποτε υπόλοιπο δεν χρησιμοποιηθεί έως τότε επιστρέφεται στο Δημόσιο . Αυτό σημαίνει ότι η ενίσχυση δεν μπορεί να αποθηκευτεί ή να χρησιμοποιηθεί αργότερα, αλλά πρέπει να αξιοποιηθεί μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Για παράδειγμα, ένας δικαιούχος που θα λάβει 50 ευρώ σε ψηφιακή κάρτα αλλά χρησιμοποιήσει μόνο τα 30 έως το τέλος Ιουλίου, θα χάσει τα υπόλοιπα 20 ευρώ. Αν είχε επιλέξει κατάθεση σε λογαριασμό, θα λάμβανε μικρότερο ποσό, αλλά θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει χωρίς χρονικό περιορισμό.

Το Fuel Pass λειτουργεί περισσότερο ως στοχευμένη ενίσχυση για μετακινήσεις και λιγότερο ως γενική οικονομική στήριξη, κάτι που αποτυπώνεται ξεκάθαρα τόσο στον τρόπο καταβολής όσο και στους όρους χρήσης του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο ή τις τράπεζες, κάτι που σημαίνει ότι καταβάλλεται αυτούσια στους δικαιούχους.