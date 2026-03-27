Γ. Καλλιμασιάς (ΔΑΑ): Διαχειρίσιμες οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μ. Ανατολή - Η εικόνα του Μαρτίου

Τι ανέφερε ο CEO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών για τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μ. Ανατολή - Πώς κινείται η επιβατική κίνηση τον Μάρτιο, οι προβλέψεις για τη συνέχεια.

Διαχειρίσιμες είναι μέχρι και σήμερα οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με το πρόσημο τον τρέχοντα μήνα να κινείται μεν χαμηλότερα από το πρώτο δίμηνο της χρονιάς, αλλά να παραμένει θετικό, ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΑ, Γιώργος Καλλιμασιάς, κατά την χθεσινή τηλεδιάσκεψη, την πρώτη απ' όταν ανέλαβε τα ηνία του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας. Μάλιστα, όπως είπε, η διοίκηση διατηρεί τον στόχο για μονοψήφια ανάπτυξη το 2026 και υπό αυτό το πρίσμα συνεχίζει απρόσκοπτα τις επενδύσεις για το πλάνο επέκτασης.

Οι προκλήσεις από την κρίση στη Μ. Ανατολή

Ειδικότερα, ερωτηθείς σχετικά, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών, ο νέος CEO του ΔΑΑ ανέφερε ότι η αύξηση της επιβατικής κίνησης τον Μάρτιο θα κινηθεί πέριξ του 5%, ποσοστό μικρότερο σε σχέση με το +10,8% του πρώτο διμήνου του 2026. Παρόλα αυτά το πρόσημο παραμένει θετικό, γεγονός που είναι ενδεικτικό και της ζήτησης για ταξίδια.

Καθώς μάλιστα η επιβατική κίνηση που σχετίζεται με τη Μέση Ανατολή και με προορισμούς που επηρεάζονται αυτή την στιγμή λόγω της γεωπολιτικής έντασης, αντιστοιχεί σε ένα 7,5% επί του συνόλου, δεν θα είναι καθοριστική για τις εξελίξεις. «Βλέπουμε ότι η ζήτηση είναι υποστηρικτική μέχρι στιγμής, ωστόσο δεν παύουμε να είμαστε σε εγρήγορση», ανέφερε χαρακτηριστικά διευκρινίζοντας ότι «ήδη παρατηρείται μερική επαναφορά δρομολογίων από χώρες του Κόλπου», μεταξύ των οποίων είναι το Ισραήλ, η Ιορδανία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Υπό αυτό το πρίσμα ο ίδιος εκτίμησε ότι παρά τις ακυρώσεις και τον περιορισμό του πτητικού έργου προς τις πληττόμενες περιοχές, «το χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό ανάπτυξης της επιβατικής κίνησης είναι εφικτό».

Παράλληλα διευκρίνισε ότι η καθήλωση των αγορών του Ισραήλ και των χωρών του Κόλπου θα έχει υψηλότερη επίδραση στα μη αεροπορικά έσοδα, καθώς πρόκειται για καλούς καταναλωτές με υψηλό εισοδηματικό προφίλ. Και στην περίπτωση των εμπορικών δραστηριοτήτων εντός αερολιμένα, οι οποίες επηρεάζονται και από το πλάνο επέκτασης του ΔΑΑ με τον αντίκτυπο να είναι μεγαλύτερο την διετία 2028-2030, εκτιμήθηκε από την διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του ΔΑΑ, Νάντια Ξηρογιάννη, ότι θα καλυφθεί.

Ερωτηείς για το ενδεχόμενο ελλείψεων σε αεροπορικά καύσιμα, ο κ. Καλλιμασιάς χαρακτήρισε ικανοποιητικά τα αποθέματα, επισημαίνοντας η Ελλάδα διαθέτει παραγωγή κηροζίνης μέσω διυλιστηρίων και στρατηγικά αποθέματα τόσο στο αεροδρόμιο όσο και στα ίδια τα διυλιστήρια, χωρίς προς το παρόν να διαπιστώνονται ανησυχητικά σημάδια. Προσέθεσε ωστόσο, ότι «αν υπάρξει πρόβλημα σε πανευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, αυτό θα μας επηρεάσει ανάλογα».

Επενδύσεων συνέχεια

Σε κάθε περίπτωση, όπως φάνηκε κι από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, προτεραιότητα για τη διοίκηση παραμένει η υλοποίηση του προγράμματος επέκτασης, ύψους 1,3 δισ. ευρώ. Για την χρηματοδότηση του έργου, οι επικεφαλής του ΔΑΑ ανέφεραν ότι έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι έως τη διετία 2028 - 2029, τόσο μέσω δανεισμού, όσο και μέσω του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος (Scrip Dividend), στοιχείο που εγγυάται την χρηματοοικονομική σταθερότητα της εταιρείας.

Παρότι το χρονοδιάγραμμα δεν μπορεί να εκτιμηθεί επακριβώς πριν το β΄εξάμηνο του τρέχοντος έτους, διευκρινίστηκε ότι στόχος είναι το το 50% του συνολικού CapEx να υλοποιηθεί έως το 2028 και το υπόλοιπο έως το 2030.

Να θυμίσουμε ότι ήδη στον χώρο του αεροδρομίου έχουν ξεκινήσει από τον Ιούλιο του 2025 οι κατασκευαστικές εργασίες για τον πολυώροφο χώρο στάθμευσης οχημάτων και τη νέα περιοχή στάθμευσης αεροσκαφών στο βορειοδυτικό τμήμα του Αεροδρομίου με την ολοκλήρωση των έργων να αναμένεται στα μέσα του 2027. Ο πολυώροφος χώρος στάθμευσης οχημάτων θα είναι ένα επταώροφο κτίριο, με δυναμικότητα περίπου 3.365 θέσεων και κατασκευάζεται στη θέση του πρώην χώρου στάθμευσης μικρής διάρκειας P1. Όσο για τον νέο βορειοδυτικό χώρος στάθμευση αεροσκαφών θα παρέχει 32 θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών τύπου Code C, νέο σταθμό εξυπηρέτησης της περιοχής στάθμευσης αεροσκαφών, τροχοδρόμους και δύο νέες γέφυρες για τα οχήματα εξυπηρέτησης.

Παράλληλα προχωρά και η διεθνής διαγωνιστική διαδικασία για την επέκταση του Κύριου και του Δορυφορικού Αεροσταθμού, με την ανάθεση της σύμβασης Μελέτης & Κατασκευής να αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026. Βάσει της σχετικής μελέτης του σχεδιασμού της επέκτασης του Κύριου και του Δορυφορικού Αεροσταθμού, καθώς και των συναφών έργων στον χώρο στάθμευσης αεροσκαφών, η οποία έχει ολοκληρωθεί, προβλέπεται αύξηση της συνολικής επιφάνειας των αεροσταθμών κατά περίπου 150.000 τ.μ., δηλαδή αύξηση περίπου 68% σε σχέση με τους υφιστάμενους χώρους.

Τέλος, έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και για το νέο Κτίριο VIP αλλά και τα συναφή έργα χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, με επιφάνεια κάλυψης περίπου 600 τ.μ.. Ο χώρος προορίζεται για την εξυπηρέτηση αρχηγών κρατών και κυβερνητικών στελεχών και αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά τις υφιστάμενες σχετικές εγκαταστάσεις. Και το εν λόγω τμήμα του πλάνου επέκτασης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2027