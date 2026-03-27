Ο Λευκός Οίκος τίμησε με λαμπρότητα την επέτειο για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας

Η εκδήλωση, που αποτελεί θεσμό για την ελληνοαμερικανική κοινότητα και συγκαταλέγεται στις λίγες εθνικές επετείους που τιμώνται κάθε χρόνο στον Λευκό Οίκο.

Με αναφορές στους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς που συνδέουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο η ετήσια δεξίωση για την Ελληνική Ημέρα Ανεξαρτησίας, παρουσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου.

Η εκδήλωση, που αποτελεί θεσμό για την ελληνοαμερικανική κοινότητα και συγκαταλέγεται στις λίγες εθνικές επετείους που τιμώνται κάθε χρόνο στον Λευκό Οίκο, ανέδειξε τη συμμετοχή της ομογένειας στη δημόσια ζωή των ΗΠΑ και τη σχέση των δύο χωρών.

Ο πρόεδρος Τραμπ, εμφανιζόμενος μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο, δήλωσε ότι «δεν θα έχανα αυτή την εκδήλωση με τίποτα» και ευχήθηκε «χρόνια πολλά για την Ελληνική Ημέρα Ανεξαρτησίας». Στην ομιλία του, αναφέρθηκε στην επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση της αμερικανικής δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι οι ιδρυτές των ΗΠΑ «εμπνεύστηκαν βαθιά από το παράδειγμα της αρχαίας Ελλάδας». «Οφείλουμε στους Έλληνες τόσα πολλά, σήμερα γιορτάζουμε την φιλία με την Ελλάδα και τη συνεργασία με τους Αμερικανούς που θέλουμε να ξανακάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά».

Παράλληλα, προχώρησε σε ονομαστική αναφορά σε Ελληνοαμερικανούς αξιωματούχους της κυβέρνησης και μέλη του Κογκρέσου, μεταξύ των οποίων ο Μάικλ Κράτσιος, ο Μάικλ Ρήγας, η Νικόλ Μαλλιωτάκη και ο Γκας Μπιλιράκης, επισημαίνοντας τη συμβολή της ομογένειας στην αμερικανική κοινωνία και πολιτική σκηνή. Αναφέρθηκε επίσης στην ελληνική κοινότητα της Νέας Υόρκης και στην ανοικοδόμηση του ναού του Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ Αντώνης Αλεξανδρίδης, ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας Ευάγγελος Σάββας, καθώς και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στην οποία ο πρόεδρος έκανε ιδιαίτερη αναφορά.

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος χαρακτήρισε τη δεξίωση «ιδιαίτερη τιμή» για την ελληνοαμερικανική κοινότητα και τόνισε ότι η εκδήλωση «ενώνει την Αμερική και την Ελλάδα σε μια στρατηγική συμμαχία» που ενισχύεται σε τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια και η ναυτιλία.

Επισήμανε επίσης ότι το 2026 συμπίπτουν η 250ή επέτειος της αμερικανικής ανεξαρτησίας και τα 205 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ για τη στήριξή του στη θρησκευτική ελευθερία, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στις προσπάθειες να ξανανοίξει η Θεολογική Σχολή της Χάλκης ένα ζήτημα το οποίο συζήτησε με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Επίσης τον ευχαρίστησε και για την υποστήριξή του στο κυπριακό ζήτημα.

Πριν από την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος επιχείρησε μια σύντομη αναφορά με χιούμορ, λέγοντας ότι «όλοι αναρωτιούνται τι θα σας προσφέρω φέτος», υπενθυμίζοντας ότι την προηγούμενη χρονιά είχε προσφέρει στον πρόεδρο Τραμπ τον σταυρό του Μέγα Κωνσταντίνου.

Αντί δώρου, φέτος απηύθυνε προσευχή από την παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αποδίδοντάς την στον Άγιο Βασίλειο και καλώντας τους παρευρισκόμενους να συμμετάσχουν. Μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Μνήσθητι, Κύριε, του ευσεβούς και πιστού Προέδρου ημών… Χάρισέ του ειρήνη βαθεία και διαρκή».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της προεδρικής διακήρυξης για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

