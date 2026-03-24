Οικονομία | Ελληνική Οικονομία

Ετήσια αύξηση 2,5% στα οικοδομικά υλικά τον Φεβρουάριο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ετήσια αύξηση 2,5% στα οικοδομικά υλικά τον Φεβρουάριο
Ετήσια αύξηση 2,5% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, με έτος βάσης 2021=100,0 τον Φεβρουάριο 2026.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 0,4% έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2025.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2025 - Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2024 - Φεβρουαρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,6%, έναντι αύξησης 5,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΕΝΦΙΑ: Άνοιξε το Ε9 για διορθώσεις έως 31 Ιουλίου

Fuel pass: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Αναλυτικά οι δικαιούχοι

Επιδότηση λιπασμάτων 15%: Ποιοι την δικαιούνται, πώς γίνεται η αίτηση και τι σημαίνει για το κόστος παραγωγής

tags:
Οικοδομική δραστηριότητα
ΕΛΣΤΑΤ
