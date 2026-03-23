Πιερρακάκης για έκτακτα μέτρα κατά της ακρίβειας: «Κανείς μόνος στην κρίση»

Προσωρινά και στοχευμένα μέτρα συνολικού ύψους περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες, που καλύπτουν τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026.

Με το μήνυμα «Κανείς μόνος στην κρίση - Στήριξη στην κοινωνία - Προστασία στην οικονομία - Σταθερότητα για τη χώρα», ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης πλαισιώνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη δέσμη στοχευμένων μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, την οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Ο κύριος Πιερρακάκης αναφέρει ότι, από κοινού με τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, εξειδίκευσε τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ως απάντηση στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τονίζει ότι πρόκειται για προσωρινά και στοχευμένα μέτρα συνολικού ύψους περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες, που καλύπτουν τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026.

Ειδικότερα, υπογραμμίζει τέσσερις κατευθύνσεις παρέμβασης:

• Πρώτον, την Ψηφιακή Κάρτα Καυσίμων, ύψους 50 ευρώ για ιδιοκτήτες ΙΧ στην ηπειρωτική χώρα και 60 ευρώ για τα νησιά για το σύνολο του διμήνου - με μέσο όφελος 36 λεπτά ανά λίτρο. Όπως αναφέρει, με τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, το μέτρο καλύπτει 3 στους 4 ιδιοκτήτες οχημάτων στη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου.

• Δεύτερον, την επιδότηση diesel κίνησης κατά σχεδόν 20 λεπτά ανά λίτρο απευθείας στην αντλία, με στόχο να περιοριστεί η μετάδοση της ακρίβειας στη διακίνηση αγαθών και στην αγροτική παραγωγή.

• Τρίτον, την επιχορήγηση 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς λιπασμάτων, ως μέσο ενίσχυσης της αγροτικής παραγωγής και συγκράτησης των τιμών στα τρόφιμα.

• Τέταρτον, την αποζημίωση των ακτοπλοϊκών εταιρειών για τις υποχρεωτικές εκπτώσεις που παρέχουν σε φοιτητές, ανήλικα και ΑμεΑ, με ρητό στόχο τη συγκράτηση των τιμών εισιτηρίων για τους κατοίκους της νησιωτικής Ελλάδας.