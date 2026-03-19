Δήμας: Στο 50% η πρόοδος κατασκευής του Flyover στη Θεσσαλονίκη

Tο σύνολο των έργων υποδομής που υλοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα παρουσίασε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, μιλώντας στο 1ο Blue Heritage Summit στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας τη γεωστρατηγική σημασία της πόλης, ως κόμβου του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών που συνδέει τη Νοτιοανατολική Ευρώπη με τη Μεσόγειο και τα διεθνή δίκτυα.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών εξήγησε ότι η Θεσσαλονίκη είναι συστατικό στοιχείο δύο ευρωπαϊκών διαδρόμων: Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου και Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου, ενώ χτίζεται η προοπτική να διαδραματίσει ρόλο-κλειδί και σε διεθνή δίκτυα, όπως ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC).

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Δήμας ανέπτυξε τα έργα υποδομής και ειδικότερα:

Α) Την Υπερυψωμένη Λεωφόρο Ταχείας Κυκλοφορίας (Flyover). Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέφερε ότι πρόκειται για ένα από τα πιο καινοτόμα έργα που υλοποιούνται σήμερα στη χώρα, επισημαίνοντας πως έχει ήδη ολοκληρωθεί σχεδόν το 50% του φυσικού αντικειμένου και αναμένεται οι ρυθμοί κατασκευής να ενταθούν, καθώς έχουν πλέον αναπτυχθεί και τα δύο καλούπια. «Με την ολοκλήρωση του νέου οδικού άξονα προβλέπεται να διπλασιαστεί η χωρητικότητά του από 5 σε 10 χιλιάδες οχήματα, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας τόσο στη Θεσσαλονίκη και διευκολύνοντας τις περιφερειακές ροές», πρόσθεσε.

Β) Την επένδυση στο Μετρό της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα τη μείωση των οχημάτων στο κέντρο της πόλης κατά 15% και τον περιορισμό των εκπομπών ρύπων, σημειώνοντας παράλληλα ότι η επέκταση προς την Καλαμαριά, τους προσεχείς μήνες, θα εξυπηρετεί περίπου 85.000 επιβάτες ημερησίως και η κίνηση των οχημάτων θα μειωθεί κατά περίπου 10.500 αυτοκίνητα ημερησίως.

Γ) Την αναβάθμιση των οδικών υποδομών, σημειώνοντας ότι:

• «η σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού διασφαλίζει τον εκσυγχρονισμό ενός κρίσιμου αυτοκινητοδρόμου που διατρέχει όλη τη Βόρεια Ελλάδα και σε λίγους μήνες, θα συνδεθεί με τον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας, κοντά στα Γρεβενά».

• η ολοκλήρωση του Ε65: «πρόκειται για έναν σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο που θα συνδέσει απευθείας την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο».

• η αναβάθμιση του άξονα Θεσσαλονίκη – Έδεσσα και η κατασκευή του άξονα Δράμα – Αμφίπολη έχουν δρομολογηθεί.

Δ) Τα σιδηροδρομικά έργα άνω των 1,3 δισ. ευρώ έως το 2030, με στόχο την ενίσχυση της διασύνδεσης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων:

• Των γραμμών Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας και Πύθιο – Ορμένιο/Αλεξανδρούπολη,

• της αποκατάστασης της γραμμής Αθήνα – Θεσσαλονίκη μετά τις καταστροφικές συνέπειες των καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias», τον Σεπτέμβριο του 2023.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε και στις αστικές συγκοινωνίες τονίζοντας ότι ανανεώνεται ο στόλος του ΟΑΣΘ και οι Θεσσαλονικείς διαπιστώνουν κάθε μέρα τη θετική αλλαγή με την κυκλοφορία των νέων λεωφορείων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών μίλησε, επίσης, για παρεμβάσεις στο κτιριακό δυναμικό, οι οποίες υλοποιούνται σε συνεργασία με τις Κτιριακές υποδομές και συγκεκριμένα τα 17 νέα σχολεία μέσω ΣΔΙΤ στην Κεντρική Μακεδονία και το πρόγραμμα ανακαίνισης σχολικών κτιρίων, «Μαριέττα Γιαννάκου», στην πρώτη φάση του οποίου ανακαινίσθηκαν 80 σχολεία στην Περιφέρεια.

Κλείνοντας, ο κ. Δήμας τόνισε: «Με όλα αυτά τα έργα και τις παρεμβάσεις, η Θεσσαλονίκη, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συνολικά η Βόρεια Ελλάδα μετατρέπεται σε κόμβο στρατηγικών δικτύων οικονομίας και εμπορίου, και εμπεδώνεται στην εθνική και διεθνή αντίληψη ως πεδίο εφαρμογής της καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης, προόδου και δημιουργίας ευκαιριών σε πολίτες και επιχειρήσεις».