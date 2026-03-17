ING: Οι αγορές ενέργειας προετοιμάζονται για παρατεταμένη διαταραχή - Νέες εκτιμήσεις για πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών τους για την πορεία των διεθνών τιμών ενέργειας προχώρησαν οι αναλυτές της ING, σχολιάζοντας πως όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στην κατεύθυνση μιας πιο παρατεταμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, χωρίς να υπάρχουν ακόμη σαφή σημάδια επανεκκίνησης των ροών πετρελαίου και LNG μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Μια πιο παρατεταμένη διαταραχή, όπως εξηγούν, σημαίνει ότι είναι πιθανό να συνεχίσουμε να βλέπουμε τους παραγωγούς να μειώνουν την παραγωγή τους, καθώς προσπαθούν να διαχειριστούν και τους περιορισμούς αποθήκευσης. Υπογραμμίζουν, μεταξύ άλλων, ότι οι διακοπές παραγωγής θα καθυστερήσουν ακόμη περισσότερο την επιστροφή στην κανονικότητα, ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν ξανά, καθώς θα απαιτηθεί χρόνος για την επανεκκίνηση της παραγωγής.

Περιορισμένα περιθώρια αντίδρασης

Στο μεταξύ, οι ενεργειακές υποδομές στην περιοχή παραμένουν ευάλωτες σε επιθέσεις, με πολλαπλά πλήγματα -είτε σκόπιμα είτε όχι- σε διυλιστήρια και λιμάνια, αλλά και απόπειρες επιθέσεων σε εγκαταστάσεις εξόρυξης. Το μέγεθος της διαταραχής στην προσφορά πετρελαίου είναι τέτοιο, που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την εύρεση επαρκούς λύσης από την αγορά.

Η ING σημειώνει ότι «ακόμη και αν ληφθούν υπόψη οι ροές που εκτρέπονται μέσω αγωγών για να παρακαμφθούν τα Στενά του Ορμούζ, έως και 15 εκατ. βαρέλια ημερησίως εξακολουθούν να επηρεάζονται. Η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα του ΟΠΕΚ έχει περιορισμένη χρησιμότητα όταν το πετρέλαιο δεν μπορεί να διέλθει από τα Στενά, δεδομένου ότι σχεδόν όλη αυτή η εφεδρική ικανότητα βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο. Η προσωρινή χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο αποσκοπεί στο να επιτρέψει στο ρωσικό πετρέλαιο που βρίσκεται σε δεξαμενόπλοια να βρει αγοραστές. Αν και αυτό βοηθά την Ινδία και πιθανώς ορισμένα διυλιστήρια στην Ασία, είναι απίθανο να αντισταθμίσει ουσιαστικά τις απώλειες προσφοράς από τον Περσικό Κόλπο».

«Την ίδια στιγμή, η συντονισμένη αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα των χωρών-μελών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας λειτουργεί υποστηρικτικά βραχυπρόθεσμα, αλλά αποτελεί προσωρινή λύση. Τα 400 εκατ. βαρέλια αντιστοιχούν σε λίγο πάνω από 25 ημέρες της τρέχουσας διαταραχής προσφοράς, ωστόσο η διοχέτευσή τους στην αγορά θα γίνει με πολύ πιο αργό ρυθμό. Επιπλέον, για την Ευρώπη και την Αμερική, οι ροές αυτές θα ξεκινήσουν προς τα τέλη Μαρτίου, γεγονός που σημαίνει ότι δεν επαρκούν για να καλύψουν τις απώλειες από το Στενό του Ορμούζ» αναφέρουν οι αναλυτές της ING.

Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι η πρόσθετη παραγωγή από τις ΗΠΑ θα απαιτήσει τουλάχιστον έξι μήνες για να φτάσει στην αγορά και τα μεγέθη θα είναι πολύ μικρότερα από τις τρέχουσες απώλειες.

Στην παγκόσμια αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) η ευελιξία είναι ακόμη πιο περιορισμένη. Η διαταραχή στον Περσικό Κόλπο επηρεάζει περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου LNG και είναι δύσκολο να αντισταθμιστεί. «Για τις αγορές φυσικού αερίου και LNG, η μόνη ουσιαστική βραχυπρόθεσμη λύση είναι η εξισορρόπηση μέσω μείωσης της ζήτησης» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Νέο βασικό σενάριο οι υψηλότερες τιμές ενέργειας

Στην αρχή της σύγκρουσης, το βασικό σενάριο προέβλεπε πλήρη διακοπή των ενεργειακών ροών για δύο εβδομάδες και σταδιακή αποκατάσταση έως το τέλος Μαρτίου, με σχεδόν πλήρη ομαλοποίηση τον Απρίλιο. Αυτή η εκτίμηση αποδείχθηκε υπερβολικά αισιόδοξη, σχολιάζουν οι αναλυτές της ING, καθώς η σύγκρουση έχει ήδη εισέλθει στην τρίτη εβδομάδα χωρίς ενδείξεις επανεκκίνησης των ροών.

Στο νέο βασικό σενάριο, εκτιμάται ότι οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ δεν θα έχουν αποκατασταθεί έως το τέλος Μαρτίου. Στη συνέχεια, προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης και ενίσχυση των διπλωματικών πρωτοβουλιών, επιτρέποντας μια αργή αποκατάσταση των ροών στο β’ τρίμηνο. Η παραγωγή, τα διυλιστήρια και οι εγκαταστάσεις LNG θα αυξάνουν σταδιακά τη λειτουργία τους, καθώς υποχωρούν οι περιορισμοί αποθήκευσης. Ωστόσο, η επιστροφή σε σχεδόν κανονικές ροές τοποθετείται στις αρχές του τρίτου τριμήνου.

Σε αυτό το σενάριο, η ING αναμένει ότι η μέση τιμή του brent θα διαμορφωθεί για το β’ τρίμηνο στα 91 δολάρια το βαρέλι, πριν υποχωρήσει στα 77 δολάρια στο δ’ τρίμηνο. Παράλληλα, δεν αναμένει καμία μείωση επιτοκίων από την ΕΚΤ.

Το πιο αρνητικό σενάριο προβλέπει συνέχιση της έντασης έως τον Απρίλιο και παρατεταμένη σύγκρουση χαμηλότερης έντασης στη συνέχεια, με περιορισμένες διπλωματικές εξελίξεις. Σε αυτό το πλαίσιο, οι επιθέσεις σε πλοία συνεχίζονται, οι ενεργειακές ροές παραμένουν διαταραγμένες για μεγάλο διάστημα και σημειώνονται ζημιές σε υποδομές, επιβραδύνοντας περαιτέρω την ομαλοποίηση.

Σε αυτό το σενάριο, οι ροές ενέργειας θα παραμείνουν σχεδόν μηδενικές έως τα τέλη Μαΐου και θα ανακάμψουν σταδιακά μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου. Οι τιμές του πετρελαίου θα εκτιναχθούν σε νέα ιστορικά υψηλά και θα παραμείνουν αυξημένες ώστε να εξισορροπήσουν την αγορά μέσω περιορισμού της ζήτησης, δεδομένων των περιορισμένων δυνατοτήτων αύξησης της προσφοράς.

Το αρνητικό σενάριο της ING τοποθετεί τη μέση τιμή του brent στα 120 δολάρια για το β’ τρίμηνο, στα 115 για το γ’ τρίμηνο και στα 105 για το δ’ τρίμηνο, με τη μέση τιμή για το σύνολο του έτους να διαμορφώνεται σε 104 δολάρια το βαρέλι (έναντι 82 δολαρίων το βαρέλι στο βασικό σενάριο).