Λάιεν για EU Inc: Ίδρυση εταιρειών εντός 48 ωρών, πλήρως ψηφιακά, χωρίς ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο

Την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου εταιρικών κανόνων στην ΕΕ, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, παρουσίασε σήμερα η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόταση, που είχε παρουσιάσει εγκαίρως το insider, έρχεται να αντιμετωπίσει τα εμπόδια που δημιουργούν τα 27 εθνικά νομικά συστήματα και οι δεκάδες εταιρικές μορφές, τα οποία επιβραδύνουν την ίδρυση και την επέκταση επιχειρήσεων εντός της ενιαίας αγοράς. Μέσω ενός ενιαίου συνόλου κανόνων, οι εταιρείες θα μπορούν να δραστηριοποιούνται διασυνοριακά πιο εύκολα, αξιοποιώντας πλήρως το δυναμικό της αγοράς.

Μεταξύ άλλων, η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει τη δυνατότητα ίδρυσης εταιρείας εντός 48 ωρών με κόστος κάτω των 100 ευρώ και χωρίς ελάχιστο κεφάλαιο, την αρχή «μία φορά μόνο» για την υποβολή στοιχείων προς τις αρχές, καθώς και την πλήρη ψηφιοποίηση των εταιρικών διαδικασιών καθ' όλο τον κύκλο ζωής μιας επιχείρησης.

Η πρόταση προβλέπει επίσης απλουστευμένες διαδικασίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης, διευκολύνοντας τους επιχειρηματίες να επανεκκινούν δραστηριότητες, ενώ εισάγει μέτρα για την προσέλκυση επενδύσεων, όπως ευκολότερη μεταβίβαση μετοχών και δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματιστηριακές αγορές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσέλκυση ταλέντων, μέσω πανευρωπαϊκών σχημάτων stock options (δικαιωμάτων των εργαζομένων να αγοράζουν μετοχές της εταιρείας σε προκαθορισμένη τιμή) με ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση. Αυτό επιτρέπει στις εταιρείες να προσελκύουν και να κρατούν κορυφαία ταλέντα σε όλη την Ευρώπη, συνδέοντας την επιτυχία των εργαζομένων με την ανάπτυξη της εταιρείας.

«Η Ευρώπη έχει το ταλέντο, τις ιδέες και τη φιλοδοξία να γίνει το καλύτερο μέρος για τους καινοτόμους», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ωστόσο, όπως είπε, στην Ευρώπη μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες ή και μήνες για να ιδρυθεί μια εταιρεία ή να ξεκινήσει δραστηριότητα σε άλλη χώρα της ενιαίας αγοράς. «Τα εμπόδια εντός της Ευρώπης μας βλάπτουν περισσότερο από τις εξωτερικές απειλές», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι σήμερα «οι ευρωπαίοι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν 27 νομικά συστήματα και περισσότερες από 60 εθνικές εταιρικές μορφές».

Σε αυτό το πλαίσιο, η Φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η πρόταση της Επιτροπής «EU Inc.», το λεγόμενο «28ο καθεστώς», εισάγει «ένα απλό, ενιαίο σύνολο κανόνων για ολόκληρη την ενιαία αγορά των 450 εκατομμυρίων καταναλωτών», το οποίο «θα καταστήσει δραστικά ευκολότερη την ίδρυση και ανάπτυξη μιας επιχείρησης στην Ευρώπη», καθώς «κάθε επιχειρηματίας θα μπορεί να ιδρύσει εταιρεία μέσα σε 48 ώρες, πλήρως ψηφιακά, με κόστος κάτω των 100 ευρώ και χωρίς ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο».

Κεντρική αρχή της πρότασης είναι το «once only», σύμφωνα με το οποίο «οι εταιρείες θα παρέχουν τα στοιχεία τους μία μόνο φορά στις δημόσιες αρχές» και στη συνέχεια «οι πληροφορίες αυτές θα διαμοιράζονται αυτόματα μεταξύ των αρμόδιων διοικήσεων», από τα μητρώα επιχειρήσεων έως τις φορολογικές και ασφαλιστικές αρχές.

Η φον ντερ Λάιεν ανέδειξε τέσσερα βασικά σημεία της πρότασης ««EU Inc.».

Πρώτον, αναφέρθηκε στο ενιαίο και απλοποιημένο πλαίσιο λειτουργίας. Όπως είπε, «αντί για έναν κατακερματισμένο χώρο, δημιουργούμε ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνων», το οποίο θα μειώσει τα εμπόδια και θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να αναπτύσσονται σε όλη την ΕΕ.

Δεύτερον, η Φον ντερ Λάιεν έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της ψηφιοποίησης. Όπως είπε, «στον πυρήνα της, η EU Inc. είναι ψηφιακή». Οι εταιρείες «θα λειτουργούν σε ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, από την εγγραφή έως τις συνεδριάσεις μετόχων και τη διαχείριση εγγράφων», με τη στήριξη ενός «ευρωπαϊκού επιχειρηματικού πορτοφολιού» που θα επιτρέπει τη διαχείριση και την επικοινωνία σε όλα τα κράτη-μέλη.

Τρίτον, δίνεται έμφαση στην «προώθηση ταλέντων». Όπως είπε η Φον ντερ Λάιεν, δεν υπάρχει έλλειψη ταλέντων στην Ευρώπη», την οποία χαρακτήρισε «δύναμη καινοτομίας», υπενθυμίζοντας ότι «σχεδόν το ένα τέταρτο των παγκόσμιων επιστημονικών δημοσιεύσεων προέρχεται από χώρες της ΕΕ» και ότι η ήπειρος διαθέτει «περισσότερες νεοφυείς επιχειρήσεις σε αρχικό στάδιο από οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια στον κόσμο». Στο πλαίσιο της EU Inc., όπως ανέφερε, «οι μετοχικές επιλογές για εργαζομένους θα είναι απλούστερες και ευκολότερες στη διαχείριση σε διασυνοριακό επίπεδο», κάτι που «θα βοηθήσει τις εταιρείες να ανταγωνιστούν για τους καλύτερους ανθρώπους», ενώ παράλληλα «οι ιδρυτές θα μπορούν να προστατεύουν τις εταιρείες και τους εργαζομένους τους από ανεπιθύμητες εξαγορές», ενισχύοντας έτσι τη σταθερότητα και την ελκυστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Τέταρτον, μειώνεται το επιχειρηματικό ρίσκο. «Η αποτυχία δεν πρέπει να είναι το τέλος της διαδρομής, αλλά μέρος της», τόνισε η Φον ντερ Λάιεν. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται «ταχεία διαδικασία αναδιάρθρωσης και αφερεγγυότητας για νεοφυείς επιχειρήσεις», ώστε οι επιχειρηματίες «να μπορούν να ξεκινούν ξανά πιο εύκολα».

Καταλήγοντας, η Πρόεδρος της Επιτροπής διαβεβαίωσε ότι «η πρόταση θα σέβεται πλήρως τα ισχύοντα κοινωνικά πρότυπα και την εργατική νομοθεσία», συμπεριλαμβανομένων «των δικαιωμάτων των εργαζομένων να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια». Επιπλέον, τόνισε ότι «η EU Inc. είναι ταχύτερη, φθηνότερη και πλήρως ψηφιακή σε όλα τα στάδια», λέγοντας ότι «αυτό είναι μόνο η αρχή». Όπως ανέφερε, η Επιτροπή θα προχωρήσει σε μέτρα για «τη διευκόλυνση της ροής επενδυτικών κεφαλαίων», «την ενίσχυση της διασυνοριακής τηλεργασίας» και «την εναρμόνιση του ορισμού των καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων». Στόχος, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι «μία Ευρώπη, μία αγορά».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την πρόταση EU Inc. έως το τέλος του 2026.