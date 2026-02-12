Στο 2,5% ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο: «Φωτιά» στις τιμές του μοσχαριού με άνοδο 25,4%

Ο εναρμονισμένος δείκτης αυξήθηκε κατά 2,9% τον Ιανουάριο, οριακά ταχύτερα από την προσωρινή εκτίμηση για αύξηση κατά 2,8% που ανακοίνωσε η Eurostat.

Στο 2,5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις σημερινές ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ, έναντι ανόδου κατά 2,6% τον Δεκέμβριο.

Η άνοδος των τιμών συγκρατήθηκε κυρίως από τον κλάδο της ενέργειας, με το φυσικό αέριο να καταγραφεί μείωση κατά 25,8%. Το ελαιόλαδο καταγράφει μείωση τιμής 30,6%

Αντιθέτως στο μοσχάρι οι τιμές εκτοξεύθηκαν με άνοδο 25,4%. Στο αρνί και στο κατσίκι η αύξηση ήταν +8,5%, στις σοκολάτες +20,3% και στον καφέ +17,7%.

Συνολικά, ο δείκτης τροφίμων αυξήθηκε κατά 4,5% αποτελώντας την κινητήρια δύναμη πίσω από την αύξηση τιμών. Μεγάλη άνοδος 8% κατεγράφη και στον κλάδο ένδυσης και υπόδησης και κατά 6,8% στην κατηγορία ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια.

Πιο αναλυτικά:

σε δωδεκάμηνη βάση ο γενικός δείκτης τιμών επιβράδυνε τον Ιανουάριο 2025 σε 2,5%, έναντι αντίστοιχης αύξησης 2,7% που είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο του 2025.

σε μηνιαία βάση ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή τον μήνα Ιανουάριο επιβράδυνε με μείωση 0,8% από τον Δεκέμβριο 2025, έναντι αντίστοιχης μείωσης 0,7% τον Ιανουάριο του 2025,

ο μέσος δωδεκάμηνος δείκτης Φεβρουαρίου 2025 – Ιανουαρίου 2026 (σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2024 - Ιανουαρίου 2025) επιβράδυνε με αύξηση 2,5%, έναντι αύξησης 2,7% που σημειώθηκε την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Πού αυξήθηκαν περισσότερο οι τιμές

Γενικευμένες αυξήσεις παρατηρούνται σε σχεδόν όλες τις κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 2,5% (σε ετήσια βάση) τον Ιανουάριο του 2026, προήλθε κυρίως από τις ακόλουθες αυξήσεις:

κατά 4,5% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης των τιμών κυρίως σε: ψωμί και προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, ψάρια και θαλασσινά (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), γλυκά κουταλιού- μαρμελάδες- μέλι, σοκολάτες- προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: αλλαντικά, ελαιόλαδο, αλάτι- σάλτσες- καρυκεύματα.

κατά 2% στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.

κατά 8% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση», λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

κατά 2,1% στην ομάδα «Στέγαση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

κατά 0,4% στην ομάδα «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

κατά 0,9% στην ομάδα «Μεταφορές», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά.

κατά 2% στην ομάδα «Αναψυχή- Αθλητισμός και Πολιτισμός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής, προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, πακέτο διακοπών.

κατά 2,8% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

κατά 6,8% στην ομάδα «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- ταχυφαγεία- κυλικεία. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από μείωση των τιμών στα ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία.

κατά 1,5% στην ομάδα «Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα υγείας. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση τιμών κυρίως στα ασφάλιστρα οχημάτων.

Μειώσεις τιμών (οριακές) καταγράφηκαν μόνον:

κατά 0,5% στην ομάδα «Διαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: υφαντουργικά είδη οικιακής χρήσης, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες.

κατά 1,6% στην ομάδα «Ενημέρωση και επικοινωνία», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

κατά 0,7% στην ομάδα «Προσωπική φροντίδα- Κοινωνική προστασία- Άλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλες υπηρεσίες.

Αυξήσεις από μήνα σε μήνα

Ειδικά κατά τον μήνα Ιανουάριο, σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2026, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή εμφανίζει μείωση κατά 0,8%. Παρά τη συνολική υποχώρηση όμως, μέσα στον Ιανουάριο καταγράφονται σημαντικές αυξήσεις σε μηνιαία βάση.

Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δεκεμβρίου 2025, αυξήσεις των δεικτών καταγράφονται:

κατά 1,8% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, πουλερικά, ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, τυριά, βρώσιμα έλαια, λαχανικά (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, λοιπά τρόφιμα. Μείωση των τιμών καταγράφεται κατά βάση μόνο σε: αρνί και κατσίκι, γιαούρτι, καφέ.

κατά 1,5% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

κατά 0,2% στην ομάδα Ξενοδοχεία - Καφέ - Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία - ταχυφαγεία-κυλικεία. Μείωση τιμών σημειώθηκε κυρίως μόνο σε ξενοδοχεία-μοτέλ - πανδοχεία.

κατά 2,1% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα υγείας

Από την άλλη, μειώσεις τιμών σημειώθηκαν κυρίως στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

κατά 18,1% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω των γενικών χειμερινών εκπτώσεων.

κατά 0,1% στην ομάδα Στέγαση, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από αύξηση των τιμών κυρίως σε: ενοίκια κατοικιών, ύδρευση, δημοτικά τέλη, αποχέτευση.

κατά 0,6% στην ομάδα Διαρκή αγαθά - Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα υφαντουργικά είδη οικιακής χρήσης.

κατά 0,9% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: καύσιμα και λιπαντικά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.

κατά 1,2% στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στους προσωπικούς υπολογιστές.

κατά 0,8% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα - Κοινωνική προστασία - Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας, είδη μεταφοράς και ταξιδιού.

Αναθεώρηση

Ο δείκτης όπως έχει ήδη ανακοινώσει η ΕΛΣΤΑΤ έχει αναθεωρηθεί. Η αναθεώρηση ισχύει σε επίπεδο ΕΕ.

Οι αλλαγές είναι σχετικές με τα εξής:

i) την εφαρμογή της νέας ταξινόμησης COICOP18 στον Εθνικό και Εναρμονισμένο ΔΤΚ

ii) την αλλαγή του έτους αναφοράς 2025=100,0 στον Εναρμονισμένο ΔΤΚ και i

iii) την εισαγωγή των Τυχερών Παιχνιδιών στον ΔΤΚ και ΕνΔΤΚ.

Η εφαρμογή της νέας ταξινόμησης θα συνδυαστεί με τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων, αναφέρεται.