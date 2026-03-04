Η Ολλανδία εξετάζει γαλλικό αίτημα για στήριξη αποστολής της στη Μεσόγειο

Η Ολλανδία εξετάζει το αίτημα της Γαλλίας για παροχή φρεγάτας αντιαεροπορικής άμυνας, όσο ο Μακρόν σχεδιάζει πτήσεις επαναπατρισμού από τη Μέση Ανατολή.

Η ολλανδική κυβέρνηση δήλωσε σήμερα ότι σταθμίζει το αίτημα της Γαλλίας να υποστηρίξει την αποστολή της στη Μεσόγειο με στόχο να βοηθήσει στη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας που έχει εκτεθεί σε κίνδυνο εξαιτίας της κλιμακούμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε επίσης: Η Γαλλία σχεδιάζει πτήσεις επαναπατρισμού από τη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η Γαλλία έχει ζητήσει από την Ολλανδία να χρησιμοποιήσει μια φρεγάτα αντιαεροπορικής άμυνας και διοίκησης για να υποστηρίξει το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, το οποίο ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε χθες ότι στέλνει στη Μεσόγειο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ